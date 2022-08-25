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Канада і надалі надаватиме військову допомогу Україні, - глава Міноборони Ананд

канада,допомога

Допомагаючи Україні боронитися від російської агресії, Канада продовжить надання військової підтримки, реагуючи на українські потреби.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні, реагуючи на нові потреби країни. Уряд Канади пообіцяв підтримати відновлення й відбудову України та її шлях до членства у ЄС. Ми також продовжимо підтримувати міжнародні зусилля з притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення до України та вчинення масових злочинів", - сказала Ананд.

Вона додала, що Канада "буде поруч на кожному кроці, сприяючи тривалому миру в Україні та підтримуючи її майбутнє, як суверенної, демократичної та успішної держави".

"Канада - непохитна у підтримці України та її хороброго народу, який бореться за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, усупереч російським невиправданим діям. Ми солідарні з усіма українцями, які борються за демократію на тлі того, що світ постає перед авторитарними силами, що намагаються розірвати заснований на правилах міжнародний порядок", - наголосила міністр.

Вона також процитувала початок українського національного гімну, зазначивши, що Україна "далека від того, аби вмерти, адже українці мужньо бороняться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1300 тонн військової допомоги надіслала Канада в Україну. ФОТО

"Ми вшановуємо їх неймовірну хоробрість та рішучість, яку вони демонструють у боротьбі за свою свободу проти авторитарного агресора", - підсумувала Ананд.

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Канада (2186) зброя (7435) допомога (8288)


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Зараз головне не трендіти що і скільки поставляється. Зараз краще офіційно заявити, що поставки припиняються. А потім руснявим оркам будуть несподівані пІдарунки по самі нехочу.
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25.08.2022 09:02 Відповісти
Це ще і психологічний вплив на кацапів.
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25.08.2022 09:09 Відповісти
Вони тільки про супутник почули,сходу надрукували пам'ятки,як поводити себе,коли штани вологі від вологи
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25.08.2022 09:14 Відповісти
Допомагаючи росії боронитися від санкцій , Канада продовжить надання рашисту підтримки, реагуючи на його потреби у газовій сфері, лицемірні покидьки ((( Канада "буде поруч на кожному кроці, з рашистом допомагаючи йому у фінансуванні його війскової машини на знищення України і її майбутнього , як суверенної, демократичної та успішної держави )))- Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна планує повернути п'ять газових турбін для російського газогону "Північний потік-1".
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25.08.2022 09:37 Відповісти
скільки гаубиць та РСЗО надала Канада?
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25.08.2022 09:45 Відповісти
 
 