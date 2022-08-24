Загарбники за день обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА
24 серпня російський агресор обстріляв три громади Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських обстрілів постраждала Есманська, Зноб-Новгородська та Білопільська громади.
"Есманська громада: після 10:00 7 прильотів з міномета. І близько 15:00 4 прильоти зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 мінометний обстріл, 16 приходів", - повідомив Живицький.
На щастя, обійшлось без жертв та серйозних руйнувань.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
7 кілометрів з 120 мм міномету. 7 гадських кілометрів!!!
Та жахніть туди Градами! Згадайте, нарешті Зеленопілля...