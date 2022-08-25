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Понад 50% шкіл в Україні готові до офлайн-навчання, - МВС

школа,діти

Понад 50% закладів освіти України готові до навчання в офлайн-режимі.

Про це заявив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові понад 50% освітніх закладів", - сказав він.

За словами Єніна, найкращою ситуація із підготовкою навчальних закладів до навчання в офлайн-форматі є у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях, де забезпечено укриттями близько 80% навчальних закладів.

Гірша ситуація із забезпеченням безпеки навчального процесу - у Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Сумській областях.

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Автор: 

безпека (929) школа (2204) Єнін Євген (348)


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Ой, та ну.
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25.08.2022 17:19 Відповісти
Знаючи яка брехлива зелена банда батьки будуть ризикувати життям своїх дітей ?
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25.08.2022 17:26 Відповісти
Что значит офлайн? Наверное он-сайт?
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25.08.2022 17:38 Відповісти
Офлайн - лінія (зв`язку, електропостачання...) вимкнута. Якщо по-простому - дроти розірвано! Який ідіот то вчепив до очного навчання в приміщенні школи? Яким чином можна вчити учнів при вимкненій лінії?! Якщо то вимкнута лінія освітлення, тоді в класі буде темно, а от коли вимкнутий зв`язок, то яке ж то навчання?
Навчання може бути в класі, очне навчання, то коли вчитель і учень спілкуються безпосередньо, або дистанційне, заочне. От при заочному використовуються різноманітні засоби зв`язку - поштовий, телефонний, Інтернет... Якщо зв`язок є, то онлайн, а от коли дроти вітром порвало, от тоді буде офлайн, курва! Придурки... ліплять слова, а тями ж то нема...
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25.08.2022 17:54 Відповісти
Звичайно, наших дітей не шкода ... Якщо трапиться нещастя, відповідальності ніхто не понесе... Це рівень " нє нагнєтайтє і готуйтеся до шашликів"
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25.08.2022 18:00 Відповісти
Готові, до першого прильоту в одну із шкіл (не дай Боже). Рашисти виправдають обстріл начебто наявністю там військових, а влада як буде виправдовуватися - "ми не очікували"?
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25.08.2022 18:17 Відповісти
Ага, до первого прилета в школу. Не дай бог!
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25.08.2022 18:51 Відповісти
Під час об'їзду школи комісія оглянула нашвидкоруч відремонтований підвал і назвала його укриттям. І наша школа потрапила у "понад 50%". Але мої діти будуть навчатися із домашнього підвалу
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25.08.2022 19:37 Відповісти
До сих пір не розумію ці ігри про офлайн навчання. Значить, коли був і є Ковід - це страшно, сидіть вдома, а коли йде війна і ніхто не може гарантувати повітряну безпеку - топайте в школу. Та спробуйте увімкнути повітряну тривогу і порахуйте за який час навіть невелика школа з 200 учнями встигне потрапити до бомбосховища, а повітряна тривога буває годинами, і що - усім там сидіти та пісяти під себе?
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25.08.2022 20:56 Відповісти
 
 