Українські військові знищили російський міномет та ліквідували 10 окупантів, - ОК "Південь"
На Півдні захисники завдали втрат ворогу у техніці та живій силі.
Про це повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Росіяни переважно застосовують тактику дистанційної дії. Протягом ночі тричі гелікоптерними парами атаковано українські позиції вздовж лінії зіткнення на Півдні. По населених пунктах ворог вдарив ракетами.
Станом на 12:00 24 серпня українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 10 окупантів та 120-ти мм міномет. Інші втрати ворога уточнюються.
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Харьков Сумской
показати весь коментар24.08.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 0
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