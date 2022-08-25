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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 8 пожеж, - ДСНС

пожежа,дснс,харківщина

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 25 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених воєнними діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (2), Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники шість разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Також читайте: Окупанти вночі завдали ударів з РСЗВ та С-300 по Харкову та району, четверо людей зазнали поранень, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28196) пожежа (4310) Харківщина (6054) ДСНС (5083)


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Маяковський кацапам

А что мы знаем
о лице Украины?
Знаний груз
у русского
тощ -
тем, кто рядом,
почёта мало.
Знают вот
украинский борщ,
Знают вот
украинское сало.
И с культуры
поснимали пенку:
кроме
двух
прославленных Тарасов -
Бульбы
и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
сколько ни старайся.
А если прижмут -
зардеется розой
и выдвинет
аргумент новый:
возьмёт и расскажет
пару курьёзов -
анекдотов
украинской мовы.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
шуток не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
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25.08.2022 08:56 Відповісти
 
 