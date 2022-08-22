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Вечером приграничные громады Сумщины оккупанты обстреляли из минометов, - Живицкий

живицький

Сегодня россияне били по приграничным громадам Шосткинского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по Сумской области.

"Около 18:00 по Середино-Будской громаде стреляли из миномета - 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц", - добавил Живицкий.

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По его данным, предварительно – без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара.

Автор: 

обстрел (28254) Сумская область (3415) Живицкий Дмитрий (242)


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А що не можливо оприділити звідки стріляють і дать у відповідь щоб у цієї мразі назавжди пропало бажання братись за зброю.Слава Україні!!!
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22.08.2022 22:22 Ответить
для этого надо иметь там расчёты с AN\TPQ-49 и М119 с пикапом. Но это асе добро на фронтах. Так что придётся Середино-Буду просто отселять километров на пятнадцать в глубину территории.
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22.08.2022 22:46 Ответить
 
 