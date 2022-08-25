Поблизу окупованого Мелітополя підірвали штаб рашистів, - Федоров. ВIДЕО
В Мелітопольському районі підірвано штаб окупантів, де готувалися до проведення псевдореферендуму.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти.
Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі", - розповів він.
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Тих , що на нашу землю пруть‼️‼️‼️
СЛАВА ГЕРОЯМ ПАРТИЗАНАМ 🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Вже були .раніше. у центральних ЗМІ повідомлення . що його Федорова--- вивезли. аж у Ростов і там катують... А потіх він сам це спростував...
Варто проаналізувати : м. Мелітополь---це заслінка у Крим. яку здали без жодного пострілу... Аж ніякої тероборони там організовано НЕ було ?! Кожен мер має прирогативу сприяти у виборі собі заступника з яким може керувати містом. У нього заступником чомусь підвернулася п*яничка.-- Галя із підвала / Данильченко /. яка аж бігом організувала : ХЛІБ--СІЛЬ держимордам-- окупантам... Та головне :ЗЕ--стратег. який визволив його із полону / за десяток путінських головорізів/. якось так НЕ щиро зробив Федорову комплімент :--- Мьі своих. никогда НЕ сдаем !!! А хто у нього свої ---всі ми вже добре знаємо... Знаїмо і як таких ..що " успішно " віддали Південь України без спротиву... /а тепер шукайте їх ..під Акерманом на морськім пісочку.../