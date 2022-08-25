"Спонукав глядачів сумніватися в цілях армії РФ", - музикант Шевчук намагається оскаржити вирок російського суду
Захист лідера гурту ДДТ Юрія Шевчука подав скаргу на рішення Радянського районного суду Уфи, який призначив музикантові адміністративний штраф у справі про "дискредитацію збройних сил РФ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
Захист музиканта у своїй скарзі попросив Верховний суд Башкортостану скасувати ухвалу суду першої інстанції та припинити провадження у адміністративній справі.
"Постанова, що оскаржується, є незаконною і необґрунтованою, винесена з порушенням конституційних прав Шевчука, у зв'язку з чим підлягає скасуванню", - сказав адвокат.
Шевчука 16 серпня оштрафували на 50 тисяч російських рублів. Протокол щодо музиканта склали після концерту ДДТ в Уфі у травні. Під час виступу Шевчук висловився про батьківщину та президента: "Батьківщина, друзі, це не дупа президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина - це бабуся-жебрак на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина". Також він говорив, що в нього "страшно болить душа" через конфлікт в Україні. "Ми проти війни", - сказав музикант.
У мотивувальній частині рішення суду йшлося про те, що Шевчук, ставлячи питання під час виступу в Уфі, "закликав глядачів давати оцінку подіям, що відбуваються в Україні, спонукав сумніватися щодо цілей перебування ЗС РФ під час здійснення "спеціальної військової операції".
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звинувачення в сумнівах цілей рашиської орди тупо фашиське:
"
Вкусножрітє (що дають соловьїні скабєєви) і точка"
Шевчуку респект! Всяким кошовим , усікам, маґучіх, ламачєнкам, патапам від нього треба вчитися!
Але Шевчук мабуть хоче почитати те що напише апеляційний суд у рішенні.
Цього поца посадять, він посидить 2 місяці, набереться розуму і почне прославляти мішок з ботоксом та топити за спєцапірацію.
Все узкомірнє мусить бути вирване з коренем і спалене на Священній Українській Землі.
все що х@йло ляпнув то буде свята істіна вєлікай расєйскай імпєріі