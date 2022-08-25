Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 8 пожеж, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 25 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 8 пожеж, спричинених воєнними діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Богодухівському (2), Чугуївському (1) та Харківському (5) районах області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники шість разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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