Канада і надалі надаватиме військову допомогу Україні, - глава Міноборони Ананд
Допомагаючи Україні боронитися від російської агресії, Канада продовжить надання військової підтримки, реагуючи на українські потреби.
Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд з нагоди Дня Незалежності України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Канада й надалі надаватиме військову допомогу Україні, реагуючи на нові потреби країни. Уряд Канади пообіцяв підтримати відновлення й відбудову України та її шлях до членства у ЄС. Ми також продовжимо підтримувати міжнародні зусилля з притягнення Росії до відповідальності за її вторгнення до України та вчинення масових злочинів", - сказала Ананд.
Вона додала, що Канада "буде поруч на кожному кроці, сприяючи тривалому миру в Україні та підтримуючи її майбутнє, як суверенної, демократичної та успішної держави".
"Канада - непохитна у підтримці України та її хороброго народу, який бореться за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, усупереч російським невиправданим діям. Ми солідарні з усіма українцями, які борються за демократію на тлі того, що світ постає перед авторитарними силами, що намагаються розірвати заснований на правилах міжнародний порядок", - наголосила міністр.
Вона також процитувала початок українського національного гімну, зазначивши, що Україна "далека від того, аби вмерти, адже українці мужньо бороняться".
"Ми вшановуємо їх неймовірну хоробрість та рішучість, яку вони демонструють у боротьбі за свою свободу проти авторитарного агресора", - підсумувала Ананд.
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