Ще два судна з зерном вийшли з портів Одещини

З портів Одещини 22 серпня вийшли "зерновим коридором" два судна з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще два судна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру".

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Раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" перебувають десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.