У держзраді підозрюють ексочільницю Львівської обласної організації "ОПЗЖ" Іваночко. ФОТО
Повідомлено про підозру у держзраді колишній очільниці обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
Згідно з даними з відкритих джерел, йдеться про Інну Іваночко.
"За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях, Іваночко здійснювала підривну діяльність проти України.
"Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.
Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", - додають у прокуратурі.
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евакуіровались до Монако.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
до речі, слуги - така сама фігня
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk
Ніт, тут не "заклики змінити державний будуй" (у значенні вичистити зелень)... Із цієї тварюки можна чавити березовий сік і настоянку бояри, а із жмиху ще й лапті плести.
Ось ці люди винні в тому що проросійське гівно типу опзж, ригі, жопа_мураєва_за_мир і так далі мають підтримку серед населення. Але в першу чергу винні ті люди, які мають своїм обов"язком це присікати на самому початку, а вони розпоряджаються щоб тих людей не чіпали, і служби нічого не можуть зробити. Бо "де пастух ....ак, там і собаки - дури". Люди теж винні що досі слухають те, що голосно кричить і дивляться на те, що яскраво блищчить. Але винні тільки в тому що глупі і ...ліниві, їм ліньки розбиратися чи то правда чи ні.
А що з ними? Чи вони білі і пушисті стали після приходу зе до влади?