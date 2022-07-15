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Суд у російському Петербурзі зареєстрував справу про дискредитацію ЗС РФ щодо лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука

шевчук

Дзержинський районний суд російського Санкт-Петербурга зареєстрував справу проти лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Об'єднаної пресслужби судів Санкт-Петербурга.

"Дзержинський районний суд м. Санкт-Петербурга знову зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ ("Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки або виконання державними органами Російської Федерації своїх повноважень у зазначених цілях". - Ред.), щодо Юрія Шевчука", - зазначається у повідомленні.

Матеріали передано судді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лідер рок-групи "ДДТ" Шевчук. ВIДЕО

Зазначимо, що 26 травня цей суд вже реєстрував справу щодо Юрія Шевчука за тією самою статтею, проте суддя повернув матеріали укладачам для усунення недоліків.

"Як встановив суд, порушуючи вимоги ст.28.2 КоАП РФ, у протоколі не описано подію правопорушення, відсутня вказівка ​​на те, в чому саме втілилися публічні заклики до перешкоджання використання Збройних сил РФ з метою захисту інтересів РФ та її громадян. Цей недолік є суттєвим і не може бути заповнений під час розгляду справи у суді", - повідомляли у пресслужбі 30 травня.

Автор: 

армія рф (17291) Санкт-Петербург (277) суд (11665) Шевчук Юрій (11)


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Топ коментарі
+20
А какая разница когда он зарегестрировался? По факту сказано. Шевчук один из тех немногих кто борется внутри против рашистов и небоится пуйла. Да он русский и любит свою страну, но он ЧЕЛОВЕК при этом, он видит зло и осознает что происходит и пытается этому противостоять. Да и финансовая помощь с его стороны для украинцев дорогого стоит, он не просто отдает все свои зарплаты, он еще и рискует сесть за это. Впринципе как и за свои постоянные акции и протесты.
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15.07.2022 17:00
+18
как можно в таком маразме жить добровольно, тем более имея деньги и возможность слинять
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15.07.2022 16:37
+15
"Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
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15.07.2022 17:01
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как можно в таком маразме жить добровольно, тем более имея деньги и возможность слинять
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15.07.2022 16:37 Відповісти
его уже не выпустят, куда слинять
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15.07.2022 16:44 Відповісти
Есть такая штука, смелость называется. Погугли, если раньше не слышал.
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15.07.2022 16:46 Відповісти
Ти сьогодні тут сміливо зареєструвався, так що гуглити марно - це "сміливо" як для бота
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15.07.2022 16:50 Відповісти
А какая разница когда он зарегестрировался? По факту сказано. Шевчук один из тех немногих кто борется внутри против рашистов и небоится пуйла. Да он русский и любит свою страну, но он ЧЕЛОВЕК при этом, он видит зло и осознает что происходит и пытается этому противостоять. Да и финансовая помощь с его стороны для украинцев дорогого стоит, он не просто отдает все свои зарплаты, он еще и рискует сесть за это. Впринципе как и за свои постоянные акции и протесты.
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15.07.2022 17:00 Відповісти
Він живе в мордорі поміж оиками і "любітсваюстрану"? Тобто він любить мордор і орків? Любить їхню мерзенну говірку і таку ж мерзенну "культуру"? Психічно здорова людина не буде захоплюватися пушкіними і мішамікруґами.
Для будь-кого притомного буде розумно розірвати усі зв'язки з тією країною жорстоких вбивць, ґвалтівників та горлорізів.
Харошихрузґє не існує за визначенням.
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15.07.2022 17:17 Відповісти
Даже те россияне и белорусы что воюют и гибнут за нашу Украину, они любят свои страны и борятся против рашистов и режимов пуйла/усатого. А тот кто отрекается от самой родины, тот предатель - в дэнээрах такого говна валом.
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15.07.2022 17:21 Відповісти
Якщо ви маєте на увазі природу та місто поховань своїх предків то може воно й так.Але ******* населення нарассеї з його хижими думками та ненавистю до всього сутнього,вибачайте.Це як запустити у чудовий японьский бассейн заміст золотих рибок,алігаторів.Вини зруйнують усю красу цього міста та перетворять його на жахіття.Саме населелення формує красу та цікавість краю.
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15.07.2022 17:43 Відповісти
А кого ты хочешь заставить его любить? А тебе не кажется, что навязывая кому то свои предпочтения ты поступаешь, как обычный рашист? 100% совпадение. И какого хера ты тут тогда ругаешь ватников когда ты сам такой же и мыслишь так же. Ватник это не национальность и не место рождения. Это образ мыслей.
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15.07.2022 18:02 Відповісти
в ньому немає какцапської крові. батько українець, а мати татарка
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15.07.2022 18:03 Відповісти
А різнця така, що "какая разніца" - саме за датою реєстрації можна побачити рашистських ботів. Вчора після Вінниці їх тут було хєрова купа і усі з вчорашньою датою реєстрації. До речі, і не крилися: "ви хахли мастера отмазок - не прокатит, там в доме ахфіцеров пагіблі гєнєрали"
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15.07.2022 18:41 Відповісти
25000 смелых подписали петицию
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15.07.2022 16:53 Відповісти
такі ік він, доносять правду в мозги ваті.
і лиш через свою міссію Шевчук не злиняв
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15.07.2022 19:06 Відповісти
"предчувствие... гражданской войны" (с), нє?
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15.07.2022 16:47 Відповісти
посадити Шевчука це буде повне днище !

Юра це не Льоха,
Шевчук це "Родіна-уродіна...." - останні залишки совісті рашки
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15.07.2022 17:23 Відповісти
Дело в том что именно его им инужно выпустить!Что и сделают приего жилании а Главное что его примет любая Страна!
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15.07.2022 16:48 Відповісти
точно хочуть посадити
а чи зможуть?
-------------------------------------
у кацапів дибілів там вистачає
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15.07.2022 16:49 Відповісти
"Дискредитация вооруженных сил рф" - это заявление Шевчука о том, что патриотизм не заключается в том, чтобы путину жопу лизать?
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15.07.2022 16:53 Відповісти
И слово "мир", и песня "Пусть всегда будет солнце"- тоже дискредитация.
Уже и судебных решений валом.
Отак-то.
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15.07.2022 17:01 Відповісти
Тікати йому треба з кацапії,бо посадять.
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15.07.2022 16:54 Відповісти
по судам затаскают
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15.07.2022 16:57 Відповісти
Якщо й ні то місцеві точно будуть у слід плювати та з палками гонятись за ним.Як це вже було з Макаревічем.Мабуть у дикіх джунглях,якщо такі лишились,спокійніше ниж на расейке.
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15.07.2022 17:52 Відповісти
І навчитися людською мовою пісні складати, а не тією орківською говіркою.
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15.07.2022 17:18 Відповісти
тільки суть висловлюваннь! мова не має значеннякрім парашинської, бо мова використовується як зброя та привід для війни!)
у випадку з парашею, мова є засобом впливу та ... тому і тільки тому треба позбавлятися парашинської мови, а не тому, що вона якась не така.
КОЖНА мова у світі несе унікальні здобутки носіїв мови! Унікальність кожної мови в тому, що декотрі поняття неможливо передати іншими мовами.
На привеликий жаль носії ПАРАШИНСЬКОЇ мови стали провідниками рашихмк та парашенства, мова невинна, але вона ЗАСІБ та ПРИВІД, тому повинна бути відторгнена!
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15.07.2022 17:46 Відповісти
рашизма
сорі хвилювався, ламав клаву
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15.07.2022 17:47 Відповісти
Сволота, вже і до Юрчика добралися.
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15.07.2022 16:59 Відповісти
все логічно, ну як у мордорі можливо безкарно давати оцінку гидким, диким, смердючим оркам? це був би збій системи а такого не спостерігається, скоріше навпаки, маразм "крепчает".
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15.07.2022 17:30 Відповісти
"Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей." (с)
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15.07.2022 17:01 Відповісти
Треба об'єднати провадження на Шевчука та Макаревича, а ще додати туди Лію Ахеджакову. Може хоч тоді щось в когось на расєюшкє клацне?
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15.07.2022 17:04 Відповісти
это все не бедные люди, есть деньги на адвокатов, но каток режима х..ла закатает если не посадит.
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15.07.2022 17:06 Відповісти
Вам нагадати трагичний кінець Німцова,Політковської та багатьох інщіх?Зараз відкрито йти проти Ху.ла,знаходячись на рассейке,тє ж саме бузглуздя,як боротись у Нимеччині часів Другої світової, проти Гітлера.Кінець буде такий самий.Бо Ху.ло і є Гітлер **********.Хіба що автошляхи,на відміну від другого,не будує.
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15.07.2022 18:05 Відповісти
поэтому и не выходят на митинги после того как их давили на улицах, били и в автозаки засовывали. А потом до семьи доберутся, если еще захочешь что то сказать. Не все так просто, как кажется.
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15.07.2022 20:02 Відповісти
вразумление у кацапа может наступить только в том случае ,когда его клацнет пуля. пойми 99% они конченные твари. не люди
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15.07.2022 17:13 Відповісти
Ви наївний чи зе-лекторат? 150й день війни проти парашної *********, параша кожен день трощить пачками наші квартали, лікарті і університети, а ви все чекаєте, що у орків прокинеться совість?
Нема слів.
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15.07.2022 17:14 Відповісти
Долго искали суд, и нашли - название соответствующе: Дзержинський
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15.07.2022 17:12 Відповісти
Убьют, как Немцова , и вся любовь. Тікати треба. И смелость тут не причем , не надо путать с глупостью . Я не думаю ,что выйдет, как с Постернаком . ***** , это квинтэсенция уродов.
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15.07.2022 17:18 Відповісти
Юра Шевчук перечислил весь свой гонорар за концерт в Уфе для беженцев Украины...
Предатель... рабZeйки типа Концлагерья пУтлера...
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15.07.2022 17:20 Відповісти
ДДТ - Тень на стене (Творчество в пустоте. Аудио)

https://www.youtube.com/watch?v=K5i6-oLxkJ0&ab_channel=NavigatorRecords

"....новый день в камуфляже
новый Бог в галифе..."
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15.07.2022 17:45 Відповісти
октябрь 2921....
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15.07.2022 17:48 Відповісти
На даты обратите внимание и на "судей" - он "дескредетировал" пару месяцев назад и только сейчас смогли "возбудится"! Юрий, давай к нам))! - Будем жечь
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15.07.2022 17:58 Відповісти
а вы ему пенсию платить будете?
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15.07.2022 20:04 Відповісти
Пердимонокль якийсь-суд iменi дзержинського мiста санкт-петербург...
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15.07.2022 19:03 Відповісти
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной,
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь,
Сколько жизни в висок мне плюет вороненым стволом долгожданная да-a-аль!

Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...

Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже, сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей.

Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот.
Сколько раз, покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам...

Из-под черных рубах рвется красный петух, из-под добрых царей льется в рты мармелад.
Никогда этот мир не вмещал в себе двух был нам Богом отец, ну, а чертом Родина.
Еду я на родину, пусть кричат - уродина, а она нам нравится,
Хоть и не красавица, к сволочи доверчива, ну, а к нам - тра-ля-ля-ля...

Эй, начальник!
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15.07.2022 20:44 Відповісти
він і не думав звалювати з лаптєстану. чекав приходу чекістів... шкода.
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15.07.2022 22:08 Відповісти
 
 