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Новини
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Японія має намір побудувати нові атомні станції

японія

Японія хоче перезапустити ще сім ядерних реакторів з наступного літа та розгляне можливість будівництва нових станцій з використанням технологій наступного покоління.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, якого цитує Reuters і Bloomberg.

Таким чином, кількість реакторів, введених в експлуатацію після аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1" у 2011 році, зросте до 17 із 33 діючих блоків.

Кісіда також доручив чиновникам розглянути продовження терміну експлуатації існуючих реакторів понад поточний максимум у 60 років.

Reuters зазначає, що йдеться про серйозну зміну політики в галузі ядерної енергетики через десятиліття після аварії на "Фукусіма-1". Як пише видання, переосмислити політику щодо ядерної енергетики та змінити громадську думку змусили війна в Україні та стрімке зростання цін на енергію. Кісіда сказав, що вторгнення Росії в Україну змінило світову енергетичну ситуацію.

Кісіда повідомив, що доручив чиновникам розробити конкретні заходи до кінця року. Урядовці зустрілися в середу, щоб виробити план так званої "зеленої трансформації". Reuters пише, що ядерна енергетика, проти якої громадськість різко виступила після Фукусіми, тепер вважається деякими в уряді як компонент такої "зеленої трансформації".

Японія залишила більшість своїх атомних електростанцій неробочими протягом десятиліття після аварії на АЕС у префектурі Фукусіма. Японія, де часто стаються землетруси, також заявила, що не будуватиме нових реакторів.

Станом на кінець липня в Японії було сім робочих реакторів, ще три були відключені через технічне обслуговування. Багато інших все ще проходять процес повторного ліцензування відповідно до суворіших стандартів безпеки, запроваджених після Фукусіми.

Також читайте: Всесвітня асоціація ядерних операторів виводить усі українські АЕС з Московського центру і переводить до Паризького

Автор: 

АЕС (1143) Японія (1197) атомна енергетика (507) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+6
Японія не боїться ядерної енергії, зі своїм розташуванням, а європейці бояться. Де логіка?
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25.08.2022 07:33
+6
АЕС значно безпечніші за росіский газ
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25.08.2022 08:19
+4
Логіка в тому що Європа ще не усвідомила що запаси результатів гниття біоматеріалу вичерпуються.
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25.08.2022 07:44
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Японія не боїться ядерної енергії, зі своїм розташуванням, а європейці бояться. Де логіка?
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25.08.2022 07:33 Відповісти
Десь далеко, за тисячі кілометрів, маленька Грета грізно насупила брови...
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25.08.2022 07:43 Відповісти
Логіка в тому що Європа ще не усвідомила що запаси результатів гниття біоматеріалу вичерпуються.
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25.08.2022 07:44 Відповісти
в Украіні не вичерпуються а дюдаються )
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25.08.2022 09:17 Відповісти
Запаси енергоресурсів э практично невичерпними.
Але особисто марксист-Вася може вже перебиратися жити в печеру.
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25.08.2022 14:36 Відповісти
Наведіть приклади.
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25.08.2022 18:33 Відповісти
Ядерна енергетика - останнє що буде використовувати людство.
Закінчиться уран - і людство повернеться до первісного існування.
На цьому і завершаться всі фантазії про космос та людину-вінець творіння Бога.
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25.08.2022 07:41 Відповісти
Не переймайся так, Вася. Уже починається використання торію, запаси якого більші за уран. А технології термо-ядерного синтезу впритул наблизилися до позитивного енергетичного балансу. А закінчення запасів урану призведе до відсутності сировини для ядерних зарядів (торій для озброєння не підходить). Тому, якзо до того часу людство не самознищиться, то матиме шанс на зоряне майбутнє
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25.08.2022 08:10 Відповісти
Я і кажу. Фантазери в нас живуть. Про вічний двигун.
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25.08.2022 08:13 Відповісти
АЕС значно безпечніші за росіский газ
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25.08.2022 08:19 Відповісти
Японцы реалисты и открыты ко всем технологиям.
За японцев можно не переживать.
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25.08.2022 10:25 Відповісти
 
 