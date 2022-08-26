Співробітнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Підозрюваний пропагував серед підлеглих перехід на бік ворога.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазанчається, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого повідомлено про підозру у державній зраді ( ч. 1 ст. 111 КК України).

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За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого – березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.