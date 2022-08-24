Утром оккупанты обстреляли Сумщину, зафиксировано 11 "прилетов", - Живицкий
Сумскую область враг обстрелял из минометов.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночь в области была неспокойной от воздушных тревог. Враг обстреливал из минометов приграничья Сумской области.
Вечером 23 августа, около 22:00, закончился минометный обстрел Эсманской громады, зафиксировано 4 прилета. Утром, около 5 часов, обстрелы продолжились. По территории громады и окрестностях Бачевска было 8 прилетов. В 9 утра закончился обстрел в Зноб-Новгородской громаде, было 3 прилета. В результате обстрелов нет жертв и разрушений.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий24.08.2022 10:59 Ответить Мне нравится 1
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий24.08.2022 11:00 Ответить Мне нравится 0
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