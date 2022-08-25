ЧАЕС відновила роботи з переробки та захоронення радіоактивних відходів

21 серпня Чорнобильська АЕС передала на захоронення першу партію радіоактивних відходів (РАВ) після деокупації промислового майданчика.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного спеціалізованого підприємства (ДСП) "Чорнобильська атомна електростанція" (ДСП ЧАЕС), про це повідомив заступник начальника цеху переробки радіоактивних відходів ДСП ЧАЕС Ілля Шумков.

"Ми провели перевірку функціонального стану всього обладнання, задіянного у технологічному процесі як формування упаковки РАВ, так і підготовки до відправлення та відправлення упаковок РАВ на захоронення. Для відновлення практичних навичок увесь наш персонал, що бере участь у переробці відходів, пройшов курс тренувань. Тренування з останньою зміною успішно завершилися 14 серпня", - йдеться в повідомленні.

Окрім вищезгаданого, ЧАЕС провела переговори з постачальником цементів необхідних для імобілізації рідких радіоактивних відходів, а також переглянула виробничий графік постачання упаковок РАВ для захоронення.

"Ми переконані, що до кінця 2022 року ми виконаємо поставлені плани у повному обсязі", - підсумував Шумков.

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