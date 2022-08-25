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Більшість маріупольців не збирається брати участь у так званому "референдумі", - ГУР

референдум,маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються із 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення в телеграмі Головного управління розвідки МО України.

Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом.

"В неофіційних розмовах визнають, що більшість опитаного населення в окупованому Маріуполі відмовляється брати участь у можливому "референдумі" або прямо не відповідає на запитання, чи братиме участь у зазначеному заході. За їхніми оцінками лише приблизно 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості в місті залишилися громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій", - йдеться в повідомленні.

Також "переписники" повідомили, що хоч перепис населення та потенційних "виборців" досі триває, рішення щодо самого "референдуму" і дати його проведення в кремлі остаточно не визначено. Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не порушувати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду".

Окрім цього стало відомо, що з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим мешканцям Маріуполя так звану "гуманітарну допомогу" - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які давали змогу людям хоч якось побороти голод та злидні. Однією з причин зменшення "допомоги" називають низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Також читайте: На Херсонщині окупанти фактично провалили підготовку до "референдуму", дату переносять вчетверте, - Хлань

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Маріуполь (3222) розвідка (3854) референдум (627)


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Після пережитого їм вже все одно,аби тихо.Отак кацапи і захоплюють все.Відбирають і руйнують все,а потім дають 5% від того що було.І ті хто вижили,радіють.Дурням радість
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25.08.2022 13:24 Відповісти
Хватит и шмар, с нетерпением ждавших русню. И свою массовку подвезут. А мы в очередной раз поскавчим.
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25.08.2022 13:29 Відповісти
Маріупольці! Тут вже по приколу не проходить. Після цього, так званого "глосування ", вас більше ніхто ні про що і ніколи питати не буде. Росія не Україна!
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25.08.2022 13:44 Відповісти
та москалі надрукують що їм треба і все,
для масовки завезуть автобус чи два народу
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25.08.2022 18:50 Відповісти
Ви бачили останні кадри з Маріуполя?Хто ці люди на машинах хто ці люди тисячі в чергах хто ці люди які в прогулянках по стихійних ринках?Ви думаєте не найдуть лайна щоб загнати на вибори і масовку?Не смішіть намалюють скільки треба.Нам начхати на це.
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25.08.2022 21:08 Відповісти
Тобто тих, хто не візьме громадянство рашки, будуть морити голодом?😨
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25.08.2022 22:23 Відповісти
 
 