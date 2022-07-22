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Понад 1300 тонн військової допомоги надіслала Канада в Україну. ФОТО

Від початку російської агресії літаки Збройних сил Канади перевезли 1360 тонн призначеної для України військової допомоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Із березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (більш як 1360 тонн. - Ред.) допомоги на підтримку України, і ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, які надають Канада, наші партнери та союзники", - зазначила Ананд.

Вона додала, що "канадська підтримка України - потужна та непохитна".

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Понад 1300 тонн військової допомоги надіслала Канада в Україну 01

Понад 1300 тонн військової допомоги надіслала Канада в Україну 02

Автор: 

Канада (2191) допомога (8348)


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Дякуємо канадійцям за допомогу , якоі нам , наразі , бракує👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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22.07.2022 09:54 Відповісти
Главное, чтоб потом на олх не покупать её. А то, что не зайдёшь вся гуманитарка на фейсбуке и олх
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22.07.2022 10:08 Відповісти
за турбіну для "грязьпрому " задобрюються .Мабуть "щира" українського походження Фріланд "підсуєтилася" ,котра сказала,що повернення Канадою турбіни для рашистської труби ,а значить для фінансування вбивства рашистом українців ,було правильним рішенням Канади."ЗЕ" добре відзначив-"українці такого не забудуть"
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22.07.2022 10:17 Відповісти
Лучше б вы эту турбину в окияне утопили!
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22.07.2022 10:52 Відповісти
Аби не вийшло, що вся ця допомога зігнила на складах або продана за кордон під видом українського експорту.
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22.07.2022 12:04 Відповісти
Канада є самим надійним помічником України в її війні з росією. В Канаді живе велика кількість етнічних українців, тому ми дві близькі країни. Безмежна вдячність народу і владі Канади за її велику допомогу Україні. Разом ми обовязково переможем ворога- російського агресора. Українці ніколи не забудуть цю так потрібну нам допомогу Канади в критичний для нас час боротьби з ворогом. З Богом і такими союзниками ми переможем ворога!
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25.09.2022 22:10 Відповісти
 
 