Зранку окупанти обстріляли Сумщину, зафіксовано 11 "прильотів", - Живицький

Сумську область ворог обстріляв з мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Ворог обстрілював з мінометів прикордоння Сумської області.

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Увечері 23 серпня, близько 22:00, закінчився мінометний обстріл Есманської громади, зафіксовано 4 прильоти. Зранку, близько 5-ї години, обстріли продовжилися. По території громади та околицях Бачівська було 8 прильотів. О 9-й ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, було 3 прильоти. Внаслідок обстрілів немає жертв та руйнувань.