Канада і надалі надаватиме військову допомогу Україні, - глава Міноборони Ананд

Допомагаючи Україні боронитися від російської агресії, Канада продовжить надання військової підтримки, реагуючи на українські потреби.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні, реагуючи на нові потреби країни. Уряд Канади пообіцяв підтримати відновлення й відбудову України та її шлях до членства у ЄС. Ми також продовжимо підтримувати міжнародні зусилля з притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення до України та вчинення масових злочинів", - сказала Ананд.

Вона додала, що Канада "буде поруч на кожному кроці, сприяючи тривалому миру в Україні та підтримуючи її майбутнє, як суверенної, демократичної та успішної держави".

"Канада - непохитна у підтримці України та її хороброго народу, який бореться за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, усупереч російським невиправданим діям. Ми солідарні з усіма українцями, які борються за демократію на тлі того, що світ постає перед авторитарними силами, що намагаються розірвати заснований на правилах міжнародний порядок", - наголосила міністр.

Вона також процитувала початок українського національного гімну, зазначивши, що Україна "далека від того, аби вмерти, адже українці мужньо бороняться".

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"Ми вшановуємо їх неймовірну хоробрість та рішучість, яку вони демонструють у боротьбі за свою свободу проти авторитарного агресора", - підсумувала Ананд.