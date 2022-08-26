Готовність Київщини до зимового періоду складає 70%, - ОВА

На території області ремонтують котельні, які зазнали ушкоджень під час російської агресії.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота з підготовки до зимового перідоу триває. Відновлення пошкоджених об'єктів йде згідно з графіком. Ми створили регіональний оперативний штаб. Підготовлено 975 котелень. Готовність Київщини до зимового періоду станом на сьогодні - 70%", - розповів він.

За словами Кулеби, під час російської агресії на території Київщини зазнали ушкоджень 64 котельні. 47 котелень наразі вже відновлено.

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