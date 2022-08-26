Рашисти вранці знову почали обстрілювати Сумщину: Зафіксовано понад 50 "прильотів"

Російські окупаційні війська ведуть обстріл Сумщини з території РФ.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вранці почалися обстріли громад з території РФ.

"О пів на сьому ранку росіяни стріляли з гранатомета по території Білопільської громади, 5 прильотів. Із 7:20 по Великописарівській громаді відкрили вогонь з міномету, 6 прильотів, з систем залпового вогню "Град" - ще 40 прильотів.



Неспокійно зараз і у Шалигінській громаді", - розповів Живицький.

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