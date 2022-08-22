На госизмене разоблачили двух должностных лиц уголовно-исполнительной службы, - ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене заместителю начальника отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Украины и начальнице одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии 10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.

Отмечается, что во время оккупации Херсонской области начальник одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии №10" перешла на сторону врага и заняла должность в созданном оккупантами так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Она "сливала" оккупантам информацию об украинских правоохранителях, которую ей передавала ее подруга из кадрового департамента Минюста.

Обеим чиновницам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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В ГБР сообщили, что начальник отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста задержан и находится под стражей. Ее сообщница скрывается от правосудия.