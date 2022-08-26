Рашисти вранці знову почали обстрілювати Сумщину: Зафіксовано понад 50 "прильотів"
Російські окупаційні війська ведуть обстріл Сумщини з території РФ.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вранці почалися обстріли громад з території РФ.
"О пів на сьому ранку росіяни стріляли з гранатомета по території Білопільської громади, 5 прильотів. Із 7:20 по Великописарівській громаді відкрили вогонь з міномету, 6 прильотів, з систем залпового вогню "Град" - ще 40 прильотів.
Неспокійно зараз і у Шалигінській громаді", - розповів Живицький.
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Gen Bate
показати весь коментар26.08.2022 11:53 Відповісти Мені подобається 0
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