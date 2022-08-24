Окупанти обстріляли ракетами Слов’янськ та Авдіївку в День Незалежності, - Донецька ОВА

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила, що 24 серпня російські війська обстріляли декілька населених пунктів на Донеччині.

Як інформує Цензор НЕТ, про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".



"На жаль, День Незалежності на Донеччині проходить під постійними сигналами повітряної тривоги. Проте Донеччина продовжує чинити затятий опір окупантам, натомість російські війська завдають тяжких ударів по цивільній інфраструктурі", - зазначила Ігнатченко.

Речниця Донецької ОВА повідомила, що внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура та щонайменше є один загиблий.

"Від сьогоднішньої ночі до цієї години кілька населених пунктів Донецької області пережили ракетні удари, а Авдіївка ще масований артилерійський удар. Зокрема, ракети прилітали по Словʼянську, Єлизаветівці та інших населених пунктах. Кожен такий обстріл несе за собою руйнування цивільної інфраструктури. І, на жаль, на цю годину маємо інформацію про щонайменше одного загиблого", - додала вона.

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