УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4583 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 483 9

Арештовано активи ще 4 російських компаній у Дніпрі, Львові, та Харкові на 72 млн грн, - СБУ

сбу

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром 4 фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка країни-агресора з Тамбова.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка у свою чергу сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії росії проти України.

За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В АРМА передано майно та активи колишнього нардепа на суму понад 600 млн грн, - Офіс генпрокурора

Служба безпеки також встановила, що статутні капітали чотирьох вказаних фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої за матеріалами СБУ були арештовані ще у червні 2022 року.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

компанія (119) росія (64911) СБУ (12770) арешт майна (349) АРМА (553)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А почему не арестован Николаевский глиноземный завод Дерипаски и Оушен Плаза в Киеве Ротенберга? Zеля с КАЛом своих не обижают?
показати весь коментар
25.08.2022 14:16 Відповісти
ці гівнюки тільки патріотів арештовують
показати весь коментар
25.08.2022 14:25 Відповісти
У центрі Києва стоїть говноторгівельний центр "оушен плаза", який належить рашистам. Я щось не пам'ятаю потужної націоналізації цього об'єкту. Схоже, zeбілам занесли мішок кешу власники, тому ніхто нічого не націоналізує.
показати весь коментар
25.08.2022 14:17 Відповісти
Агову! Хтось колись верещав про торгівлю на крові звинувачуючи "декого"
показати весь коментар
25.08.2022 14:39 Відповісти
Ха. В Одессе мерия туханова выгоняет полтора миллиарда на "Автомагистраль Юг" которая принадлежит руському олигарху Жукову и не стесняется. Труханов говорит, что не имеет полномочий снести памятник проститутке екатерине 2, хотя сам давал разрешение на ее установку. Вата рулит и дальше с переименованием улиц, сопротивляясь переименованию кацапских улиц. И очень быстро с обладминистрацией пилит бюджет, аж дым стоит.
показати весь коментар
25.08.2022 14:52 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита

Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
Но не летят туда сегодня самолёты
И не едут даже поезда
показати весь коментар
25.08.2022 15:07 Відповісти
Не вірю. Назви компаній будь ласка.
показати весь коментар
25.08.2022 15:31 Відповісти
Якись жалюгідні копійки для втіхи 72% дебільного єлехторату коли альфа банк заарештуєте чи фридман вже громадянин Украіни
показати весь коментар
25.08.2022 15:33 Відповісти
А ще попереду наші "чесні" суди та й хіба в нас так мало рашинських компаній, але їх чомусь не чіпають, а півроку вже йде жорстока війна і де наш доблесний президент чи ця тема не на часі...
показати весь коментар
25.08.2022 16:01 Відповісти
 
 