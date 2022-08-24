УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 971 2

Зранку окупанти обстріляли Сумщину, зафіксовано 11 "прильотів", - Живицький

сумщина

Сумську область ворог обстріляв з мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч в області була неспокійна від повітряних тривог. Ворог обстрілював з мінометів прикордоння Сумської області.

Читайте також: Минулої доби росіяни обстріляли 4 громади на Сумщині, загалом понад 80 "прильотів", - Живицький

Увечері 23 серпня, близько 22:00, закінчився мінометний обстріл Есманської громади, зафіксовано 4 прильоти. Зранку, близько 5-ї години, обстріли продовжилися. По території громади та околицях Бачівська було 8 прильотів. О 9-й ранку закінчився обстріл у Зноб-Новгородській громаді, було 3 прильоти. Внаслідок обстрілів немає жертв та руйнувань.

обстріл (28171) Сумська область (3530) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горіть в пеклі москалі
показати весь коментар
24.08.2022 10:59 Відповісти
ну от...тепер верховний надасть наказ відповідати на остріли... він жеж привселюдно обіцяв !!!
показати весь коментар
24.08.2022 11:00 Відповісти
 
 