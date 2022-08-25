За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини - у Соледарі. Ще 1 людина зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Василий Воробец
показати весь коментар25.08.2022 08:23 Відповісти Мені подобається 0
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