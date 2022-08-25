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Фонд Пинчука передал военным 12 беспилотников "Фурия"

пинчук

Фонд Виктора Пинчука передал украинским военным беспилотные комплексы разведки и корректировки огня "Фурия".

Это 12 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. "Фурии" были переданы 4-м военным бригадам, защищающим Украину на Востоке и Юге.

"При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти "птицы" будут выполнять миссию даже при сильном ветре, до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с пятнадцати километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как "Фурия" – единственное, что спасает нас от обстрела", – рассказывают военные из механизированной бригады, защищающие Украину на Востоке.

Передача беспилотников "Фурия" военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчук направили более 45,3 миллионов долларов США в помощь армии и гражданскому населению. Работа для Победы продолжается.

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Автор: 

Пинчук (298) помощь (7758)


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Топ комментарии
+16
коли оці вже стали щось робити для фронту, то наші шанси на перемогу - 100%
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25.08.2022 11:59
+16
щури повертаються на корабель
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25.08.2022 12:00
+13
Еще не все, "фонд Коломойского" пока отстает.
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25.08.2022 12:23
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Правила форума Совет форумчан
коли оці вже стали щось робити для фронту, то наші шанси на перемогу - 100%
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25.08.2022 11:59 Ответить
щури повертаються на корабель
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25.08.2022 12:00 Ответить
Еще не все, "фонд Коломойского" пока отстает.
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25.08.2022 12:23 Ответить
Ніт, буде верещати з кожної щілини про "ЗАКІНЧИВ ВІЙНУ"

Єрмака як заговорили, спарц... Загалом, влада совісті не має. А це найгірше що може стати з нацією.

Олігархія = відсутність нації.
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25.08.2022 12:46 Ответить
І все?
байстрюки кучморилі. в Україні накрали мільярди, а кинуло якісьь копійки...
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25.08.2022 12:03 Ответить
в свій час дочка Кучми купила найдорожчий будинок в Лондоні.

Донька екс-президента України Леоніда Кучми, 37-річна Олена Франчук, стала власницею найдорожчого маєтку в Лондоні. П"ятиповерховий будинок по вул. Апер Філімор Ґаденс, N17 обійшовся їй у 80 млн фунтів стерлінгів (понад 800 млн грн). Про це написала британська газета "Івнінґ Стандард".

У будинку є дев"ять спалень, дві їдальні, сім ванних кімнат, ліфт на вісім персон, басейн, спортзал і сауна. Освітлення - комп"ютеризоване. Є гараж на три авто, сполучений із особняком підземним тунелем, японський сад із водоспадом. Загальна площа маєтку - понад 2 тис. кв. м.Олена Франчук очолює фонд "АнтиСНІД". Раніше дев"ять років працювала заступником директора з маркетингу компанії мобільного зв"язку "Київстар". Вона - дружина бізнесмена Віктора Пінчука, статки якого оцінюють у $10,5 млрд. це що він дає -це крапля в морі.
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25.08.2022 12:56 Ответить
Кучму вообще судити треба !!!
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25.08.2022 13:08 Ответить
"Надо всьо взять і подєліть"?
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25.08.2022 13:11 Ответить
може повернути заводи УКРАІНЕ . Наприклад - Деріпаска і Новінский досі володіють українськими активами . Новинський угробив суднобудівну промисловість України
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25.08.2022 13:14 Ответить
В городі - бузина...
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25.08.2022 13:17 Ответить
А ВАМ , КАЦАПЕ, чемодан вокзал раша



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Я читаю: 0

Регистрация: 23.03.2022
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25.08.2022 13:19 Ответить
Ви просто титан думки! Все, пока...
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25.08.2022 13:52 Ответить
Произошло это в 2007г, и было рекордом того года по Лондону. Рекорд побил Абрамович только в 2012 г. Купил за 212 лямов аппартаменты. Такая вот Вестсайдская история ушедших лет. Укрпипл схавал канхветку. Ну вот подкинул зятек самолетиков--- ну спасибо.
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25.08.2022 16:23 Ответить
..фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад $45,3 млн..
bullshit.. $4,5 мільярда могли б викликати щось подібне почуттю поваги..
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25.08.2022 17:35 Ответить
І все??? На порядок багатший від Пороха а кинув копійки. Я чекав мінімум на $100млн
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25.08.2022 12:19 Ответить
Аж 12 ... неймовірна щедрість !
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25.08.2022 12:24 Ответить
Порошенко надихнув.
Але цей крадій не мітить на місце гетьмана. Тому чуть меньше.
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25.08.2022 12:47 Ответить
4 комплекти БПЛА (12шт.) за 560 тис. $ - це хороша допомога нашій армії. Але явно недостатня.
Після того, що пан-олігарх отримав від України завдяки своєму тестю, мав би закупити і організувати роботу не менш як 12 ліній з виробництва снарядів калібрів 120 - 155 мм для ЗСУ.
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25.08.2022 12:32 Ответить
Там ще неясно хто від кого що отримав. І хто більше...
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25.08.2022 13:12 Ответить
потрібно кинути гасло до українських олігархів:
"хто наздожене і пережене пороха?"
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25.08.2022 12:35 Ответить
От... Это дааа..Кучмист Пинчук проснулся... мільярди мабуть застрягли в кишені...
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25.08.2022 12:50 Ответить
Він труби завжди продавав кацапам і може на СП 2 Тєж - СБУ В УКРАІНЕ не працює проти олігархів.

до речі- ні разу не назвав рашу вбивцею і оккупантом
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25.08.2022 13:11 Ответить
особняк в англії 150 лямів а на ЗСУ 12 дронів
не стидно, млять???
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25.08.2022 13:09 Ответить
Даже Ахметов и Пинчук уже помогают ЗСУ. Только Коломойский молчит)
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25.08.2022 13:21 Ответить
Більше піар, щоб після Перемоги України над Кацапією сказати :

- Ми теж причетні до Перемоги, без нас ії б не було, тому не заважайте нам і
надалі грабувати Україну.
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25.08.2022 14:30 Ответить
Ошибка в заголовке статьи.
Написано - "Фонд Пнчука".
А правильно надо писать - "Фонд ****..ка". Или "Фонд Муда..ка".
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25.08.2022 14:13 Ответить
Пінчук цього мало - ми знамо що в тебе є грощі.
Треба ще електроніку, тепловізори, ночники, броньовики та багато іншого.

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25.08.2022 14:28 Ответить
молодець Пінчук
закупив наші класні беспілотники цим поміг
армії і бюджету у вигляді податків
а не всяке гімно яке закупляє Порошенко
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25.08.2022 14:56 Ответить
С облегчением, Мишутка!
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25.08.2022 15:20 Ответить
Прийдеш в ОП і отримаєш премію. =Адмін.
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25.08.2022 15:48 Ответить
Фонд победы. НВ представляет топ-10 благотворительных проектов, вносящих самый заметный вклад в помощь армии

23 августа, 08:08

https://nv.ua/ru
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25.08.2022 16:17 Ответить
Мало дядя, купи сколько Порох закупил!!!
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25.08.2022 16:59 Ответить
Прийдеш в ОП і отримаєш премію. =Адмін.

я ні від кого не залежу і душу свою не продаю за 30 срібреників
як основна маса на Цензорі включая і адмін
я викладаю тільки свої думки про життя в Україні чого
бажаю і остальним учасникам форума
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25.08.2022 17:25 Ответить
 
 