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Співробітнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

сбу

Підозрюваний пропагував серед підлеглих перехід на бік ворога.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазанчається, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого повідомлено про підозру у державній зраді ( ч. 1 ст. 111 КК України).

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За даними слідства, підозрюваний, упродовж лютого – березня 2022 року схиляв військовослужбовців не чинити опір збройним силам держави-агресора та перейти на бік ворога. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

СБУ (12783) державна зрада (1678) підозра (758) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+12
Він не один,працюйте далі по виявленню зрадників.
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26.08.2022 15:46
+10
Та не може цього бути (( за вісім років війни нарешті СБУ знайшла цапа відбувайла (( та там із зрадників батальйони формувати можна !
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26.08.2022 15:55
+8
в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
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26.08.2022 16:06
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Смерть зрадникам!
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26.08.2022 15:40 Відповісти
Боканову сплели лапті?
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26.08.2022 15:40 Відповісти
Він не один,працюйте далі по виявленню зрадників.
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26.08.2022 15:46 Відповісти
Дати натяк на інших зрадників, чи самі знають?
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30.08.2022 10:07 Відповісти
сбу всі кервники всіх ланок зрадники? боканов на свободі чи вже закордоном?
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26.08.2022 15:49 Відповісти
А як же "просто перестать стрелять" ?
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26.08.2022 15:51 Відповісти
... непыльная работа... кабинетная, спокойная... надбавка за боевые идет...
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26.08.2022 15:51 Відповісти
Туй йому , а не бойові. Військовим контррозвцідникам не так просто отримати УБД. По своїм знаю. В мене УБД 1998 р.н. Гємор був ще той. Отримав не в Югославії. В африці де мене ледве не зжерли коарі та й дупа від привівок десь з місяць була дерев"яна, що той баобаб.
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26.08.2022 16:15 Відповісти
Упс. "комари", вибачаюсь, очеп"яточка вийшла.
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26.08.2022 16:16 Відповісти
уявляєте, які кадри юридичні це гівно нам наготувало?
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26.08.2022 15:54 Відповісти
Та не може цього бути (( за вісім років війни нарешті СБУ знайшла цапа відбувайла (( та там із зрадників батальйони формувати можна !
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26.08.2022 15:55 Відповісти
"а кадри вирішують все"
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26.08.2022 15:56 Відповісти
в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
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26.08.2022 16:06 Відповісти
Всіх гребсти?
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30.08.2022 10:08 Відповісти
Той інститут - "кузница кадрові КГБ-ФСБ. Навіть адвокати чи нотаріуси завербовані. Придивіться
краще
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26.08.2022 16:10 Відповісти
Тобто, сбу очищує сбу?

Ну-ну. Жодного конфлікту інтересів...
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26.08.2022 16:25 Відповісти
В Раді сидить Василевська-Смаглюк, яка теж саме робила...
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26.08.2022 16:31 Відповісти
Проблема в тому, що на цю Василевську-Смаглюк не покладена функція забезпечення безпеки Української Держави.
Її головне завдання - не залити кавою пульт з кнопками для голосування у Верховній Раді, бо закоротить усю систему (хоча, з огляду на її IQ, це завдання може бути для неї занадто складним)...
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26.08.2022 16:52 Відповісти
не втомлююсь повторювати це все ставленики зелі і він відповідальний за кожного зрадника його поперджали розвідки усіх дружніх держав
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26.08.2022 19:15 Відповісти
 
 