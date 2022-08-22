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Новини
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Увечері прикордонні громади Сумщини окупанти обстріляли з мінометів, - Живицький

живицький

Сьогодні росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по Сумщині.

"Близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць", − додав Живицький.

Також читайте: Протягом 21 серпня Сумщину з боку Росії обстрілювали з артилерії, мінометів та кулеметів. Наші воїни збили безпілотник. Втрат немає, - Живицький

За його даними, попередньо − без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі.

Автор: 

обстріл (29575) Сумська область (3967) Живицький Дмитро (466)


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А що не можливо оприділити звідки стріляють і дать у відповідь щоб у цієї мразі назавжди пропало бажання братись за зброю.Слава Україні!!!
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22.08.2022 22:22 Відповісти
для этого надо иметь там расчёты с AN\TPQ-49 и М119 с пикапом. Но это асе добро на фронтах. Так что придётся Середино-Буду просто отселять километров на пятнадцать в глубину территории.
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22.08.2022 22:46 Відповісти
 
 