З 1 вересня маємо запустити змішану форму навчання, - Шмигаль

Україна готується до початку навчального року в змішаному форматі з 1 вересня.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з керівниками областей щодо стану підготовки закладів освіти до 2022/23 навчального року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шмигаль відзначив, що відсоток батьків, які підтримують очне навчання дітей, поступово зростає, зокрема через підготовку закладів освіти, облаштування сховищ та підвищення рівня безпеки.

"З 1 вересня ми маємо запустити змішану форму навчання. Аби учні й студенти, які хочуть вчитися очно в школах і вишах, отримали таку можливість. І щоби батьки й діти, які переживають за свою безпеку, отримали можливість здобувати якісну освіту онлайн", — сказав Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві близько третини освітніх закладів не готові до роботи, - військова адміністрація

Водночас міністр освіти і науки Сергій Шкарлет поінформував, що на сьогодні визначено майже 26 тисяч освітніх закладів, які приводяться в готовність до початку освітнього процесу в змішаному форматі. За інформацією МОН, станом на 15 серпня, укриттями забезпечено близько 41% об’єктів.

Також у Міністерстві освіти і науки підкреслили, що продовжується реалізація програми "Безпечна школа" щодо облаштування укриттів у відносно безпечних регіонах за підтримки донорів. Зокрема, фонд UNICEF допоміг обладнати майже 73 школи в різних регіонах України. Крім того, спільно з Міністерством цифрової трансформації запущено проєкт "Wi-Fi в укриттях". На сьогодні обладнано майже 600 шкіл.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, особлива увага приділяється підготовці учасників освітнього процесу до дій під час повітряної тривоги та евакуації. Зокрема зазначається, що ДСНС розпочала програму тренінгів із підвищення рівня цивільної безпеки — працівники будуть закріплені за кожною школою. Крім того, МВС та МОН запровадили так звані класи безпеки, спрямовані на вивчення основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 тис. вчителів виїхали за кордон через війну. Це 5% освітян

За підсумками наради Прем’єр-міністр дав доручення МВС, ДСНС та обласним військовим адміністраціям забезпечити контроль за дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання, на балансі яких перебувають укриття й захисні споруди. Також МОН і ОВА мають до 29 серпня поінформувати Кабінет Міністрів щодо обстеження закладів освіти на предмет готовності фонду захисних споруд, що можуть використовуватися як укриття для учасників освітнього процесу.