Утром оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 "прилетов", - Живицкий

Сумскую область враг обстрелял из минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в области была неспокойной от воздушных тревог. Враг обстреливал из минометов приграничья Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером приграничные громады Сумщины оккупанты обстреляли из минометов, - Живицкий

Вечером 23 августа, около 22:00, закончился минометный обстрел Эсманской громады, зафиксировано 4 прилета. Утром, около 5 часов, обстрелы продолжились. По территории громады и окрестностях Бачевска было 8 прилетов. В 9 утра закончился обстрел в Зноб-Новгородской громаде, было 3 прилета. В результате обстрелов нет жертв и разрушений.