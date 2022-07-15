Суд у російському Петербурзі зареєстрував справу про дискредитацію ЗС РФ щодо лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука
Дзержинський районний суд російського Санкт-Петербурга зареєстрував справу проти лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної пресслужби судів Санкт-Петербурга.
"Дзержинський районний суд м. Санкт-Петербурга знову зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами Російської Федерації своїх повноважень у зазначених цілях". - Ред.), щодо Юрія Шевчука", - зазначається у повідомленні.
Матеріали передано судді.
Зазначимо, що 26 травня цей суд вже реєстрував справу щодо Юрія Шевчука за тією самою статтею, проте суддя повернув матеріали укладачам для усунення недоліків.
"Як встановив суд, порушуючи вимоги ст.28.2 КоАП РФ, у протоколі не описано подію правопорушення, відсутня вказівка на те, в чому саме втілилися публічні заклики до перешкоджання використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян. Цей недолік є суттєвим і не може бути заповнений під час розгляду справи у суді", - повідомляли у пресслужбі 30 травня.
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Для будь-кого притомного буде розумно розірвати усі зв'язки з тією країною жорстоких вбивць, ґвалтівників та горлорізів.
Харошихрузґє не існує за визначенням.
і лиш через свою міссію Шевчук не злиняв
Юра це не Льоха,
Шевчук це "Родіна-уродіна...." - останні залишки совісті рашки
а чи зможуть?
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у кацапів дибілів там вистачає
Уже и судебных решений валом.
Отак-то.
у випадку з парашею, мова є засобом впливу та ... тому і тільки тому треба позбавлятися парашинської мови, а не тому, що вона якась не така.
КОЖНА мова у світі несе унікальні здобутки носіїв мови! Унікальність кожної мови в тому, що декотрі поняття неможливо передати іншими мовами.
На привеликий жаль носії ПАРАШИНСЬКОЇ мови стали провідниками рашихмк та парашенства, мова невинна, але вона ЗАСІБ та ПРИВІД, тому повинна бути відторгнена!
сорі хвилювався, ламав клаву
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
Нема слів.
Предатель... рабZeйки типа Концлагерья пУтлера...
https://www.youtube.com/watch?v=K5i6-oLxkJ0&ab_channel=NavigatorRecords
"....новый день в камуфляже
новый Бог в галифе..."
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной,
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная да-a-аль!
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...
Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.
Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам...
Из-под черных рубах рвется красный петух, из-под добрых царей льется в рты мармелад.
Никогда этот мир не вмещал в себе двух был нам Богом отец, ну, а чертом Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...
Эй, начальник!