Понад 50% шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС
Понад 50% закладів освіти України готові до навчання в офлайн-режимі.
Про це заявив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% освітніх закладів", - сказав він.
За словами Єніна, найкращою ситуація із підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі є у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.
Гірша ситуація із забезпеченням безпеки навчального процесу - у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.
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Навчання може бути в класі, очне навчання, то коли вчитель і учень спілкуються безпосередньо, або дистанційне, заочне. От при заочному використовуються різноманітні засоби зв`язку - поштовий, телефонний, Інтернет... Якщо зв`язок є, то онлайн, а от коли дроти вітром порвало, от тоді буде офлайн, курва! Придурки... ліплять слова, а тями ж то нема...