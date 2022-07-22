Более 1300 тонн военной помощи отправила Канада в Украину. ФОТО
С начала российской агрессии самолеты Вооруженных сил Канады перевезли 1360 тонн предназначенной для Украины военной помощи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала министр обороны Канады Анита Ананд.
"С марта 2022 года европейское подразделение наших Военно-воздушных сил уже перевезло 3 миллиона фунтов (более 1360 тонн. - Ред.) помощи в поддержку Украины, и мы продолжаем доставлять эти важные грузы, предоставляемые Канадой, нашими партнерами и союзниками", – отметила Ананд.
Она добавила, что "канадская поддержка Украины – мощная и непоколебимая".
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