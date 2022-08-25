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Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдепартамент США

азов,евакуація

США засудили плани РФ провести судилище над захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Він зазначив: "Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні.

Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо".

 Прайс нагадав, що усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.

США закликали Москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.

Також читайте: Окупанти в Маріуполі блокують квартал із будинком філармонії, де збираються провести судилище над "азовцями", – Андрющенко

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Азов (774) полонені (2250)


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Топ коментарі
+15
Якщо депутати після обстрелу пасажирського поїзду не визнають рашу країною - терористом , ТО ТРЕБА ГНАТИ ЇХ ІЗ РАДИ
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25.08.2022 02:42
+14
Ненавиджу рашистів
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25.08.2022 02:03
+11
Божечки, і тут вже овцейоби
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25.08.2022 05:17
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Ненавиджу рашистів
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25.08.2022 02:03 Відповісти
РусоФашисти просто знущаються над нашими воїнами , так як розуміють
свою безпорадність і неміч , перед нашими хлопцями !!
Кацапи , ви вже програли і жодний із вас , не повернеться додому живим , як тільки ви проведете цей ганебний суд !

Це стосується і місцевих гоблінів - колаборантів 😠

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25.08.2022 02:05 Відповісти
А хто їм сказав, що можна здаватися і все буде добре, нагадайте?
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25.08.2022 02:19 Відповісти
Тільки надія на США, тільки вони своїми діями можуть врятувати наших військовополонених. А здав їх на катування і знищення Президент України Зеленський, який у своєму відосіку ще й отримав за це рейтингові бали, запевнивши про їх врятування і "контрольовану евакуацію". Всі наші захисники Маріуполя, які у рашистів на совісті однієї людини - Зеленського!
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25.08.2022 07:58 Відповісти
Існування паРаші,це знущання над людством.
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25.08.2022 02:28 Відповісти
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25.08.2022 02:29 Відповісти
Визнайте рашку спосором тероризму.Хоч так.Чи демократичні цінності-то лише пустий звук,вибіркова мораль?Чим це судилище відрізняється від Іділ?Це в тисячу раз гірше і порушує всі людські закони
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25.08.2022 02:30 Відповісти
Якщо депутати після обстрелу пасажирського поїзду не визнають рашу країною - терористом , ТО ТРЕБА ГНАТИ ЇХ ІЗ РАДИ
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25.08.2022 02:42 Відповісти
Бляха, я не здивуюся, що завтра орки офіційно скажуть, що то Україна сама свій потяг знищила, зоб росіюшку звинуватити
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25.08.2022 03:37 Відповісти
‼️‼️‼️

ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?

https://youtu.be/xQ8pTnkga8M
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25.08.2022 02:40 Відповісти
Это говорит о том что вату надо палить по всему миру!
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25.08.2022 02:45 Відповісти
Если ватастан признают терористами, то любого рюзького можно будет убить в любой точке мира и за это ни чего не будет!!,аминь русишь свиньи 🐖
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25.08.2022 02:48 Відповісти
Божечки, і тут вже овцейоби
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25.08.2022 05:17 Відповісти
Гавно ****** тебя высрало, ****** ты свинорылое
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25.08.2022 06:29 Відповісти
**** прячешься у фашисдов лапоть!?,сидите лапти как мыши, твои братья ваньки выпригивают с паромов камбалу кормить!,так что сиди и не дергайся ruzka kurwa!,пока нидерландскийгалстук тебе не сделали!
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25.08.2022 08:02 Відповісти
Чуєш, "рєзатель" кацапський! Це не ми боїмося вас - ми вас просто зневажаємо Знаважаємо і гидуємо, як скажених тварин, яких пристрелюють - щоб людям нормально жить не заважали Це ви від імені "Бандера" здригаєтеся - навіть через півстоліття після його смерті!
"Ми, українці, воювать не любимо І коли на нас нападають - трохи боїмося А потім нам стає "пох*й" Але коли нам стає "пох*й" - то бояться починають, ті хто на нас напав!" Так от - ми вже бояться перестали! І нам стає "пох*й"! За наших "самок" і дітей вам будуть нашою землею животи напихать І це буде не саме страшне!
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25.08.2022 06:50 Відповісти
Забагато тексту як для того лайна собачого.
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25.08.2022 06:58 Відповісти
Я сам вирішую - скільки треба тексту! Все в житті треба робить добротно - навіть пояснювать хаму і дурню - чому він дурень і хам!
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25.08.2022 07:31 Відповісти
Це не "чурка"! Скоріш всього - звичайний лахтинський провокатор під "проксі", "косячий" під "вірменина" Хоча може буть і із "заграничных париотов" - тих, що любов до "Атечества" в кілометрах міряють (чим далі "Атечество" - тим більша любов!) Такі є в будь-якій нації, але з пострадянських особливо виділяються росіяни та вірмени! На словах такі "патріоти", а коли доходить до діла - в кущі тікають! Багато "добровольців" (вірменів) поїхало з Європи чи, з тих же колишніх республік СРСР, захищать Карабах? Як торгували на ринках - так і продовжили торгувать! Та й росіян не видно, які масово поїхали з Європи захищать "русский мир" в Україні А подібного "вірменина" могло "зачепить" те, що українці масово стали на бік Азербайджану в період війни в Карабаху От він за "Рассєю" і образився - вона ж єдина, хто хоч якось Вірменію підтримує!
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25.08.2022 09:32 Відповісти
Ну - не всі ж погані Є і нормальні Але їх небагато! Основна маса в "новій батьківщині" бачить лише "кормушку" А додому їхать не хочуть - бо там "нет перспектив"

- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?

- В Армении ******вать некого - вокруг - одни армяне!
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25.08.2022 10:02 Відповісти
Була казанська "законність" стала мокшанська. Лаптеногі менжуються, торгуватися з ними вже нівхто не буде. А данілову з компашкою пора перестати покривати своїх родоплеменних братів.
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25.08.2022 05:44 Відповісти
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25.08.2022 06:35 Відповісти
Чекаємо на чергову "глибоку стурбованість". Штати вже не кваліфікують московію у якості краіни-терориста або тієі, яка спонсорує тероризм. Складається таке враження, шо таки обісралися, даруйте за мою французьку.
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25.08.2022 11:01 Відповісти
 
 