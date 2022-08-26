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У держзраді підозрюють ексочільницю Львівської обласної організації "ОПЗЖ" Іваночко. ФОТО

Повідомлено про підозру у держзраді колишній очільниці обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Згідно з даними з відкритих джерел, йдеться про Інну Іваночко.

У держзраді підозрюють ексочільницю Львівської обласної організації ОПЗЖ Іваночко 01

"За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях, Іваночко здійснювала підривну діяльність проти України.

"Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", - додають у прокуратурі.

державна зрада (1685) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Офіс Генпрокурора (3249) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+33
Та що тут підозрювати... Відкриваєте список членів (у буквальному сенсі ) ОПЗЖ і всі поголовно - зрадники
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26.08.2022 14:17
+18
морду!!!!
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26.08.2022 14:17
+13
Партія ригоаналів-жопезеже всі вони колаборанти та зрадники, тому що нормальний до них не піде! Такі ж і ті що за них і проголосував.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
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26.08.2022 14:28
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морду!!!!
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26.08.2022 14:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk

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26.08.2022 14:29 Відповісти
Дякую.
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26.08.2022 14:47 Відповісти
вiдкрийте МОРДУ цiй потворi
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26.08.2022 15:03 Відповісти
ну там же зверху лінк там ціле відео з цією потворою.
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26.08.2022 15:04 Відповісти
та повну інфу ж надали..можна знайти..хз навіщо замазали
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26.08.2022 14:33 Відповісти
Їбало зрадниці -проше пана!
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26.08.2022 16:41 Відповісти
Та що тут підозрювати... Відкриваєте список членів (у буквальному сенсі ) ОПЗЖ і всі поголовно - зрадники
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26.08.2022 14:17 Відповісти
п#доры Бойко ,Левочкин, Шуфрич ………ещё живые⁉️
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26.08.2022 15:17 Відповісти
Та не треба її чіпати, вона вже прозріла. Та не як" патріоти" ще в лютому
евакуіровались до Монако.
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26.08.2022 14:19 Відповісти
вона на Верещук покази дасть?
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26.08.2022 14:25 Відповісти
И почему она не в тюрьме?
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26.08.2022 14:25 Відповісти
І що, невже посадять?
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26.08.2022 14:27 Відповісти
Партія ригоаналів-жопезеже всі вони колаборанти та зрадники, тому що нормальний до них не піде! Такі ж і ті що за них і проголосував.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
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26.08.2022 14:28 Відповісти
так вони ж мають підтримку медіа, підтримку олігархів, рахуйте бандитів, місцевих корупціонерів, і так далі, в це все гівно вливається купа грошей в першу чергу русскіх, а у них тих грошей як наср..но. Як би з розумом вони були, то давно би вже Дубаї побудували би, але Бог покарав і їх тільки на москву і пітер і то вже не вистачає.т І так це і проходить і не тільки у Львові і не тільки в депутати, але й в Президенти.
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26.08.2022 14:46 Відповісти
дуже активно працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"...
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26.08.2022 14:29 Відповісти
та шо ж такоє, ніколи жопоблоківці не зраджували - і ось знову!
до речі, слуги - така сама фігня
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26.08.2022 14:29 Відповісти
Тупі клоуни, якщо зазначаєте "фото", то для чого закриваєте обличчя
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26.08.2022 14:33 Відповісти
СУДИТЬ ПО ЗАКОНОМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТЫМ СУДОМ. ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЕЛИ И ЗНАЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.08.2022 14:33 Відповісти
Всегда утверждал, что этих мразей везде хватает. Хоть во Львове , хоть в Донецке. И вреда от хитрой и умной Аньки Герман гораздо больше от недалекого "команданте " Захарченко. Кстати , болван Илья Кива родился в Полтаве. Так что не география главная
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26.08.2022 14:34 Відповісти
Курви позаймали теплі місця і заробляють. Нагадує мені одну щуку керівника нашого осбб, якого суд поновлює і поновлює, а громадянам постійно виписує про погашення заборгованості перед колишнім керівником. Вішати таких треба, по тихому.
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26.08.2022 14:37 Відповісти
Может я чего не понял, если не прав, извините. Но тут, в статье, речь идёт о якобы сепаратистской деятельности - придание отдельного статуса, выделение галичины в автономию и призывы к смене власти в стране. Не совсем понятно, где тут рука кремля. Тут не попала ли женщина под раздачу за антиправительственные выступления?
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26.08.2022 14:41 Відповісти
сепаратистська діяльність і є рука кремля, а кому ще вигідно щоб ми одне з одним билися, а русскіє би воздихали би, ах...гражданская вайна, ах нада спасать-асвабаждать, не видите как Данбас бамбят 8 лет?
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26.08.2022 14:43 Відповісти
Я согласен с вами, но я не совсем о том. Все таки Львов, там и во времена сэсэра, в застойные годы, антирусские настроения были. И вряд ли патриоты там испарились. И наверняка многие из них недовольны действиями органов госвласти по защите интересов украины. Поэтому я и думаю, что вполне возможна ситуация подтосовки фактов, и за критику власти людей могут карать, как за госизмену
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26.08.2022 14:53 Відповісти
Україна з великої літери пишеться. За критику влади можуть людей карати, бл..ей за критику влади не карають. Бо вони не критикують владу.
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26.08.2022 14:58 Відповісти
Я с телефона пишу. Он сам выставляет заглавные буквы. Иногда упускает, а я недосмотрел. К сожалению здесь нет возможности редактировать текст, так что не примите за обиду. А в остальномм все верно. И под раздачу за якобы предательство вполне могут попасть и патриоты
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26.08.2022 15:05 Відповісти
Ось це вона, і вона не патріот.
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk
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26.08.2022 15:07 Відповісти
Посмотрел уже. Все вопросы отпали. В тюрьму тварину
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26.08.2022 15:16 Відповісти
Витримав тільки перші хвилини 🤢🤮
Ніт, тут не "заклики змінити державний будуй" (у значенні вичистити зелень)... Із цієї тварюки можна чавити березовий сік і настоянку бояри, а із жмиху ще й лапті плести.
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26.08.2022 16:05 Відповісти
Это все равно что гагаузы отделятся от Молдовы.
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26.08.2022 15:08 Відповісти
Пока я не посмотрел видео, предполагал, что женщина могла действовать таким образом высказывая недовольство действиями властей, понимаете. Но эта баба реально тварь. Посмотрел ее на ютубе
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26.08.2022 15:19 Відповісти
"За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію" в так далі і тому подібне.
Ось ці люди винні в тому що проросійське гівно типу опзж, ригі, жопа_мураєва_за_мир і так далі мають підтримку серед населення. Але в першу чергу винні ті люди, які мають своїм обов"язком це присікати на самому початку, а вони розпоряджаються щоб тих людей не чіпали, і служби нічого не можуть зробити. Бо "де пастух ....ак, там і собаки - дури". Люди теж винні що досі слухають те, що голосно кричить і дивляться на те, що яскраво блищчить. Але винні тільки в тому що глупі і ...ліниві, їм ліньки розбиратися чи то правда чи ні.
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26.08.2022 14:41 Відповісти
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26.08.2022 15:00 Відповісти
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26.08.2022 15:09 Відповісти
За ногу і об ріг хати...
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26.08.2022 15:10 Відповісти
А что за херовая привычка морду прятать?Или уже суку под залог тоже отпустят?????????.................................................................................................................
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26.08.2022 15:16 Відповісти
Дивно що пащу закрили їй. Та то ж та ******, що з нею пані Фаріон вічно вела війну на передачі «Великий Львів».
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26.08.2022 15:37 Відповісти
Яка "несподівана" новина!
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26.08.2022 15:44 Відповісти
А що до єрмака? Є вже якісь підозри?
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26.08.2022 15:58 Відповісти
Татаров, портнов, богатирьова, шефір-брат, який розповідав про дружбу з росією, коломойський, боголюбов, симоненко, який в жопі генпрокурора, дубинський, бужанський, тищенко , зеленський, юзик і інша нечисть.
А що з ними? Чи вони білі і пушисті стали після приходу зе до влади?
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26.08.2022 16:07 Відповісти
Був у мене однокурсник в Львівській Політехніці Іваночко з Надвірної ніби Десь 1952року нар.В 76 році загримів по 206 ст. ,десь синкам совітської еліти начистив писки. Попав на "хімію" в волгодонск на кацапії . То невже то його якась родичка?
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26.08.2022 16:43 Відповісти
Та ні. Якась муйня- Іваночко з Надвірної і якась колаборантка ?
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26.08.2022 16:45 Відповісти
Посадити її у Стрийськім парку... на трембіту і нехай ворон відлякує, шобись файним львівським хлопам і кобітам на мешти і би сь не срали
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26.08.2022 16:55 Відповісти
 
 