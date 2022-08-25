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Новини
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Фонд Пінчука передав військовим 12 безпілотників "Фурія"

пинчук

Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та корегування вогню "Фурія".

 Це 12 безпілотних літальних апаратів, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. "Фурії" були передані 4-м військовим бригадам, що боронять Україну на Сході та Півдні.

"За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці пташки виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду. Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б’є мінімум з п’ятнадцяти кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як "Фурія" – єдине, що рятує нас від обстрілу", – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.

Передача безпілотників "Фурія" військовим є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука Збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом з початку військових дій Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45,3 мільйона доларів США на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля Перемоги України триває.

Автор: 

Пінчук (377) допомога (8288)


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Топ коментарі
+16
коли оці вже стали щось робити для фронту, то наші шанси на перемогу - 100%
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25.08.2022 11:59
+16
щури повертаються на корабель
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25.08.2022 12:00
+13
Еще не все, "фонд Коломойского" пока отстает.
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25.08.2022 12:23
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коли оці вже стали щось робити для фронту, то наші шанси на перемогу - 100%
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25.08.2022 11:59 Відповісти
щури повертаються на корабель
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25.08.2022 12:00 Відповісти
Еще не все, "фонд Коломойского" пока отстает.
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25.08.2022 12:23 Відповісти
Ніт, буде верещати з кожної щілини про "ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ"

Єрмака як заговорили, спарц... Загалом, влада совісті не має. А це найгірше що може стати з нацією.

Олігархія = відсутність нації.
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25.08.2022 12:46 Відповісти
І все?
байстрюки кучморилі. в Україні накрали мільярди, а кинуло якісьь копійки...
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25.08.2022 12:03 Відповісти
в свій час дочка Кучми купила найдорожчий будинок в Лондоні.

Донька екс-президента України Леоніда Кучми, 37-річна Олена Франчук, стала власницею найдорожчого маєтку в Лондоні. П"ятиповерховий будинок по вул. Апер Філімор Ґаденс, N17 обійшовся їй у 80 млн фунтів стерлінгів (понад 800 млн грн). Про це написала британська газета "Івнінґ Стандард".

У будинку є дев"ять спалень, дві їдальні, сім ванних кімнат, ліфт на вісім персон, басейн, спортзал і сауна. Освітлення - комп"ютеризоване. Є гараж на три авто, сполучений із особняком підземним тунелем, японський сад із водоспадом. Загальна площа маєтку - понад 2 тис. кв. м.Олена Франчук очолює фонд "АнтиСНІД". Раніше дев"ять років працювала заступником директора з маркетингу компанії мобільного зв"язку "Київстар". Вона - дружина бізнесмена Віктора Пінчука, статки якого оцінюють у $10,5 млрд. це що він дає -це крапля в морі.
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25.08.2022 12:56 Відповісти
Кучму вообще судити треба !!!
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25.08.2022 13:08 Відповісти
"Надо всьо взять і подєліть"?
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25.08.2022 13:11 Відповісти
може повернути заводи УКРАІНЕ . Наприклад - Деріпаска і Новінский досі володіють українськими активами . Новинський угробив суднобудівну промисловість України
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25.08.2022 13:14 Відповісти
В городі - бузина...
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25.08.2022 13:17 Відповісти
А ВАМ , КАЦАПЕ, чемодан вокзал раша



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Регистрация: 23.03.2022
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25.08.2022 13:19 Відповісти
Ви просто титан думки! Все, пока...
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25.08.2022 13:52 Відповісти
Произошло это в 2007г, и было рекордом того года по Лондону. Рекорд побил Абрамович только в 2012 г. Купил за 212 лямов аппартаменты. Такая вот Вестсайдская история ушедших лет. Укрпипл схавал канхветку. Ну вот подкинул зятек самолетиков--- ну спасибо.
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25.08.2022 16:23 Відповісти
..фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад $45,3 млн..
bullshit.. $4,5 мільярда могли б викликати щось подібне почуттю поваги..
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25.08.2022 17:35 Відповісти
І все??? На порядок багатший від Пороха а кинув копійки. Я чекав мінімум на $100млн
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25.08.2022 12:19 Відповісти
Аж 12 ... неймовірна щедрість !
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25.08.2022 12:24 Відповісти
Порошенко надихнув.
Але цей крадій не мітить на місце гетьмана. Тому чуть меньше.
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25.08.2022 12:47 Відповісти
4 комплекти БПЛА (12шт.) за 560 тис. $ - це хороша допомога нашій армії. Але явно недостатня.
Після того, що пан-олігарх отримав від України завдяки своєму тестю, мав би закупити і організувати роботу не менш як 12 ліній з виробництва снарядів калібрів 120 - 155 мм для ЗСУ.
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25.08.2022 12:32 Відповісти
Там ще неясно хто від кого що отримав. І хто більше...
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25.08.2022 13:12 Відповісти
потрібно кинути гасло до українських олігархів:
"хто наздожене і пережене пороха?"
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25.08.2022 12:35 Відповісти
От... Это дааа..Кучмист Пинчук проснулся... мільярди мабуть застрягли в кишені...
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25.08.2022 12:50 Відповісти
Він труби завжди продавав кацапам і може на СП 2 Тєж - СБУ В УКРАІНЕ не працює проти олігархів.

до речі- ні разу не назвав рашу вбивцею і оккупантом
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25.08.2022 13:11 Відповісти
особняк в англії 150 лямів а на ЗСУ 12 дронів
не стидно, млять???
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25.08.2022 13:09 Відповісти
Даже Ахметов и Пинчук уже помогают ЗСУ. Только Коломойский молчит)
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25.08.2022 13:21 Відповісти
Більше піар, щоб після Перемоги України над Кацапією сказати :

- Ми теж причетні до Перемоги, без нас ії б не було, тому не заважайте нам і
надалі грабувати Україну.
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25.08.2022 14:30 Відповісти
Ошибка в заголовке статьи.
Написано - "Фонд Пнчука".
А правильно надо писать - "Фонд ****..ка". Или "Фонд Муда..ка".
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25.08.2022 14:13 Відповісти
Пінчук цього мало - ми знамо що в тебе є грощі.
Треба ще електроніку, тепловізори, ночники, броньовики та багато іншого.

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25.08.2022 14:28 Відповісти
молодець Пінчук
закупив наші класні беспілотники цим поміг
армії і бюджету у вигляді податків
а не всяке гімно яке закупляє Порошенко
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25.08.2022 14:56 Відповісти
С облегчением, Мишутка!
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25.08.2022 15:20 Відповісти
Прийдеш в ОП і отримаєш премію. =Адмін.
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25.08.2022 15:48 Відповісти
Фонд победы. НВ представляет топ-10 благотворительных проектов, вносящих самый заметный вклад в помощь армии

23 августа, 08:08

https://nv.ua/ru
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25.08.2022 16:17 Відповісти
Мало дядя, купи сколько Порох закупил!!!
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25.08.2022 16:59 Відповісти
Прийдеш в ОП і отримаєш премію. =Адмін.

я ні від кого не залежу і душу свою не продаю за 30 срібреників
як основна маса на Цензорі включая і адмін
я викладаю тільки свої думки про життя в Україні чого
бажаю і остальним учасникам форума
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25.08.2022 17:25 Відповісти
 
 