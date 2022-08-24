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Новости Война
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Утром оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 "прилетов", - Живицкий

сумщина

Сумскую область враг обстрелял из минометов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в области была неспокойной от воздушных тревог. Враг обстреливал из минометов приграничья Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером приграничные громады Сумщины оккупанты обстреляли из минометов, - Живицкий

Вечером 23 августа, около 22:00, закончился минометный обстрел Эсманской громады, зафиксировано 4 прилета. Утром, около 5 часов, обстрелы продолжились. По территории громады и окрестностях Бачевска было 8 прилетов. В 9 утра закончился обстрел в Зноб-Новгородской громаде, было 3 прилета. В результате обстрелов нет жертв и разрушений.

обстрел (26850) Сумская область (2984) Живицкий Дмитрий (242)


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Горіть в пеклі москалі
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24.08.2022 10:59 Ответить
ну от...тепер верховний надасть наказ відповідати на остріли... він жеж привселюдно обіцяв !!!
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24.08.2022 11:00 Ответить
 
 