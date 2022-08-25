Бербок про допомогу зброєю Україні: У ФРН дефіцит власних запасів
Продовження постачання озброєння Україні ускладнюється тим, що Німеччина не вистачає власного оснащення.
Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Подальше постачання озброєння із ФРН буде непростою справою. Причина - недостатнє оснащення власних військ", - зазначає видання ZDF.
"На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів", - сказала міністр.
За її словами, внаслідок оборонної промисловості ФРН довелося виробляти обладнання спеціально для України. Водночас, Бербок заявила про необхідність нових поставок озброєнь Києву восени і про те, що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи ППО Irris-T.
Крім того, глава МЗС ФРН згадала про погіршення відносин Німеччини з країнами Східної Європи та Балтії, яке спостерігалося за останні роки. За її оцінками, однією з причин були розбіжності країн щодо проекту "Північний потік 2". Водночас, уточнила вона, складнощі виникли при передачі німецьких озброєнь країнам Східної Європи, які натомість мали спрямовувати замінювану старішу зброю Україні.
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вони всі надіються на штати
Військова промисловість Німеччини , для Бундесверу , майже нічого не випускала останні років 20 . А видатки на оборону скорочували . Це стосується не тільки німців , а і всього ЄС . .
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і дефіцит у воюючій країні - це зовсім інша ситуація
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
По друге - увесь достаток і стабільність, який контролюється в ЄС - результат діяльності інститутів Германії і Франції. Це вони звалили на себ головну біль із східного пострадянського гівна зробити цукерку. І таки зробили. Це випендоюваня східної європи - нічого не вартує, ще й вони самі по озброєнню - нуль. Хочуть на когось надавити - хай давлять на НАТО й США - це вони відповідальні за військову стабільність у світі. НАТО сховалося і носа не висовує вже. Може вже й нема його?
геть кацапiзми з мови!
розслабилась стара Европа, розжерлася, розбестилась, на оборону не тратилась,
торгувала з паРашею, накачувала азiопську орду сотнями мiльярдiв евро, а захищають
вiд орди нехай iншi - американцi, британцi, а зараз українцi...