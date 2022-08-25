З вересня Литва планує долучитися до навчання військових ЗСУ у Британії

Українські військові проходять у Литві навчання за п’ятьма курсами підготовки, крім того, з вересня країна підключиться до міжнародної програми навчань воїнів ЗСУ на території Великої Британії.

Про це розповів голова Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У квітні-травні ми запропонували Україні два десятки курсів, які ЗСУ могли б використати для підготовки фахівців. Наразі п'ять із них уже активовано, і українські військові проходять у нас підготовку. До жовтня включно ми підготуємо близько 150 фахівців різних військових професій. При цьому деякі військові спеціальності дуже вузького профілю", - сказав Анушаускас.

Крім того, за його словами, Литва планує підключитися до проєкту Великої Британії, на території якої проходить підготовка українських військових, яку здійснює міжнародна група спеціалістів.

"Там також працюватимуть до 15 литовських інструкторів", - зазначив голова Міноборони.

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