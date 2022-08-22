Увечері прикордонні громади Сумщини окупанти обстріляли з мінометів, - Живицький

Сьогодні росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по Сумщині.

"Близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць", − додав Живицький.

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За його даними, попередньо − без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі.