Судилище над українськими військовими в Маріуполі стане знущанням з правосуддя, - Держдепартамент США
США засудили плани РФ провести судилище над захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
Він зазначив: "Кремль намагається відвести від себе відповідальність за агресивну війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські сили вчинили в Україні.
Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням з правосуддя, і ми їх рішуче засуджуємо".
Прайс нагадав, що усі військовослужбовці ЗСУ, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу Збройних сил, мають право на статус військовополонених, і мають право на захист відповідно до Женевських конвенцій.
США закликали Москву виконувати свої зобов'язання згідно з міжнародним правом, нагадавши, що продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищає свою свободу.
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свою безпорадність і неміч , перед нашими хлопцями !!
Кацапи , ви вже програли і жодний із вас , не повернеться додому живим , як тільки ви проведете цей ганебний суд !
Це стосується і місцевих гоблінів - колаборантів 😠
ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?
https://youtu.be/xQ8pTnkga8M
"Ми, українці, воювать не любимо І коли на нас нападають - трохи боїмося А потім нам стає "пох*й" Але коли нам стає "пох*й" - то бояться починають, ті хто на нас напав!" Так от - ми вже бояться перестали! І нам стає "пох*й"! За наших "самок" і дітей вам будуть нашою землею животи напихать І це буде не саме страшне!
- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?
- В Армении ******вать некого - вокруг - одни армяне!