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За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

донеччина

За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини - у Соледарі. Ще 1 людина зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте: За добу окупанти вбили 1 мирного жителя Донеччини, ще 2 зазнали поранень, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Донецька область (8308) Кириленко Павло (907)


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25.08.2022 08:23 Відповісти
 
 