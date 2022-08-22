На госизмене разоблачили двух должностных лиц уголовно-исполнительной службы, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене заместителю начальника отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Украины и начальнице одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии 10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.
Отмечается, что во время оккупации Херсонской области начальник одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии №10" перешла на сторону врага и заняла должность в созданном оккупантами так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Она "сливала" оккупантам информацию об украинских правоохранителях, которую ей передавала ее подруга из кадрового департамента Минюста.
Обеим чиновницам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В ГБР сообщили, что начальник отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста задержан и находится под стражей. Ее сообщница скрывается от правосудия.
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чомусь перше шо маякнулось - в раді когось нарешті знайшли.
Коли м'яко та трохи завуальовано - "посадовиця".
)))
«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.
По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.
Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
Мінюст перетворився на кубло аферистів і хабарників. І ніхто цього не бачить???