Готовність Київщини до зимового періоду складає 70%, - ОВА
На території області ремонтують котельні, які зазнали ушкоджень під час російської агресії.
Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Робота з підготовки до зимового перідоу триває. Відновлення пошкоджених об'єктів йде згідно з графіком. Ми створили регіональний оперативний штаб. Підготовлено 975 котелень. Готовність Київщини до зимового періоду станом на сьогодні - 70%", - розповів він.
За словами Кулеби, під час російської агресії на території Київщини зазнали ушкоджень 64 котельні. 47 котелень наразі вже відновлено.
Топ коментарі
+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.08.2022 10:53
+1 Oleksii Lopasov #517441
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+1 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.08.2022 10:56
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Так и Киев готов к отопительному сезону до первого ракетного удара по тепловым и энергетическим узлам. Если это случится, то без тепла и электричества Киев, как и любой другой город, станет непригодным для проживания. Надеюсь этого не произойдёт.
С другой стороны, неясно почему по этим узлам не удалили ещё в феврале. Может был негласный договорняк. Но все мы знаем, как договорняки нарушаются
ЕВРОСОЮЗ мае зробити аудіт - кому йде той кацапський газ . Може под видом « змерзлих громадян» там просто працює бізнес
Я працювала в Албені,розповідали болгари.
"Кияни, які встановили бойлер, все одно мають платити за гарячу воду та роботу рушникосушарок".