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Новини Війна
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Бербок про допомогу зброєю Україні: У ФРН дефіцит власних запасів

бербок

Продовження постачання озброєння Україні ускладнюється тим, що Німеччина не вистачає власного оснащення.

Про це заявила глава МЗС Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Подальше постачання озброєння із ФРН буде непростою справою. Причина - недостатнє оснащення власних військ", - зазначає видання ZDF.

"На жаль, наше становище таке, що ми маємо абсолютний дефіцит власних запасів", - сказала міністр.

За її словами, внаслідок оборонної промисловості ФРН довелося виробляти обладнання спеціально для України. Водночас, Бербок заявила про необхідність нових поставок озброєнь Києву восени і про те, що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи ППО Irris-T.

Крім того, глава МЗС ФРН згадала про погіршення відносин Німеччини з країнами Східної Європи та Балтії, яке спостерігалося за останні роки. За її оцінками, однією з причин були розбіжності країн щодо проекту "Північний потік 2". Водночас, уточнила вона, складнощі виникли при передачі німецьких озброєнь країнам Східної Європи, які натомість мали спрямовувати замінювану старішу зброю Україні. 

Читайте: Німеччина планує передати Україіні новітні системи ППО IRIS-T, - Бербок

Автор: 

Німеччина (7318) зброя (7435) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+12
Цікаво, а чим вони воювати збиралися, якби стався напад на когось із членів НАТО? Чи не збиралися?
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25.08.2022 11:49
+9
Да уж, фрау Меркель разоружила Германию на славу, всё экономили, всё сокращали, как-будто зуд в одном месте. А теперь вот это всё
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25.08.2022 11:51
+7
нічим

вони всі надіються на штати
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25.08.2022 11:53
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Цікаво, а чим вони воювати збиралися, якби стався напад на когось із членів НАТО? Чи не збиралися?
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25.08.2022 11:49 Відповісти
Та хто там збирався... "Берлін затридня" звучить досить правдоподібно
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25.08.2022 11:51 Відповісти
нічим

вони всі надіються на штати
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25.08.2022 11:53 Відповісти
Після розпаду сирисири , вони перетворилися на наївну дітвору , вважаючи що тепер ворогів у них немає , і не збирались воювати . Як , до речі - і ми , також .
Військова промисловість Німеччини , для Бундесверу , майже нічого не випускала останні років 20 . А видатки на оборону скорочували . Це стосується не тільки німців , а і всього ЄС . .
.
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25.08.2022 12:05 Відповісти
Да уж, фрау Меркель разоружила Германию на славу, всё экономили, всё сокращали, как-будто зуд в одном месте. А теперь вот это всё
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25.08.2022 11:51 Відповісти
таке трапляється коли 15 років корєшуєш з ******
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25.08.2022 11:53 Відповісти
дефіцит у мирній країні
і дефіцит у воюючій країні - це зовсім інша ситуація
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25.08.2022 11:54 Відповісти
Про це я пишу з початку війни. Склади пусті,заводи будуть працювати на Україну. Війна це гроші . Якщо для одних горе,то для інших просто бізнес. Тримайтесь і бережіть Україну
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25.08.2022 11:54 Відповісти
Чого вони вимахуюця -- нас вбивают -- вас Америка прикриє
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25.08.2022 12:02 Відповісти
Брешеш,недавно склад взлетів в повітря з радянськими запасами,вони вам нахрен були непотрібні і ви всерівно їх зажали!!
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25.08.2022 12:07 Відповісти
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:16 Відповісти
Там свої міжнародні домовленості й обмеження по озброєнню європейських країн, у т.ч. й Германії. Насправді, контроль за безпекою Європи несе НАТО. І всі шишки в цьому плані мають бути направлені на НАТО. Недостача озброєння - це провал НАТО, а не Германії. Що ви хочете від країни, яка обмежена себе озброювати? Та й в мирний час це не надто необхідно.
По друге - увесь достаток і стабільність, який контролюється в ЄС - результат діяльності інститутів Германії і Франції. Це вони звалили на себ головну біль із східного пострадянського гівна зробити цукерку. І таки зробили. Це випендоюваня східної європи - нічого не вартує, ще й вони самі по озброєнню - нуль. Хочуть на когось надавити - хай давлять на НАТО й США - це вони відповідальні за військову стабільність у світі. НАТО сховалося і носа не висовує вже. Може вже й нема його?
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25.08.2022 12:23 Відповісти
А німці ще й в армію йти не хочуть, недавно була новина що військові масово звільняються. Мені тут показує рекламу бундесверу, на фото азієць в німецькій формі🙂
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25.08.2022 12:28 Відповісти
Їхній військово-промисловий комплекс слюні ковтає, просить у ціх куплених масквою виробляти зброю. А вони тільки ниють: нема зброї, нема зброї.
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25.08.2022 12:40 Відповісти
Штазі досі має суттєвий вплив на уряд ФРН, який увесь час зазирає у рота кремлю. Це вже історична винуватість перед рашкою і звісно газова голка з грошами кремля.
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25.08.2022 12:42 Відповісти
Так запасайтесь і робіть для нас.
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25.08.2022 12:44 Відповісти
Дивна логіка в тої Бербок. Яка країна може напасти на Німеччину, яка є членом НАТО, - Коллективная оборона - статья 5? Може Швейцарія?
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25.08.2022 13:23 Відповісти
У ФРН дефіцит хоробрості
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25.08.2022 13:24 Відповісти
Ждемо! Допомоги... Ждемо...
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25.08.2022 13:40 Відповісти
чекаємо.

геть кацапiзми з мови!
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25.08.2022 17:53 Відповісти
Отмазка засчитана!
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25.08.2022 14:25 Відповісти
Немає зброї? Можна постачати вантажівки, позашляховики, амуніцію та інше.. Має бути бажання!
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25.08.2022 16:05 Відповісти

розслабилась стара Европа, розжерлася, розбестилась, на оборону не тратилась,

торгувала з паРашею, накачувала азiопську орду сотнями мiльярдiв евро, а захищають

вiд орди нехай iншi - американцi, британцi, а зараз українцi...
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25.08.2022 17:52 Відповісти
От кого собрались защищаться? От поляков или французов?
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25.08.2022 21:04 Відповісти
 
 