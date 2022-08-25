Бербок про допомогу зброєю Україні: У ФРН дефіцит власних запасів

Продовження постачання озброєння Україні ускладнюється тим, що Німеччина не вистачає власного оснащення.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Подальше постачання озброєння із ФРН буде непростою справою. Причина - недостатнє оснащення власних військ", - зазначає видання ZDF.

"На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів", - сказала міністр.

За її словами, внаслідок оборонної промисловості ФРН довелося виробляти обладнання спеціально для України. Водночас, Бербок заявила про необхідність нових поставок озброєнь Києву восени і про те, що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи ППО Irris-T.

Крім того, глава МЗС ФРН згадала про погіршення відносин Німеччини з країнами Східної Європи та Балтії, яке спостерігалося за останні роки. За її оцінками, однією з причин були розбіжності країн щодо проекту "Північний потік 2". Водночас, уточнила вона, складнощі виникли при передачі німецьких озброєнь країнам Східної Європи, які натомість мали спрямовувати замінювану старішу зброю Україні.

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