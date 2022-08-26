У держзраді підозрюють ексочільницю Львівської обласної організації "ОПЗЖ" Іваночко. ФОТО

Повідомлено про підозру у держзраді колишній очільниці обласної організації забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" та громадської організації "Український вибір право народу", головою яких є народний депутат, обвинувачений у вчиненні державної зради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Згідно з даними з відкритих джерел, йдеться про Інну Іваночко.

"За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на виконання замовлень країни агресора, за фінансову винагороду з травня 2015 року по серпень 2022 року, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях, Іваночко здійснювала підривну діяльність проти України.

"Для прикриття власної підривної діяльності, а також поширення дезінформації в інтересах агресора, підозрювана використовувала журналістські посвідчення. А зв'язок з російськими кураторами підтримувала через соцмережі та електронну пошту, куди і надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності. Під час обшуків у неї виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні державної зради", - додають у прокуратурі.