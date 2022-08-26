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З 24 лютого майже мільйон росіян в’їхали на територію ЄС

шенген,рф,віза

З 24 лютого на територію Європейського Союзу в’їхали майже мільйон громадян російської федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зазначається, що за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, з 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ.

Представник цього відомства додав, що протягом 16-22 серпня кількість росіян, які в'їхали до Євросоюзу, трохи знизилася у порівнянні з попереднім тижнем.

Також читайте: В Євросоюзі планують збільшити вартість та строки оформлення віз для громадян РФ, - Bloomberg

Автор: 

віза (732) кордон (4750) росія (64926) Євросоюз (13315)


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Топ коментарі
+18
А завтра, всі ци кацапські виродки з рашистською свастикою, будуть влаштовувати антиукраїнські мітинги. Як це вже неодноразово було у тому ж Кіпрі чи Німеччині.
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26.08.2022 07:45
+9
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26.08.2022 08:17
+9
За статистикою кожен 300-тий росіянин абсолютно не бажає повертаться воювать в Україну а кожен 200-тий взагалі на пропозицію не відповідає!

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26.08.2022 08:17
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Брати з кожного баксів по сто-двісті візового збору на користь ЗСУ. І хай їздять...
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26.08.2022 07:38 Відповісти
От шо завгодно поставлю не те, що 90 відсотків з них, це родичі Чмосковських держиморд і пропагандонів...
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26.08.2022 07:40 Відповісти
Це хороші рускіє, бо поганих туди не пускають.
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26.08.2022 07:41 Відповісти
Жінки, коханки, діти, всяких шойгу, медведєвих, скобеєвих, соловйових, ротенбергів - це хороші руцькі?
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26.08.2022 07:47 Відповісти
Нет, хороший русский- только каждый 200-й.
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26.08.2022 08:00 Відповісти
то вже поганий. смердить сильно
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26.08.2022 08:16 Відповісти
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26.08.2022 08:27 Відповісти
За статистикою кожен 300-тий росіянин абсолютно не бажає повертаться воювать в Україну а кожен 200-тий взагалі на пропозицію не відповідає!

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26.08.2022 08:17 Відповісти
Хорошіє рускіє ми з Вами знаємо які, мертві.
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26.08.2022 09:00 Відповісти
Думаю, це була сатира...
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26.08.2022 09:29 Відповісти
А завтра, всі ци кацапські виродки з рашистською свастикою, будуть влаштовувати антиукраїнські мітинги. Як це вже неодноразово було у тому ж Кіпрі чи Німеччині.
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26.08.2022 07:45 Відповісти
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26.08.2022 08:17 Відповісти
Користі від того ні нам ні Європі жодної ,переважно всі вони мають імперське мислення і мріють що б з росії зняли санкції "народ тут ни причем ето путин".
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26.08.2022 08:32 Відповісти
До 24 лютого їх усе влаштовувало Стало муляти на рашці станції настали Виродки і пристосуванці Немае хороших руських
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26.08.2022 10:34 Відповісти
 
 