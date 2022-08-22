Ще два судна з зерном вийшли з портів Одещини
З портів Одещини 22 серпня вийшли "зерновим коридором" два судна з українською агропродукцією.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок з українських портів вийшли ще два судна", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру".
Раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" перебувають десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.
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