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Более 1300 тонн военной помощи отправила Канада в Украину. ФОТО

С начала российской агрессии самолеты Вооруженных сил Канады перевезли 1360 тонн предназначенной для Украины военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала министр обороны Канады Анита Ананд.

"С марта 2022 года европейское подразделение наших Военно-воздушных сил уже перевезло 3 миллиона фунтов (более 1360 тонн. - Ред.) помощи в поддержку Украины, и мы продолжаем доставлять эти важные грузы, предоставляемые Канадой, нашими партнерами и союзниками", – отметила Ананд.

Она добавила, что "канадская поддержка Украины – мощная и непоколебимая".

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Более 1300 тонн военной помощи отправила Канада в Украину 01

Более 1300 тонн военной помощи отправила Канада в Украину 02

Автор: 

Канада (2078) помощь (7803)


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Дякуємо канадійцям за допомогу , якоі нам , наразі , бракує👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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22.07.2022 09:54 Ответить
Главное, чтоб потом на олх не покупать её. А то, что не зайдёшь вся гуманитарка на фейсбуке и олх
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22.07.2022 10:08 Ответить
за турбіну для "грязьпрому " задобрюються .Мабуть "щира" українського походження Фріланд "підсуєтилася" ,котра сказала,що повернення Канадою турбіни для рашистської труби ,а значить для фінансування вбивства рашистом українців ,було правильним рішенням Канади."ЗЕ" добре відзначив-"українці такого не забудуть"
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22.07.2022 10:17 Ответить
Лучше б вы эту турбину в окияне утопили!
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22.07.2022 10:52 Ответить
Аби не вийшло, що вся ця допомога зігнила на складах або продана за кордон під видом українського експорту.
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22.07.2022 12:04 Ответить
Канада є самим надійним помічником України в її війні з росією. В Канаді живе велика кількість етнічних українців, тому ми дві близькі країни. Безмежна вдячність народу і владі Канади за її велику допомогу Україні. Разом ми обовязково переможем ворога- російського агресора. Українці ніколи не забудуть цю так потрібну нам допомогу Канади в критичний для нас час боротьби з ворогом. З Богом і такими союзниками ми переможем ворога!
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25.09.2022 22:10 Ответить
 
 