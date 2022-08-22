Вечером приграничные громады Сумщины оккупанты обстреляли из минометов, - Живицкий
Сегодня россияне били по приграничным громадам Шосткинского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по Сумской области.
"Около 18:00 по Середино-Будской громаде стреляли из миномета - 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц", - добавил Живицкий.
По его данным, предварительно – без потерь и разрушений. Но пока неизвестны последствия пожара.
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Валерий Петров #452425
показать весь комментарий22.08.2022 22:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Urs
показать весь комментарий22.08.2022 22:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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