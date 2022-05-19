"Гибнет молодежь, старики, женщины и дети ради наполеоновских планов очередного нашего цезаря. Родина - это не жопа президента, которую нужно целовать", - лідер рок-групи "ДДТ" Шевчук. ВIДЕО

Легендарного російського рок-музиканта, лідера рок-групи "ДДТ" Юрія Шевчука оштрафували російські силовики за "дискредитацию вооруженных сил" після його концерту в столиці Башкортостану Уфі 18 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною адмінпокарання стала антивоєнна промова Шевчука під час концерту.

"Гибнет молодежь России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради наполеонских планов очередного нашего цезаря, да? Родина - это не жопа президента, которую нужно все время мусолить и целовать. Бабушка, продающая на вокзале картошку - вот это Родина", - сказав він зі сцени.

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Відразу після концерту до гримерки Шевчука зайшли силовики, а вхід під охорону взяли два спецназівця. Музиканта допитували близько години і мали намір його затримати. Утім, в останній момент плани силовиків змінилися - на Шевчука склали адмінпротокол. Музикант підписав його.

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