Нові добровольчі загони РФ можуть мати розмір посилених рот, - ISW

У Росії продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України. Найімовірніше, більшість "батальйонів" матимуть розмір посилених рот.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - зазначили аналітики.

Крім того зауважується, що ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - підсумували експерти.

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