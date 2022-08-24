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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна надихає світ своєю хоробрістю, - Велика Британія в ООН

оон,радбез

Відважна боротьба українців проти жорстоких російських загарбників надихає увесь світ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Великобританії при Організації Джеймс Каріукі.

"Україна бореться за принципи Статуту ООН. Усі члени Радбезу мають відповідальність визнати це. Це бій, що надихнув світ своєю відвагою та непокорою перед жорстокістю", - сказав Каріукі.

Він закликав рф негайно вивести з України свої війська, а світ - домогтися відповідальності за злочини Росії.

"У День незалежності ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та її героїчним народом, який продовжує протистояти намаганням росії силою змінити кордони", - зазначив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України, - США на Радбезі ООН

Автор: 

Велика Британія (5541) Радбез ООН (850)


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Топ коментарі
+7
Тільки світ не поспішає давати зброю і завалити реально орків санкціями а все полумірами.
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24.08.2022 23:12
+6
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24.08.2022 23:12
+3
Не стогни. Ти з цього світу? Як багато ти дав Україні? Для цієї війни?
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25.08.2022 00:18
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Нас в бій веде другий після Черчілля на бойовому коні.
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24.08.2022 23:06 Відповісти
Тільки світ не поспішає давати зброю і завалити реально орків санкціями а все полумірами.
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24.08.2022 23:12 Відповісти
Не стогни. Ти з цього світу? Як багато ти дав Україні? Для цієї війни?
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25.08.2022 00:18 Відповісти
Стогниш ти коли с тебе винімають.Здриснув в будку кацапська погань
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25.08.2022 00:40 Відповісти
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24.08.2022 23:12 Відповісти
Нажаль деяка частина світу сціцця та сереця перед лапатнікамі навідміну від української незламної нації...
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24.08.2022 23:21 Відповісти
На жаль, деяка частина світу вигідно торгує з рашкой, спонсоруя її великими грошима для продовження війни. В нас гроші вже закінчились, а в рашку грошики продовжують текти рікою. Ось де потрібно досягти хоча б парітету, про банкрутство держави рашки поки що можна тільки мріяти. Інакше війна може тягнутися роками, і навіть перевага в озброєнні нам не допоможе.
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24.08.2022 23:41 Відповісти
А може простіше було б викинути рашку із Радбезу ООН , щоб там Небензей і не воняло.
А то тiльки язиками ляпати i можуть.
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25.08.2022 00:43 Відповісти
Можливо хтось пояснить, що до цього часу робить в ООН ********? тим більше в раді безпеки
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24.08.2022 23:55 Відповісти
Радує, що кандидат у премьери бритів прямо заявила, що Великобританія буде в авангарді світового спротиву лаптеногим. А хитрожопий індус, її конкурент, звично для скрепоносної індії, починає петляти і петляти так, що кремлівські лапті забили "болт" на нього і їм стало нецікаво. Маловідомий факт. При підготовця до Потсдаму Черчіль повідомив інших, що в склад делегації буде включений Еттлі, його суперник на майбутніх виборах, лідер лейбористів. Сталін крепко здивувався, як так іде війна, а ви про якійсь вибори. У нас такого немає.Правда Еттлі, бувший профспілковий діяч протримався лише два роки і зник як політик. Колись і Гітлер під час підготовки нападу на Польщу говорив Герінгу, що брити ніколи не рвуть договори. які підписані. Стійкість англосаксів вражає, в історії практично відсутні факти колаборанства у бритів. Кембріджська пятірка шпигунів не враховується, бо це була групка осіб з нестійкою сексорієнтацією. Брити завжди паралізовували як агентів впливу, так і всю розвідку як Німеччини, так і СРСР і Росії. Весь істеблішмент активно працює на корону, не підтримуєш корону, вшивайся по добру по здорову. Це і буде впроваджено і унас після закінчення війни.
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25.08.2022 06:14 Відповісти
Хіба під короною розуміти певні принципи та вірність Народу Украіни.
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25.08.2022 13:52 Відповісти
 
 