Японія має намір побудувати нові атомні станції

Японія хоче перезапустити ще сім ядерних реакторів з наступного літа та розгляне можливість будівництва нових станцій з використанням технологій наступного покоління.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, якого цитує Reuters і Bloomberg.

Таким чином, кількість реакторів, введених в експлуатацію після аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" у 2011 році, зросте до 17 із 33 діючих блоків.

Кісіда також доручив чиновникам розглянути продовження терміну експлуатації існуючих реакторів понад поточний максимум у 60 років.

Reuters зазначає, що йдеться про серйозну зміну політики в галузі ядерної енергетики через десятиліття після аварії на "Фукусіма-1". Як пише видання, переосмислити політику щодо ядерної енергетики та змінити громадську думку змусили війна в Україні та стрімке зростання цін на енергію. Кісіда сказав, що вторгнення Росії в Україну змінило світову енергетичну ситуацію.

Кісіда повідомив, що доручив чиновникам розробити конкретні заходи до кінця року. Урядовці зустрілися в середу, щоб виробити план так званої "зеленої трансформації". Reuters пише, що ядерна енергетика, проти якої громадськість різко виступила після Фукусіми, тепер вважається деякими в уряді як компонент такої "зеленої трансформації".

Японія залишила більшість своїх атомних електростанцій неробочими протягом десятиліття після аварії на АЕС у префектурі Фукусіма. Японія, де часто стаються землетруси, також заявила, що не будуватиме нових реакторів.

Станом на кінець липня в Японії було сім робочих реакторів, ще три були відключені через технічне обслуговування. Багато інших все ще проходять процес повторного ліцензування відповідно до суворіших стандартів безпеки, запроваджених після Фукусіми.

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