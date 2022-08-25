Ще три судна з зерном вийшли з портів Одещини
Сьогодні зранку, 25 серпня, "зерновими коридорами" з портів Одещини вийшли ще три судна: два з порту Одеси і одне з порту "Південний".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства національної оборони Туреччини у Твіттері.
"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з Одеського порту вийшли два судна, з порту "Південний" - одне, загалом три судна", - повідомило турецьке Міноборони.
Зазначається, що також сьогодні Спільним координаційним центром буде перевірено 1 судно, що прямує з України, і 5 суден, які прямують в Україну.
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показати весь коментар25.08.2022 11:00 Відповісти Мені подобається 1
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