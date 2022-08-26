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Новини Опалювальний сезон
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Готовність Київщини до зимового періоду складає 70%, - ОВА

опалення

На території області ремонтують котельні, які зазнали ушкоджень під час російської агресії.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота з підготовки до зимового перідоу триває. Відновлення пошкоджених об'єктів йде згідно з графіком. Ми створили регіональний оперативний штаб. Підготовлено 975 котелень. Готовність Київщини до зимового періоду станом на сьогодні - 70%", - розповів він.

За словами Кулеби, під час російської агресії на території Київщини зазнали ушкоджень 64 котельні. 47 котелень наразі вже відновлено.

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Автор: 

газ (10407) Київська область (4005) вугілля (2470) опалювальний сезон (1744) Теплокомуненерго (541) Кулеба Олексій (178)


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Топ коментарі
+4
В Словаччіни в більшості приватних будинків стоять дровяни варочні печі . На газ практични европейці не розраховували . Коли ідешь по Словаччіна ввечері, то у селах тягнуться знайомі стовпчики диму з труб.
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26.08.2022 10:53
+1
Да уж. Как говорят «на ринге у тебя есть план до первого удара».
Так и Киев готов к отопительному сезону до первого ракетного удара по тепловым и энергетическим узлам. Если это случится, то без тепла и электричества Киев, как и любой другой город, станет непригодным для проживания. Надеюсь этого не произойдёт.
С другой стороны, неясно почему по этим узлам не удалили ещё в феврале. Может был негласный договорняк. Но все мы знаем, как договорняки нарушаются
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26.08.2022 10:48
+1
В Карпатах теж в багатьох домах е такі печі.

ЕВРОСОЮЗ мае зробити аудіт - кому йде той кацапський газ . Може под видом « змерзлих громадян» там просто працює бізнес
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26.08.2022 10:56
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Кожного року одна й та ж ситуація коли до кінця серпня чиновники звітують про готовність до зими на 80-90%, а коли приходить зима вони дуже дивуються тому що прийшла зима
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26.08.2022 10:48 Відповісти
Да уж. Как говорят «на ринге у тебя есть план до первого удара».
Так и Киев готов к отопительному сезону до первого ракетного удара по тепловым и энергетическим узлам. Если это случится, то без тепла и электричества Киев, как и любой другой город, станет непригодным для проживания. Надеюсь этого не произойдёт.
С другой стороны, неясно почему по этим узлам не удалили ещё в феврале. Может был негласный договорняк. Но все мы знаем, как договорняки нарушаются
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26.08.2022 10:48 Відповісти
Все нормально було з опалюванням навіть коли кацапи біля Києву, містам які далеко від фронту не загрожують проблеми з опаленням. А от у Миколаєва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших малих містах біля фронту якісь проблеми будуть
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26.08.2022 11:09 Відповісти
В Словаччіни в більшості приватних будинків стоять дровяни варочні печі . На газ практични европейці не розраховували . Коли ідешь по Словаччіна ввечері, то у селах тягнуться знайомі стовпчики диму з труб.
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26.08.2022 10:53 Відповісти
В Карпатах теж в багатьох домах е такі печі.

ЕВРОСОЮЗ мае зробити аудіт - кому йде той кацапський газ . Може под видом « змерзлих громадян» там просто працює бізнес
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26.08.2022 10:56 Відповісти
Это хорошо... Если Киев рашисты крыть не начнут. А то все эти проценты не будут иметь решительно никакого значения
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26.08.2022 11:19 Відповісти
В Болгарії в квартирах на балконі встановлюють індивідуальні котли опалювання,є дозвіл,все офіційно.
Я працювала в Албені,розповідали болгари.
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26.08.2022 11:21 Відповісти
А як бути з черговим геніальним рішенням Віталія Володимировича і Ко смотрящіх?

"Кияни, які встановили бойлер, все одно мають платити за гарячу воду та роботу рушникосушарок".
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26.08.2022 12:19 Відповісти
это решение лично Кличко принял? или всё таки идея слуг народа в киевраде!?
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26.08.2022 12:46 Відповісти
Всі накази підписує особисто Віталій Володимирович, але потім дууууже не хоче це визнавати, коли щось спливає.
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26.08.2022 12:54 Відповісти
 
 