З 24 лютого майже мільйон росіян в’їхали на територію ЄС
З 24 лютого на територію Європейського Союзу в’їхали майже мільйон громадян російської федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зазначається, що за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, з 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ.
Представник цього відомства додав, що протягом 16-22 серпня кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, трохи знизилася у порівнянні з попереднім тижнем.
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