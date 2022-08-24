Україна надихає світ своєю хоробрістю, - Велика Британія в ООН

Відважна боротьба українців проти жорстоких російських загарбників надихає увесь світ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Великобританії при Організації Джеймс Каріукі.

"Україна бореться за принципи Статуту ООН. Усі члени Радбезу мають відповідальність визнати це. Це бій, що надихнув світ своєю відвагою та непокорою перед жорстокістю", - сказав Каріукі.

Він закликав рф негайно вивести з України свої війська, а світ - домогтися відповідальності за злочини Росії.

"У День незалежності ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та її героїчним народом, який продовжує протистояти намаганням росії силою змінити кордони", - зазначив дипломат.

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