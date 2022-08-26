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Держдеп США закликає РФ припинити фільтрацію та насильницьку депортацію українців

діти,депортація

США закликали РФ до припинення операції з фільтрації та насильницької депортації українців.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пресрелізом, Єльська лабораторія гуманітарних досліджень опублікувала новий звіт про проведення Росією фільтраційних таборів в Україні та примусових депортацій із країни осіб, які перебувають під захистом.

Зазначається, що у звіті задокументовано 21 об'єкт, пов'язаний із фільтрацією, лише на Донеччині.

"Ми знову закликаємо Росію негайно припинити операції з фільтрації та насильницької депортації, а також надати зовнішнім незалежним спостерігачам доступ до виявлених об'єктів та місць насильницької депортації в межах підконтрольних Росії територій України та всередині самої Росії", - йдеться у повідомленні.

Також у звітах Обсерваторії конфліктів (Conflict Observatory) детально описано випадки пошкодження медичних та освітніх установ в окупованій російськими військами Луганській області.

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У Держдепі нагадали про необхідність документування, перевірки та поширення інформації про дії російського уряду, внаслідок чого США виділять додаткові $9 млн у рамках Європейської ініціативи демократичної стійкості.

"Цей акцент на відповідальності закладає основу для майбутніх цивільних та кримінальних процесів, чи то в Україні, чи через міжнародні механізми, чи в третіх країнах, які встановили юрисдикцію", - йдеться у релізі.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) депортація (720) США (22512)


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Топ коментарі
+7
Бешеную собаку надо усыплять, а не уговаривать.
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26.08.2022 07:58
+4
Не було б Оману, то й собака не сказився.
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26.08.2022 08:13
+1
И ответил Людоед: НЕТ!
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26.08.2022 08:13
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Бешеную собаку надо усыплять, а не уговаривать.
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26.08.2022 07:58 Відповісти
Не було б Оману, то й собака не сказився.
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26.08.2022 08:13 Відповісти
а что ви нам сдєлаєтє?
навіть країною-терористом не хочуть визнати((
ATACMS не хочуть нам надати(
закликають росіян зате. та їх закликай-не закликай, це ж терористи, це їх методи, вони тільки так і діють. ще обстрілюють мирне населення, викрадають, беруть заручників, катують, влаштовують теракти на атомних станціях(.
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26.08.2022 07:59 Відповісти
И ответил Людоед: НЕТ!
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26.08.2022 08:13 Відповісти
Пройшло вже 8,5 років. Кого там закликати залишилось?
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26.08.2022 08:44 Відповісти
Заклики до дупи! Хіба вони ще не зрозуміли? Тільки масове постачання важкого озброєння зможе цих упирів зупинити!
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26.08.2022 08:46 Відповісти
ага це як фашистам казати не бути фашистами
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26.08.2022 09:18 Відповісти
если рузкий унтерменш хочет украинской земли , то не жадничай . дай ему эту землю путем закапывания этого рузкого в украинскую землю живьем. пусть жрет .
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26.08.2022 10:10 Відповісти
да вы уж сразу заклыкайтэ чтоб они покинули оккупированные территории, и прекратили войну...чего уж там...
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26.08.2022 10:19 Відповісти
почему вы ***** бенладена убили вместо того чтоб закликать его??? а путин что - "не по Сеньке шапка"?
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26.08.2022 10:21 Відповісти
 
 