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Новини Війна
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Поблизу окупованого Мелітополя підірвали штаб рашистів, - Федоров. ВIДЕО

В Мелітопольському районі підірвано штаб окупантів, де готувалися до проведення псевдореферендуму.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти.

Як наслідок, мінус один район, де і мешканці, і колаборанти триматимуться від псевдореферендуму якнайдалі", - розповів він.

Читайте: Наслідки обстрілів Запоріжжя та області рашистами: за добу зареєстровано 45 ворожих ударів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6661) Запорізька область (3560) Федоров Іван (645)


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Героям слава, бережи вас Господь
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25.08.2022 14:29 Відповісти
HIMARS проголосував
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25.08.2022 14:55 Відповісти
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25.08.2022 15:05 Відповісти
Кат1в проклятих безжально мочим
Тих , що на нашу землю пруть‼️‼️‼️

СЛАВА ГЕРОЯМ ПАРТИЗАНАМ 🙏🙏🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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25.08.2022 15:35 Відповісти
--- Думаю : НЕ варто поспішати оголошувати І. Федорова - Героєм /Щоб не повторилася історія Надійки Савченко.../
Вже були .раніше. у центральних ЗМІ повідомлення . що його Федорова--- вивезли. аж у Ростов і там катують... А потіх він сам це спростував...
Варто проаналізувати : м. Мелітополь---це заслінка у Крим. яку здали без жодного пострілу... Аж ніякої тероборони там організовано НЕ було ?! Кожен мер має прирогативу сприяти у виборі собі заступника з яким може керувати містом. У нього заступником чомусь підвернулася п*яничка.-- Галя із підвала / Данильченко /. яка аж бігом організувала : ХЛІБ--СІЛЬ держимордам-- окупантам... Та головне :ЗЕ--стратег. який визволив його із полону / за десяток путінських головорізів/. якось так НЕ щиро зробив Федорову комплімент :--- Мьі своих. никогда НЕ сдаем !!! А хто у нього свої ---всі ми вже добре знаємо... Знаїмо і як таких ..що " успішно " віддали Південь України без спротиву... /а тепер шукайте їх ..під Акерманом на морськім пісочку.../
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25.08.2022 18:59 Відповісти
 
 