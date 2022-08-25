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Новини Війна
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"Спонукав глядачів сумніватися в цілях армії РФ", - музикант Шевчук намагається оскаржити вирок російського суду

шевчук

Захист лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука подав скаргу на рішення Радянського районного суду Уфи, який призначив музикантові адміністративний штраф у справі про "дискредитацію збройних сил РФ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Захист музиканта у своїй скарзі попросив Верховний суд Башкортостану скасувати ухвалу суду першої інстанції та припинити провадження у адміністративній справі.

"Постанова, що оскаржується, є незаконною і необґрунтованою, винесена з порушенням конституційних прав Шевчука, у зв'язку з чим підлягає скасуванню", - сказав адвокат.

Шевчука 16 серпня оштрафували на 50 тисяч російських рублів. Протокол щодо музиканта склали після концерту ДДТ в Уфі у травні. Під час виступу Шевчук висловився про батьківщину та президента: "Батьківщина, друзі, це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся-жебрак на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина". Також він говорив, що в нього "страшно болить душа" через конфлікт в Україні. "Ми проти війни", - сказав музикант.

У мотивувальній частині рішення суду йшлося про те, що Шевчук, ставлячи питання під час виступу в Уфі, "закликав глядачів давати оцінку подіям, що відбуваються в Україні, спонукав сумніватися щодо цілей перебування ЗС РФ під час здійснення "спеціальної військової операції".

Читайте: Суд у російському Петербурзі зареєстрував справу про дискредитацію ЗС РФ щодо лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука

Автор: 

апеляція (502) росія (64911) Шевчук Юрій (11)


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Топ коментарі
+12
добре, що на параші ще залишилися такі люди!
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25.08.2022 13:08
+8
Спонукав, надсміхався і сцяв в очі. Однак йому нєльзя а пині можна. Кацапи ви ублюдки.
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25.08.2022 13:00
+6
Досить влучна і вірна постанова для суда в країні з диктатурою якогось дебіла. Я ніколи не розумів доказів кацапів проти демократії. Демократія має свої недоліки але це не можна порівняти із тим, коли в одній країні повну владу переймає якесь неосвітчене, закомплексовані чмо як Путін або Лукашенко
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25.08.2022 13:22
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невже у кацапів є суд?
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25.08.2022 13:00 Відповісти
ні, в них лише є щі кіслобздей. Феміду офіційно було похоронено з приходом *****
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25.08.2022 13:04 Відповісти
Спонукав, надсміхався і сцяв в очі. Однак йому нєльзя а пині можна. Кацапи ви ублюдки.
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25.08.2022 13:00 Відповісти
ну все правильно..наразі всі інстанціїї ********* його пішлють на хутір і захист зможе подавати до європейського по правах людини..
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25.08.2022 13:00 Відповісти
параша вийшла з єспч
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25.08.2022 13:07 Відповісти
Добре що має гроші , і може захист собі купити
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25.08.2022 13:05 Відповісти
добре, що на параші ще залишилися такі люди!
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25.08.2022 13:08 Відповісти
рефія не на які Європейські суди вже не реагує, на жаль
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25.08.2022 13:13 Відповісти
параша вийшла з єспч (C)
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25.08.2022 13:17 Відповісти
Він мешкає там останні роки і досі не розуміє, що там суспільство хворе.
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25.08.2022 13:07 Відповісти
понимает, но он уже стар, это не Шевчук 80-тых
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25.08.2022 13:20 Відповісти
Досить влучна і вірна постанова для суда в країні з диктатурою якогось дебіла. Я ніколи не розумів доказів кацапів проти демократії. Демократія має свої недоліки але це не можна порівняти із тим, коли в одній країні повну владу переймає якесь неосвітчене, закомплексовані чмо як Путін або Лукашенко
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25.08.2022 13:22 Відповісти
Юра, тримайся !

звинувачення в сумнівах цілей рашиської орди тупо фашиське:

"Вкусно жрітє (що дають соловьїні скабєєви) і точка"
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25.08.2022 13:31 Відповісти
Тю, у нас один артист Україну публічно курвою обзивав і нічого...
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25.08.2022 13:51 Відповісти
У нас як у кацапів більшість населення не розуміє, що батьківщина то не зацідована дупа президента!
Шевчуку респект! Всяким кошовим , усікам, маґучіх, ламачєнкам, патапам від нього треба вчитися!
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25.08.2022 15:19 Відповісти
Не відмінять рішення.
Але Шевчук мабуть хоче почитати те що напише апеляційний суд у рішенні.
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25.08.2022 14:35 Відповісти
Здоровому українському суспільству nxй, що відбувається на вигрібній ямі під назвою параша!

Цього поца посадять, він посидить 2 місяці, набереться розуму і почне прославляти мішок з ботоксом та топити за спєцапірацію.

Все узкомірнє мусить бути вирване з коренем і спалене на Священній Українській Землі.
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25.08.2022 14:49 Відповісти
Переважна більшість дописувачів вперто продовжує пошук "нє такіх руських". Ну-ну, йолопи...
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25.08.2022 14:55 Відповісти
У такому разі, чим твої погляди відрізняються від поглядів того ж Дугіна?
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25.08.2022 15:03 Відповісти
Бачу, що ви вперто намагаєтесь мене втягнути в дискусію про сорти лайна.
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25.08.2022 16:38 Відповісти
Всі кацами за мир. Але після капітуляції України, потім денацифікація українців, їх знищення. Щоб залишились тільки малороси, які не знають своєї мови і якого вони роду-племені
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25.08.2022 15:14 Відповісти
Нема хороших шевчуків.
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25.08.2022 15:20 Відповісти
Юра, визнай, що "РОДИНА - ЭТО ЖОПА ПРЕЗИДЕНТА", а то посадять...
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25.08.2022 15:44 Відповісти
Юрію Шевчуку - РЕСПЕКТ ! Адже своїм виступом в росії він засудив війну росії проти України. висміяв путіна та засудив політику російського керівництва . а також підтримав Україну в захисті своїх кордонів під час повномасштабного нападу росії. Лідер ДДТ Юрій Шевчук - друг України. а друзів треба цінувати.
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25.08.2022 17:47 Відповісти
скоро москалі напишуть свою біблію, назвуть від святого х@йла,

все що х@йло ляпнув то буде свята істіна вєлікай расєйскай імпєріі
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25.08.2022 18:56 Відповісти
Юлианович - моральный авторитет и глыба рока.
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26.08.2022 02:05 Відповісти
 
 