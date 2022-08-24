Зранку окупанти обстріляли Сумщину, зафіксовано 11 "прильотів", - Живицький
Сумську область ворог обстріляв з мінометів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Ворог обстрілював з мінометів прикордоння Сумської області.
Читайте також: Минулої доби росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, загалом понад 80 "прильотів", - Живицький
Увечері 23 серпня, близько 22:00, закінчився мінометний обстріл Есманської громади, зафіксовано 4 прильоти. Зранку, близько 5-ї години, обстріли продовжилися. По території громади та околицях Бачівська було 8 прильотів. О 9-й ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, було 3 прильоти. Внаслідок обстрілів немає жертв та руйнувань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар24.08.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 1
Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.08.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль