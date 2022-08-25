Нові добровольчі загони РФ можуть мати розмір посилених рот, - ISW
У Росії продовжують формувати нові добровольчі загони для війни проти України. Найімовірніше, більшість "батальйонів" матимуть розмір посилених рот.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що такі спеціальні формування не описуються як батальйонно-тактичні групи і, здається, не структуровані як БТГ.
"Незрозуміло, як вони використовуватимуться на полі бою, якщо не збираються один з одним або із залишками вже розгорнутих БТГ", - зазначили аналітики.
Крім того зауважується, що ці "батальйони" не мають нічого спільного з умовною бойовою міццю батальйонно-тактичних груп, які вдерлися в Україну 24 лютого.
"Після низки повідомлень у ЗМІ про формування "Собянського полку" в Москві вербування прикрили, ймовірно, щоб уникнути критики", - підсумували експерти.
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Ось і залишається що одне - роту назвати батальйоном, а батальйон бригадою. У німців наприкінці війни теж приблизно таке і було - формувалися дивізії (!!!) чисельністю 800-900 осіб особового складу
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
бо пройде час і у кацапських свиней буде привід пертися до нас "на могилку пасатреть - памянуть отца, сьіна, мужа"!
Знайомий розказував: Моїй сусідці зателефонувала рідна сестра з Росії : "Твой племянник где-то на Чернигавщине был Прапал в середине марта! Может, наведёшь у своих справки - где он и что с ним?" А у їх батьків кацапи хату спалили! Так сусідка відповіла: "Тебе надо? Приезжай и ищи! Я дам лопату!"
"Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдо-референдуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів."
Очевидно, ці "батальйони", як і т.зв.3-й армійській корпус створюються для здійснення контролю на нових окупованих територіях, а не для наступальних дій.
Путєн очкує оголошувати загальну мобілізацію, бо це буде означати в очах кацапської бидломаси слабкість царя. Про це свідчить і вбивство фсб доньки дугіна, який є рупором "партії тотальної війни" з Україною (вирішили пригальмувати його занадто войовничу риторику).
Відтак, ближчим часом путєн проведе "референдуми" і спробує заморозити ситуацію до весни. А по весні спробує ще одну наступальну операцію у напрямку Одеси з виходом на Придурков'я.