Фонд Пинчука передал военным 12 беспилотников "Фурия"
Фонд Виктора Пинчука передал украинским военным беспилотные комплексы разведки и корректировки огня "Фурия".
Это 12 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. "Фурии" были переданы 4-м военным бригадам, защищающим Украину на Востоке и Юге.
"При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти "птицы" будут выполнять миссию даже при сильном ветре, до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с пятнадцати километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как "Фурия" – единственное, что спасает нас от обстрела", – рассказывают военные из механизированной бригады, защищающие Украину на Востоке.
Передача беспилотников "Фурия" военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчук направили более 45,3 миллионов долларов США в помощь армии и гражданскому населению. Работа для Победы продолжается.
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Єрмака як заговорили, спарц... Загалом, влада совісті не має. А це найгірше що може стати з нацією.
Олігархія = відсутність нації.
байстрюки кучморилі. в Україні накрали мільярди, а кинуло якісьь копійки...
Донька екс-президента України Леоніда Кучми, 37-річна Олена Франчук, стала власницею найдорожчого маєтку в Лондоні. П"ятиповерховий будинок по вул. Апер Філімор Ґаденс, N17 обійшовся їй у 80 млн фунтів стерлінгів (понад 800 млн грн). Про це написала британська газета "Івнінґ Стандард".
У будинку є дев"ять спалень, дві їдальні, сім ванних кімнат, ліфт на вісім персон, басейн, спортзал і сауна. Освітлення - комп"ютеризоване. Є гараж на три авто, сполучений із особняком підземним тунелем, японський сад із водоспадом. Загальна площа маєтку - понад 2 тис. кв. м.Олена Франчук очолює фонд "АнтиСНІД". Раніше дев"ять років працювала заступником директора з маркетингу компанії мобільного зв"язку "Київстар". Вона - дружина бізнесмена Віктора Пінчука, статки якого оцінюють у $10,5 млрд. це що він дає -це крапля в морі.
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Регистрация: 23.03.2022
bullshit.. $4,5 мільярда могли б викликати щось подібне почуттю поваги..
Але цей крадій не мітить на місце гетьмана. Тому чуть меньше.
Після того, що пан-олігарх отримав від України завдяки своєму тестю, мав би закупити і організувати роботу не менш як 12 ліній з виробництва снарядів калібрів 120 - 155 мм для ЗСУ.
"хто наздожене і пережене пороха?"
до речі- ні разу не назвав рашу вбивцею і оккупантом
не стидно, млять???
- Ми теж причетні до Перемоги, без нас ії б не було, тому не заважайте нам і
надалі грабувати Україну.
Написано - "Фонд Пнчука".
А правильно надо писать - "Фонд ****..ка". Или "Фонд Муда..ка".
Треба ще електроніку, тепловізори, ночники, броньовики та багато іншого.
закупив наші класні беспілотники цим поміг
армії і бюджету у вигляді податків
а не всяке гімно яке закупляє Порошенко
23 августа, 08:08
https://nv.ua/ru
я ні від кого не залежу і душу свою не продаю за 30 срібреників
як основна маса на Цензорі включая і адмін
я викладаю тільки свої думки про життя в Україні чого
бажаю і остальним учасникам форума