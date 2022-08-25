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Ще три судна з зерном вийшли з портів Одещини

зерно,корабель

Сьогодні зранку, 25 серпня, "зерновими коридорами" з портів Одещини вийшли ще три судна: два з порту Одеси і одне з порту "Південний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства національної оборони Туреччини у Твіттері.

"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з Одеського порту вийшли два судна, з порту "Південний" - одне, загалом три судна", - повідомило турецьке Міноборони.

Зазначається, що також сьогодні Спільним координаційним центром буде перевірено 1 судно, що прямує з України, і 5 суден, які прямують в Україну.

Також читайте: Ще два судна з зерном вийшли з портів Одещини

Автор: 

зерно (3113) Одеська область (3181) порт (2037) Туреччина (3490) експорт (4459)


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Що вони хочуть знайти на судах які виходять з України?
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25.08.2022 11:00 Відповісти
 
 