Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників Revolver 860, – Bild. ФОТО

За даними Bild, Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на ЛІГА.

Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії цього БПЛА становить близько 20 км, цю відстань у разі повного завантаження він долає за 40 хвилин.

Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилась у медіа кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.

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