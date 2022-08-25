Понад 50% шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС

Понад 50% закладів освіти України готові до навчання в офлайн-режимі.

Про це заявив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% освітніх закладів", - сказав він.

За словами Єніна, найкращою ситуація із підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі є у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.

Гірша ситуація із забезпеченням безпеки навчального процесу - у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.

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