З 24 лютого майже мільйон росіян в’їхали на територію ЄС

З 24 лютого на територію Європейського Союзу в’їхали майже мільйон громадян російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, з 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ.

Представник цього відомства додав, що протягом 16-22 серпня кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, трохи знизилася у порівнянні з попереднім тижнем.

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