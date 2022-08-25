​Перекрито канал нелегального продажу гумдопомоги на Рівненщині, - Офіс Генпрокурора

Навесні цього року мешканець Рівного організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора у телеграмі.

"За даними слідства, рівнянин навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. До цього "бізнесу" він залучив 7 своїх знайомих. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори, привозили її у Рівне і продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що правоохоронці провели 38 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 11 транспортних засобів – здебільшого позашляховики, товари гуманітарної допомоги – бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування. Також вилучили майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність осіб.



За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури групі осіб повідомлено про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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