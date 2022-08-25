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Нові добровольчі загони РФ можуть мати розмір посилених рот, - ISW

рф

У Росії продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України. Найімовірніше, більшість "батальйонів" матимуть розмір посилених рот.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.

"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - зазначили аналітики.

Крім того зауважується, що ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.

"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - підсумували експерти.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сповільнила темпи наступу в Україні через виснаження ресурсів, - Буданов

Автор: 

армія рф (17185) добровольці (908)


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Топ коментарі
+16
Ну, логічно все зрозуміло - дурнів помирати за копійку вже немає. А тих, хто добровільно пішов вмирати за путінську ідею "рускава міра", вибили ще на початку літа.
Ось і залишається що одне - роту назвати батальйоном, а батальйон бригадою. У німців наприкінці війни теж приблизно таке і було - формувалися дивізії (!!!) чисельністю 800-900 осіб особового складу
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25.08.2022 07:35
+12
Навіть якщо зібрать не "посилену роту", а батальйон "алкашів", без військового досвіду, і дать їм зброю (включаючи і важку) - це все одно буде батальйон "ненавчених алкашів", а не бойовий підрозділ Розумні люди в Україну воювать не підуть - бо бачать, що там з достатньою часткою впевненості можна отримать смерть чи каліцтво, що не окупить обіцяних грошей А від "рвані" на полі бою користі мало! При першому серйозному обстрілі будуть бігать як стадо баранів по полю і кидать зброю та техніку Ми таке бачили з "кадровими" російськими військами в березні-квітні на Поліссі - то чого ж можна чекать від цих "воинов кабацких"?
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25.08.2022 07:42
+12
Вони їх і вивозить не будуть! В кінці березня під одним з сіл по Ріпкинській трасі на Чернігівщині ішов уночі в бік Білорусі КамАЗ вантажений трупами На повороті один випав Вранці їдуть в той же бік кацапи Люди їм кажуть: "Заберите своего похороните по-человечески!" У відповідь:"Да нах*й он нам нужен! Вам нужно - хороните!" Викопали люди в придорожній лісосмузі яму відволокли труп смердючий і засипали А десь рідня може його згадує - але ж при ньому ніяких документів не було Так що хто то був - біс його знає!

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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25.08.2022 07:50
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Ну, логічно все зрозуміло - дурнів помирати за копійку вже немає. А тих, хто добровільно пішов вмирати за путінську ідею "рускава міра", вибили ще на початку літа.
Ось і залишається що одне - роту назвати батальйоном, а батальйон бригадою. У німців наприкінці війни теж приблизно таке і було - формувалися дивізії (!!!) чисельністю 800-900 осіб особового складу
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25.08.2022 07:35 Відповісти
Посиляться цвинтарі на засрашкі.
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25.08.2022 07:41 Відповісти
Вони їх і вивозить не будуть! В кінці березня під одним з сіл по Ріпкинській трасі на Чернігівщині ішов уночі в бік Білорусі КамАЗ вантажений трупами На повороті один випав Вранці їдуть в той же бік кацапи Люди їм кажуть: "Заберите своего похороните по-человечески!" У відповідь:"Да нах*й он нам нужен! Вам нужно - хороните!" Викопали люди в придорожній лісосмузі яму відволокли труп смердючий і засипали А десь рідня може його згадує - але ж при ньому ніяких документів не було Так що хто то був - біс його знає!

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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25.08.2022 07:50 Відповісти
це дуже погано, що наші їх закопують в нашій землі!
бо пройде час і у кацапських свиней буде привід пертися до нас "на могилку пасатреть - памянуть отца, сьіна, мужа"!
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25.08.2022 09:40 Відповісти
Для того, щоб "на могилку пасатреть - памянуть отца, сьіна, мужа"!" - треба знать, де вона знаходиться! І чи вона є взагалі! Знаю кілька випадків на Чернігівщині, коли не те що закопують без хреста і надгробка - а просто викидають тіло у болото! Після того, як кацапи з Полісся втекли, банда їх дезертирів у лісі поселилася І стали у людей живність красти Поліцаям - наплювать Зібралися мисливці з кількох сіл Вислідили їх "базу" Оточили і перестріляли картеччю Позабирали зброю, а тіла в болото викинули Та й по тому!
Знайомий розказував: Моїй сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії : "Твой племянник где-то на Чернигавщине был Прапал в середине марта! Может, наведёшь у своих справки - где он и что с ним?" А у їх батьків кацапи хату спалили! Так сусідка відповіла: "Тебе надо? Приезжай и ищи! Я дам лопату!"
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25.08.2022 10:18 Відповісти
Навіть якщо зібрать не "посилену роту", а батальйон "алкашів", без військового досвіду, і дать їм зброю (включаючи і важку) - це все одно буде батальйон "ненавчених алкашів", а не бойовий підрозділ Розумні люди в Україну воювать не підуть - бо бачать, що там з достатньою часткою впевненості можна отримать смерть чи каліцтво, що не окупить обіцяних грошей А від "рвані" на полі бою користі мало! При першому серйозному обстрілі будуть бігать як стадо баранів по полю і кидать зброю та техніку Ми таке бачили з "кадровими" російськими військами в березні-квітні на Поліссі - то чого ж можна чекать від цих "воинов кабацких"?
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25.08.2022 07:42 Відповісти
Просто нема вже стільки заробітчан, ось і не дртягують до бтг.
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25.08.2022 07:46 Відповісти
Просто рашисты за деньги готовы убивать но не умирать.
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25.08.2022 08:06 Відповісти
А Кадырка своих кадыровцев уже не присылает? А то давно не слышно шото. Тиктокеры давно повыздыхали, а овцеёбы поумнели и не хотят умирать за идею?
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25.08.2022 08:18 Відповісти
хачей кадыркиных в Украине много.
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25.08.2022 09:16 Відповісти
Очень надеюсь, шо домой эти ган**оны поедут в мусорных мешках!!!
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26.08.2022 08:30 Відповісти
понятно, что ни один нормальный на такое не подпишется
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25.08.2022 08:33 Відповісти
Вчора була важлива інфа:
"Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдо-референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів."
Очевидно, ці "батальйони", як і т.зв.3-й армійській корпус створюються для здійснення контролю на нових окупованих територіях, а не для наступальних дій.
Путєн очкує оголошувати загальну мобілізацію, бо це буде означати в очах кацапської бидломаси слабкість царя. Про це свідчить і вбивство фсб доньки дугіна, який є рупором "партії тотальної війни" з Україною (вирішили пригальмувати його занадто войовничу риторику).
Відтак, ближчим часом путєн проведе "референдуми" і спробує заморозити ситуацію до весни. А по весні спробує ще одну наступальну операцію у напрямку Одеси з виходом на Придурков'я.
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25.08.2022 08:37 Відповісти
Дивні у рашистів методи гальмувати риторику своїх пропагандонів. Маю надію, що з вилупками соловйова та усім відомих його колег теж станеться щось подібне
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25.08.2022 09:27 Відповісти
Чим посилені? Подвійними латками і пухнастими шапками?)
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25.08.2022 12:46 Відповісти
 
 