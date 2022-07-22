Понад 1300 тонн військової допомоги надіслала Канада в Україну. ФОТО

Від початку російської агресії літаки Збройних сил Канади перевезли 1360 тонн призначеної для України військової допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Із березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (більш як 1360 тонн. - Ред.) допомоги на підтримку України, і ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, які надають Канада, наші партнери та союзники", - зазначила Ананд.

Вона додала, що "канадська підтримка України - потужна та непохитна".

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