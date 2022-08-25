Арештовано активи ще 4 російських компаній у Дніпрі, Львові, та Харкові на 72 млн грн, - СБУ

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром 4 фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).