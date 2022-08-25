Фонд Пінчука передав військовим 12 безпілотників "Фурія"
Фонд Віктора Пінчука передав українським військовим безпілотні комплекси розвідки та корегування вогню "Фурія".
Це 12 безпілотних літальних апаратів, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. "Фурії" були передані 4-м військовим бригадам, що боронять Україну на Сході та Півдні.
"За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до трьох годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці пташки виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду. Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б’є мінімум з п’ятнадцяти кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як "Фурія" – єдине, що рятує нас від обстрілу", – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.
Передача безпілотників "Фурія" військовим є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука Збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом з початку військових дій Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45,3 мільйона доларів США на допомогу армії та цивільному населенню. Робота задля Перемоги України триває.
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Єрмака як заговорили, спарц... Загалом, влада совісті не має. А це найгірше що може стати з нацією.
Олігархія = відсутність нації.
байстрюки кучморилі. в Україні накрали мільярди, а кинуло якісьь копійки...
Донька екс-президента України Леоніда Кучми, 37-річна Олена Франчук, стала власницею найдорожчого маєтку в Лондоні. П"ятиповерховий будинок по вул. Апер Філімор Ґаденс, N17 обійшовся їй у 80 млн фунтів стерлінгів (понад 800 млн грн). Про це написала британська газета "Івнінґ Стандард".
У будинку є дев"ять спалень, дві їдальні, сім ванних кімнат, ліфт на вісім персон, басейн, спортзал і сауна. Освітлення - комп"ютеризоване. Є гараж на три авто, сполучений із особняком підземним тунелем, японський сад із водоспадом. Загальна площа маєтку - понад 2 тис. кв. м.Олена Франчук очолює фонд "АнтиСНІД". Раніше дев"ять років працювала заступником директора з маркетингу компанії мобільного зв"язку "Київстар". Вона - дружина бізнесмена Віктора Пінчука, статки якого оцінюють у $10,5 млрд. це що він дає -це крапля в морі.
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Регистрация: 23.03.2022
bullshit.. $4,5 мільярда могли б викликати щось подібне почуттю поваги..
Але цей крадій не мітить на місце гетьмана. Тому чуть меньше.
Після того, що пан-олігарх отримав від України завдяки своєму тестю, мав би закупити і організувати роботу не менш як 12 ліній з виробництва снарядів калібрів 120 - 155 мм для ЗСУ.
"хто наздожене і пережене пороха?"
до речі- ні разу не назвав рашу вбивцею і оккупантом
не стидно, млять???
- Ми теж причетні до Перемоги, без нас ії б не було, тому не заважайте нам і
надалі грабувати Україну.
Написано - "Фонд Пнчука".
А правильно надо писать - "Фонд ****..ка". Или "Фонд Муда..ка".
Треба ще електроніку, тепловізори, ночники, броньовики та багато іншого.
закупив наші класні беспілотники цим поміг
армії і бюджету у вигляді податків
а не всяке гімно яке закупляє Порошенко
23 августа, 08:08
https://nv.ua/ru
я ні від кого не залежу і душу свою не продаю за 30 срібреників
як основна маса на Цензорі включая і адмін
я викладаю тільки свої думки про життя в Україні чого
бажаю і остальним учасникам форума