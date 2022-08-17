С 1 сентября должны запустить смешанную форму обучения, - Шмыгаль

Украина готовится к началу учебного года в смешанном формате с 1 сентября.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с руководителями областей о состоянии подготовки учебных заведений к 2022/23 учебному году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шмыгаль отметил, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет, в частности из-за подготовки учебных заведений, обустройства убежищ и повышения уровня безопасности.

"С 1 сентября мы должны запустить смешанную форму обучения. Чтобы ученики и студенты, желающие учиться очно в школах и вузах, получили такую ​​возможность. И чтобы родители и дети, которые переживают за свою безопасность, получили возможность получать качественное образование онлайн", — сказал Шмыгаль.

В то же время министр образования и науки Сергей Шкарлет проинформировал, что на сегодняшний день определено почти 26 тысяч образовательных учреждений, которые приводятся в готовность к началу образовательного процесса в смешанном формате. По информации МОН, по состоянию на 15 августа укрытиями обеспечены около 41% объектов.

Также в Министерстве образования и науки подчеркнули, что продолжается реализация программы "Безопасная школа" по обустройству укрытий в относительно безопасных регионах при поддержке доноров. В частности, фонд UNICEF помог оборудовать почти 73 школы в разных регионах Украины. Кроме того, совместно с Министерством цифровой трансформации запущен проект "Wi-Fi в укрытиях". На сегодняшний день оборудовано почти 600 школ.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, особое внимание уделяется подготовке участников образовательного процесса к действиям во время воздушной тревоги и эвакуации. В частности, отмечается, что ГСЧС начала программу тренингов по повышению уровня гражданской безопасности — работники будут закреплены за каждой школой. Кроме того, МВД и МОН ввели так называемые классы безопасности, направленные на изучение основ гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности.

По итогам совещания премьер-министр поручил МВД, ГСЧС и областным военным администрациям обеспечить контроль за соблюдением требований законодательства субъектами хозяйствования, на балансе которых находятся укрытия и защитные сооружения. Также МОН и ОВА должны до 29 августа проинформировать Кабинет Министров об обследовании учебных заведений на предмет готовности фонда защитных сооружений, которые могут использоваться в качестве укрытия для участников образовательного процесса.