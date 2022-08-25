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​Перекрито канал нелегального продажу гумдопомоги на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора

гумдопомога,перепродаж

Навесні цього року мешканець Рівного організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора у телеграмі.

"За даними слідства, рівнянин навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. До цього "бізнесу" він залучив 7 своїх знайомих. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори, привозили її у Рівне і продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели 38 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 11 транспортних засобів – здебільшого позашляховики, товари гуманітарної допомоги – бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування. Також вилучили майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також читайте: Мешканку Чернігівщини викрили на торгівлі гумдопомогою вартістю майже пів мільйона гривень

Автор: 

гуманітарна допомога (988) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+5
капець...а що є легальні канали продажу гумдопомоги??

оговорка по Фрейду? продаж ОПою під патронатом перзедента вагонами??

ОЛХ у поміч..там вся гуманітарка
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25.08.2022 11:38
+2
Офис Генпрокурора ( старая гнилая Генпрокуратура под новым брендом) когда уже займётся серьёзными делами государственного уровня, а не будет нас информировать о мелких региональных проишествиях?
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25.08.2022 11:40
+2
Щоб їм та лишня копійка в горлі застрягла!
Уже нема ніяких сил реагувати на цей сором (
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25.08.2022 12:21
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капець...а що є легальні канали продажу гумдопомоги??

оговорка по Фрейду? продаж ОПою під патронатом перзедента вагонами??

ОЛХ у поміч..там вся гуманітарка
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25.08.2022 11:38 Відповісти
Офис Генпрокурора ( старая гнилая Генпрокуратура под новым брендом) когда уже займётся серьёзными делами государственного уровня, а не будет нас информировать о мелких региональных проишествиях?
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25.08.2022 11:40 Відповісти
Ключове на весні, вже кінець літа, а цей бізнесмен чомусь досі не висить?
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25.08.2022 11:48 Відповісти
Без мила не згоден
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25.08.2022 11:49 Відповісти
Украінцям віина не віина а лишня копіика не помішає
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25.08.2022 11:48 Відповісти
Щоб їм та лишня копійка в горлі застрягла!
Уже нема ніяких сил реагувати на цей сором (
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25.08.2022 12:21 Відповісти
зайва копійка не завадить, або кожна копійка не буде зайвою
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25.08.2022 12:22 Відповісти
Коли у 2014р почалась війна то бильшість українців цього не знала а деякі області України цього не знають досі-тому і торгують тим що постачалось не для них.
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25.08.2022 11:55 Відповісти
сподіваюсь, що покарання буде відповідним, з конфіскацією майна, хоча б..., а не просто 10 разів прочитати Заповіт Шевченка
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25.08.2022 12:19 Відповісти
Усе залежить, скільки воно накрало...
Мало що змінилося після "Хама" (рецидивіста), до цього часу суддя гарний чи поганий, залежить від вартості годинника на руці!
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25.08.2022 12:58 Відповісти
Вішать бл*дей!!!
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25.08.2022 12:50 Відповісти
Перекрили канал!?
То, ще поцілуйте їх у сраку!!!
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25.08.2022 13:30 Відповісти
 
 