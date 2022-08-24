Загарбники за день обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА

24 серпня російський агресор обстріляв три громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждала Есманська, Зноб-Новгородська та Білопільська громади.

"Есманська громада: після 10:00 7 прильотів з міномета. І близько 15:00 4 прильоти зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 мінометний обстріл, 16 приходів", - повідомив Живицький.

На щастя, обійшлось без жертв та серйозних руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли Сумщину, зафіксовано 11 "прильотів", - Живицький