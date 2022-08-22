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Ще два судна з зерном вийшли з портів Одещини

зерно,порт

З портів Одещини 22 серпня вийшли "зерновим коридором" два судна з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще два судна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "відвантаження зерна в українських портах триває в плановому режимі під контролем Спільного координаційного центру".

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Раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" перебувають десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

Автор: 

зерно (3142) Одеська область (3344) порт (2062) Туреччина (3636) експорт (4547)


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Топ коментарі
+8
Возрадуемся за дешевые лепешки для африканцев , поддерживающих пуйло.
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22.08.2022 12:03 Відповісти
+6
Ух ти! Яка перемога! А коли азовці будуть звільнені з полону?
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22.08.2022 11:56 Відповісти
+3
Всі дуже раді. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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22.08.2022 11:49 Відповісти
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Всі дуже раді. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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22.08.2022 11:49 Відповісти
Ух ти! Яка перемога! А коли азовці будуть звільнені з полону?
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22.08.2022 11:56 Відповісти
Валютная выручка идёт только чета курс доллара не падает??
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22.08.2022 12:00 Відповісти
Зелень наштампувала пустих фантиків, тому і не падає.
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22.08.2022 12:02 Відповісти
КОМУ вона ідьот????
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22.08.2022 12:05 Відповісти
Возрадуемся за дешевые лепешки для африканцев , поддерживающих пуйло.
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22.08.2022 12:03 Відповісти
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22.08.2022 12:05 Відповісти
Зерно тре продати бо в нього багато вкладено
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22.08.2022 12:19 Відповісти
Африканці друзі шойгу врятовані
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22.08.2022 12:42 Відповісти
 
 