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На госизмене разоблачили двух должностных лиц уголовно-исполнительной службы, - ГБР

дбр

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене заместителю начальника отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Украины и начальнице одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии 10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственного бюро расследований.

Отмечается, что во время оккупации Херсонской области начальник одного из отделов "Дарьевской исправительной колонии №10" перешла на сторону врага и заняла должность в созданном оккупантами так называемом "управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области". Она "сливала" оккупантам информацию об украинских правоохранителях, которую ей передавала ее подруга из кадрового департамента Минюста.

Обеим чиновницам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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В ГБР сообщили, что начальник отдела по организационно-штатной работе Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста задержан и находится под стражей. Ее сообщница скрывается от правосудия.

Автор: 

чиновник (1561) государственная измена (1582) ГБР (3076)


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Топ комментарии
+8
22 августа, нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной территории Херсонской области, им ехала колонна грузовиков РФ, перевозивших боеприпасы. Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в https://www.facebook.com/sergey.khlan Facebook . ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты перевозили по нему боеприпасы 22.08.2022, 18:40

«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.

По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.

Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
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22.08.2022 19:04 Ответить
+5
Раскрою государственную "тайну": они там все такие. Все!
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22.08.2022 18:59 Ответить
+4
Ментовкі гірші за ментів. Подвійне зло в купі
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22.08.2022 19:54 Ответить
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покажуть тризуб і їх відпустять
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22.08.2022 18:58 Ответить
Раскрою государственную "тайну": они там все такие. Все!
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22.08.2022 18:59 Ответить
А я тобі розкрию тайну, тільки не кому не кажи. Ок? Ти пиз*ун.)
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22.08.2022 19:02 Ответить
вибачайте, але при слові "держзрада"
чомусь перше шо маякнулось - в раді когось нарешті знайшли.
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22.08.2022 19:01 Ответить
роздягнути до трусікав і разпять.
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22.08.2022 19:03 Ответить
Коли хочуть сказати грубо - кажуть "срака" або "дупа".
Коли м'яко та трохи завуальовано - "посадовиця".
)))
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22.08.2022 19:03 Ответить
22 августа, нанесли еще один удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной территории Херсонской области, им ехала колонна грузовиков РФ, перевозивших боеприпасы. Об этом заявил депутат Херсонской областной рады Сергей Хлань в https://www.facebook.com/sergey.khlan Facebook . ВСУ ударили по Антоновскому мосту, когда оккупанты перевозили по нему боеприпасы 22.08.2022, 18:40

«ВСУ не просто попали в мост, а сделали это именно в тот момент, когда по нему двигалась колонна российских автомобилей с боеприпасами. Люди звонят, говорят, что такого еще не помнят», - заявил он.

По словам Хланя, удар по мосту был «очень мощным» и вызвал детонацию боеприпасов врага.

Со ссылкой на свидетелей, он отметил, что Антоновский мост, вероятно, на этот раз был поврежден настолько, что оккупанты уже совсем не смогут его использовать для перевозок или отремонтировать для будущих поставок
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22.08.2022 19:04 Ответить
Ментовкі гірші за ментів. Подвійне зло в купі
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22.08.2022 19:54 Ответить
Працівниці департаменту виконання покарань - це чиновники служби міністерства юстиції уже більше 15 років. До системи МВС відношення не мають. Одна із зрадниць із департаменту Мінюсту, а друга з колонії херсонської області.
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22.08.2022 21:11 Ответить
Хто ці люди невідомо. Але відомо що у ДБР працюють лише колабораціоністи.
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22.08.2022 21:44 Ответить
Ці люди - підлеглі міністра юстиції Малюськи, який створив всі умови для розвалу роботи як в міністерстві і в управлінні виконання покарань, так і в колоніях і СІЗО. Одна тільки ідея створювати комерційні камери на платній засаді для особливо поважних і багатих зеків чого варта!
Мінюст перетворився на кубло аферистів і хабарників. І ніхто цього не бачить???
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23.08.2022 01:54 Ответить
 
 