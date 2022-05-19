"Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лідер рок-групи "ДДТ" Шевчук. ВIДЕО
Легендарного російського рок-музиканта, лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука оштрафували російські силовики за "дискредитацию вооруженных сил" після його концерту в столиці Башкортостану Уфі 18 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною адмінпокарання стала антивоєнна промова Шевчука під час концерту.
"Гибнет молодежь России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради наполеонских планов очередного нашего цезаря, да? Родина - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить и целовать. Бабушка, продающая на вокзале картошку - вот это Родина", - сказав він зі сцени.
Відразу після концерту до гримерки Шевчука зайшли силовики, а вхід під охорону взяли два спецназівця. Музиканта допитували близько години і мали намір його затримати. Утім, в останній момент плани силовиків змінилися - на Шевчука склали адмінпротокол. Музикант підписав його.
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А щодо фсб - то пошукайте відео, де ***** публічно в очі принижує Шевчука.
А щодо того, що раніше не казав, про війну - казав, тільки ви того не чули.
Концерти російського рок-гурту в Тюмені 20 та 21 квітня скасували через те, що фронтмен колективу Юрій Шевчук відмовився виступати на сцені, над якою намалювали величезну літеру "Z".
даже в репортаже с винница fm повторил вроде
шевчук то тот в первые дни войны в чечне (первой)
приезжал поддержать "пацанов", "простых русских солдат"
"и я после чечни написал первую песню, она называется "любовь" ..."
ладно, типа в начале ничего не знал
но кто нибудь когда нибудь слышал от него
что то что рашка там творила это плохо и ужасно?
нет, не слышал
все таки на темы войны в чечне практически табу повсеместное
он конечно не поехавшая чичерина
но он не какой то прям герой
не ждите от каких то артистов геройских поступков
иначе бы они годами не смогли спокойно (ну или не очень спокойно)
выступать на сцене различных городов рашки (и не только)
Чем дальше в тыл, тем жирней генералы.
Здесь я видел, что может быть будет
С Москвой, Украиной, Уралом.