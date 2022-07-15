Суд у російському Петербурзі зареєстрував справу про дискредитацію ЗС РФ щодо лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука

Дзержинський районний суд російського Санкт-Петербурга зареєстрував справу проти лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної пресслужби судів Санкт-Петербурга.

"Дзержинський районний суд м. Санкт-Петербурга знову зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами Російської Федерації своїх повноважень у зазначених цілях". - Ред.), щодо Юрія Шевчука", - зазначається у повідомленні.

Матеріали передано судді.

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Зазначимо, що 26 травня цей суд вже реєстрував справу щодо Юрія Шевчука за тією самою статтею, проте суддя повернув матеріали укладачам для усунення недоліків.

"Як встановив суд, порушуючи вимоги ст.28.2 КоАП РФ, у протоколі не описано подію правопорушення, відсутня вказівка ​​на те, в чому саме втілилися публічні заклики до перешкоджання використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян. Цей недолік є суттєвим і не може бути заповнений під час розгляду справи у суді", - повідомляли у пресслужбі 30 травня.