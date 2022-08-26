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Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

опзж

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови 7694 про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа - за життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як зазначається, документ зареєстровано в Раді 24 серпня.

Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Софія Федина, а також "Слуга народу" Олег Дунда.

Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови 01
Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови 02
Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови 03

Також читайте: ОПЗЖ та ще кілька партій оскаржують свою заборону, - Малюська

Як повідомлялося, раніше суд заборонив діяльність ОПЗЖ.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. Це рішення стосувалось зокрема ОПЗЖ. 28 березня співголова партії Вадим Рабінович заявив, що політсила припиняє свою діяльність.

21 квітня нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир" на чолі з Юрієм Бойко.

Автор: 

Ар’єв Володимир (319) ВР (14942) мандат (147) Гончаренко Олексій (488) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Федина Софія (72)


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Топ коментарі
+37
стільки часу минуло, а вони тільки можуть
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26.08.2022 12:27
+27
Читаю и удивляюсь - вижу в списке Медведчука, Суркиса, Шуфрича
Они до сиз пор получают зарплату депутата?
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26.08.2022 12:33
+24
Якшо ця секта заборонена, то і в Раді робити їм нічого.
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26.08.2022 12:30
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стільки часу минуло, а вони тільки можуть
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26.08.2022 12:27 Відповісти
Це ще тільки бажання...
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26.08.2022 12:33 Відповісти
Ще не має остаточної цифри відкату....
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26.08.2022 12:47 Відповісти
та й суди скасують таке рішення Ради, пункт 4 недоказуємий, по п.6 усіх позафракційних депутатів треба позбавити мандату
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26.08.2022 13:02 Відповісти
А що була можливість така раніше? Чи може мудрий народ цих виродків не обирав ? А чому не виникає питання про те, чому це не робить більшість парламентська ? І от голосування , якщо провалиться, не дай Боже, то будете питати у своїх слуг ЧОМУ?!! Чи усі питання до влади то як крик у пустелі? І , саме страшне, шо навіть коли хтось його чує, то просто хихикає і НІЧОГО НЕ РОБИТЬ!!!А смиренне стадо ще й нахвалює Того ЩоНеВтік!!
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26.08.2022 13:08 Відповісти
Поправочка - Щеневтік.
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26.08.2022 21:44 Відповісти
Та ніхто їх ніколи не обирав,-ляльководи поставили,та й усе.
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27.08.2022 00:33 Відповісти
Эти ублюдки должны быть арестованы с конфискацией майна !!! Так же как кгб МП
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26.08.2022 15:25 Відповісти
А це колишні ригоанали, що перефарбувалися, пустили коріння до поліції, судів та інших злочинних окупаційних формувань
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26.08.2022 17:38 Відповісти
А УБД в батальоне Монако, оставят?
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26.08.2022 12:29 Відповісти
Якшо ця секта заборонена, то і в Раді робити їм нічого.
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26.08.2022 12:30 Відповісти
Без них не має потрібних голосів для провальних проектів слуг богзнаякогонароду.
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26.08.2022 12:50 Відповісти
Читаю и удивляюсь - вижу в списке Медведчука, Суркиса, Шуфрича
Они до сиз пор получают зарплату депутата?
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26.08.2022 12:33 Відповісти
А мені дуже б хотілось спитати:-Вони ще живі?
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26.08.2022 12:40 Відповісти
Не волнуйтесь - они живее всех живых, такое не тонет.
Всплывет на Параше или в Израеле
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26.08.2022 12:45 Відповісти
Около 10 депутатов ОПЗЖ за границей, а двое уже перешли к русне.
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26.08.2022 13:01 Відповісти
Так i зеленi шмарклi "перешли" ...
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26.08.2022 14:11 Відповісти
А чему вы удивляетесь? Пока ОПЗЖ голосовала синхронно с СН - их никто и не трогал.
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26.08.2022 12:56 Відповісти
а на місцевих депутатів опхж це теж поширювалось би ?
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26.08.2022 12:35 Відповісти
Ну надо так прописать постанову, чтоб поширювалось.
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26.08.2022 12:46 Відповісти
Забрати мандат в тих хто підігравав ворогу це добре ,а як же бути з іншими українофобами як : бужанський ,дубінський,шевченко ,арахамія та інші.
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26.08.2022 12:35 Відповісти
Этих ЗЄ не тронет, это все свои.
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26.08.2022 12:47 Відповісти
При всій мої нелюбові до ОПЗЖ вцілому, і відвертому бажанню повільно вбити деяких депутатів цієї партії, чи відповідає дана постанова Конституції України? Чи можуть одні народні обранці, примусово припинити повноваження інших народних обранців?
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26.08.2022 12:36 Відповісти
Я так собі розумію що якщо партію заборонили то й обрані за її партійними списками можуть іти лісом
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26.08.2022 12:45 Відповісти
Закон зворотної сили не має. Обирались вони до рішення суду, і на сьогодні являються Народними депутатами України. Ось така колізія.
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26.08.2022 12:50 Відповісти
Сегодня война, а не колизия.
Трудно себе представить, что зимой в 1941 году, когда фашисты были под Москвой, в Верховном Совете продолжали бы быть сторонники Гитлера.
И только по тому, что колизия.
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26.08.2022 15:34 Відповісти
В Радянському Союзі була демократія та чесні вибори?!!! Ти ідіот чи просто совкодрочер?
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27.08.2022 11:51 Відповісти
Ты редкий слепой и тупой придурок. Еще и хамло.
Когда начинается война в любой стране, 5-ю колонну никто не сохраняет у власти, да еще с правом допуска к секретной информации.
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27.08.2022 11:59 Відповісти
Два в одном. Мало того що ідіот так ще й смердючий совок. А хто пята колона? ОПЗЖ? А може ти разом зі своїм Зе-************, і такими ж депутатами? Хто буде визначати пяту колону? Власне, через таку мразоту як ти, в нас зараз гинуть люди.
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27.08.2022 12:14 Відповісти
Виборцi цiЭi партii теж повиннi iти в тому ж напрямку..
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26.08.2022 14:16 Відповісти
А то что онт работают против Украины - это соответствует Конституции?
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26.08.2022 12:48 Відповісти
Розумієш, синку, немає колективної відповідальності, вона завше індивідуальна. Є факти роботи на ворога? СБУ - карна справа - суд. Іншого шляху, нажаль, немає.
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26.08.2022 12:52 Відповісти
Поки ми будемо чекати на СБУ, яка не зрозуміло чим займається, яка дискредитована Наумовим- Баклановим, ми втратимо країну.

Чи займалась СБУ Портновим, чи займаються Єрмаком?

В такий страшний для України час, не завжди можна залишитись в бєлом пальто и бєлих рукавичках

Може згадаєте про 1918 рік, і т.п. коли ми втрачали Україну?
Хочете повторить? Граблі завжди знайдуться...
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26.08.2022 13:03 Відповісти
Втратимо країну... який "високий" штиль. Синку, знаєш за що ми стояли на Майдані? Все просто, за принцип - ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСИХ. А за що воюємо з 2014-ого року? Теж все просто - щоб не бути мордором. Знаєш що відрізняє нас від мордора? Ми хочемо верховенства права, а вони авторитаризму та політичної доцільності. Ти впевнений, що тобі з нами по дорозі?
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26.08.2022 13:14 Відповісти
Хотілося б побачити як ти б росказував рашистам на фронті про верховенство права.
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26.08.2022 13:34 Відповісти
А що тобі заважало? Пішов би зі мною в 14-ому і дивився би. Або з 24.02.22..... в Київській області. Я досить добре "розповідав". Зараз, правда, вже чотири місяці маринують в ТрО, але війна ще не скінчилася, в тебе є шанс.
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27.08.2022 10:50 Відповісти
Когда по тебе стреляют Искандерами и Калибрами, когда выжигают Солнцепеками, ты продолжаешь говорить о верховенстве права
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26.08.2022 15:38 Відповісти
А ти про що волієш розмовляти? Про військовий комунізм та культ особистості? Чи про що ти шочех розмовляти, всираючись вдома під ліжком?
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27.08.2022 10:54 Відповісти
Відповідь на Ваші питання є досить вичерпною у ст.81 Конституції України. Лише у 2 випадках:1. складення повноважень за особистою заявою депутата 2. припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України рішення приймається Верховною Радою.Але є одне але-посилання на виїзд за кордон у зв"язку з постійним місцем проживання повинно бути підтверджене Міграцйною службою, а не лише фактом перетину держаного кордону.Щоб виїхати на постійне місце проживання за кордон треба отримати дозвіл від зазначеної служби, що можливо лише після виконання усіх процедур.
Посилання у проекті Постанови на вихід з фракції та не входження до інших також не відповідає Конституції, бо там прямо визначено:"У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення."
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26.08.2022 12:56 Відповісти
Дякую. Вичерпна відповідь. Друзі, вивчайте Конституцію України.
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26.08.2022 13:05 Відповісти
А що про це каже закон у разі впровадження воєнного стану? Наприклад : чи був законним перетин кордону? Так , більшість цих виродків втекли до запровадження воєнного стану. За пару днів. Питання політичне тільки, НАЖАЛЬ, до влади: ЧОМУ НЕ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ СТАН коли ТОЧНО знали , що буде атака?! Тоді хіба можливо перемогти ворога зовнішнього, коли його агенти до сьогодні в країні?!! І вони не сидять вдома чи навіть не на якихось дрібних посадах КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ?!!! От, наприклад, зупиниться, або скінчиться війна і ці виродки спокійно приїдуть в країну і будуть створювати хаос знову? Наприклад саме вони НЕ ДАДУТЬ можливість створити Спец комісію по розслідуванню дій влади по підготовці країни до захисту!!! І тим більше , якщо там буде , наприклад, Спартц!!! В такому разі Захід перестане допомагати ТОЧНО! Навіть сьогодні не поспішають. Чому? Може щось знають?
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26.08.2022 13:20 Відповісти
так як вони були обрані як представники партії ОПЗЖ і вийшли з цієї партії то хто вони є зараз?
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26.08.2022 13:03 Відповісти
А кім заміняти?
Авжеж робити довибори у військовий час заборонено.
Чи просто хочуть що би позбавити Слуг тушок-перебізчиків, які зараз всі голосують в унісон зі Слугами?
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26.08.2022 12:37 Відповісти
Немає ким заміняти ціх уродів?Так що ти пропонуєш?Перевести їх у розряд незамінних,не вбиваємих,вічних?Яка гідота,а не коментар.
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26.08.2022 12:47 Відповісти
Типіл, не маєш другої звивини, що би думати?
Як що ВР взагалі не зможе працювати та приймати закони, буде набагато гірше!
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26.08.2022 13:25 Відповісти
Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності"

а також "Слуга народу" Олег Дунда.

А где остальное болото типа За майбутнє и пр. шушара?
Их все устраивает? Так и их вместе с ОПЗЖ тоже выгнать вон

С написанием законов льогко справятся и без этой пакости
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26.08.2022 12:38 Відповісти
Не минуло і 9 років! А якби хоча б одного повісили, то вже з ОПЗЖ нікого у ВР не було. А СН половина б збіжала.
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26.08.2022 12:38 Відповісти
Они вторичны. Начинать нужно с причины, с тех, кто привел это говно в Раду своими голосами.
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26.08.2022 13:04 Відповісти
Якби почали вішати у 2014 році, то можеш не сумніватися , України вже не було б! Навіть якщо дуже хотілося б то зробити!! Чому не було б? Подивися , що саме спрацювало ПРОТИ незалежної Ічкерії! Захід підтримав росію у боротьбі проти "ісламських радикалів та терористів "! Саме такий образ вміло було створено рашистами за допомогою вбивств ВЛАСНИХ громадян, щоб саме Захід в це повірив!!! І тому , сьогодні немає Ічкерії, а є і реальності кадирівська Чечня. Сумніваєшся, що в нашому випадку було б інакше? Заходу не потрібні радикали. І саме тому УСЯ рашистька пропаганда вбиває це європейцям в голови на протязі 30 років про Україну! Але наші політики після 2014 року були розумнішими і народ то підтримав. Тому Захід нас підтримує, поки що....І тільки брехня і обпльовування зробленого привели до влади ригівських покидьків! Можна плюнути і на Захід і гордо вмерти під ракетами рашистів звичайно, а українські діти хай ростуть і стають німцями, поляками, чехами і будь ким, але коли не буде такої країни , як Україна то буде набагато швидше!
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26.08.2022 13:30 Відповісти
Та їх не лише мандату потрібно позбавляти, а визнавати агентами росії та співучасниками вбивств українців з повною конфіскацією всіх активів та оголошенням в розшук!
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26.08.2022 12:38 Відповісти
Дякую ЄС за цей законопроект 👍
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26.08.2022 12:39 Відповісти
Політично вірний крок, хоча є зауваження до постанови:
1) покликання на пункт 4, в якому записано таку підставу для припинення повноважень депутата, як "припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;", хибне, оскільки ці депутати не припиняли своє громадянство, а виїзд на ПМП за кордон відбувається за спецпроцедурою, чого не було;
2) покликання на пункт 6 про вихвд з фракції, як підставу для припинення повноважень, слушне, якщо метою є позбавлення депутатства саме перелічених у постанові депутатів, за умови, що існують їхні заяви про вихід з фракції опзж. Адже, в цьому випадку ЦВК зобов'язане завести у ВРУ таку ж кількість кандидатів від опзж згідно виборчого списку партії і тоді ця проросійська фракція знову з'явиться у ВРУ.
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26.08.2022 12:41 Відповісти
Стосовно п.2 - ніяких нових "заведень" у ВРУ не буде, тому що діяльність партії ОПЗЖ заборонено судом.
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26.08.2022 18:35 Відповісти
Наразі рішення суду про заборону опзж не набрало законної сили.
Подана апеляційна скарга: https://www.radiosvoboda.org/a/news-opzzh-skarha-zaborona-/31947267.html
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26.08.2022 19:24 Відповісти
Народ, смотрите на будущее - все, кто не проголосует за изгнание из Рады пророссийских агентов - ОПЗЖ, являются ничем не лучше ОПЗЖ.

Когда будете идти на следующие выборы, помните об этом
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26.08.2022 12:42 Відповісти
А як бути з нащадками ОПЗЖ?
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26.08.2022 12:45 Відповісти
"Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Софія Федина, а також "Слуга народу" Олег Дунда."

Мені просто цікаво, скільки - той самий нардеп зе-урод, бізнесмен-суддя в минулому запросив за підпис цього проекту постанови?
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26.08.2022 12:48 Відповісти
Давайте решать вопросы по мере поступления.

Когда эти щурі опзежешные будут бежать из Украины, они и нащадков своих заберут
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26.08.2022 12:52 Відповісти
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26.08.2022 12:56 Відповісти
І півроку війни не прошло, oh wait...
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26.08.2022 13:00 Відповісти
Эти крысы путлера разбрелись по фракциям...дамбасс в основном голосовал за этих утырков...По факту партия регионов которую создали финансировали Йося Кабздон и Ринат Ахметов.сдохла...
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26.08.2022 13:17 Відповісти
Йося Кабздон был хитрым маланцем и в гробу он видал что-то "финансировать" . Всей его щедрости хватило на пластмасовую пирамидку для мальчика . Ну и на радость при встрече с обгорелым бурятом ...
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26.08.2022 14:42 Відповісти
Ты пльохо знаешь деяния Кабздона...от слова совсем ...не знаешь что было к примеру на шабаше в Северодонецке 2004 года....а про миллион долларов для войны путлера в Украине уже после Майдана...а помогал ему в этом Его братан Семён Могилевич... Мафия Кабздона это уникальное явление в истории Сссра дохлого...
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27.08.2022 09:00 Відповісти
Та ви що?! На святе посягнули! Коаліцію розвалити надумали!. Хто ж тоді голоси на потрібні зе системі рішення давати буде???
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26.08.2022 13:18 Відповісти
Не зрозумів як це, позбавити мандата?
Так шо , до цього часу, коли вони привели "монголо-татарський мир" на свинопсах в Україну, досі живі, ні у в'язниці, ні повішані, а користуються мандатами до цього часу? Хлопці да ви що, ЗДУРІЛИ???
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26.08.2022 13:20 Відповісти
Фишка в том что многими частными предпиятиями и компаниями Украины на сегодня владеют юридически регионалы и крысы путлера...типа миллиардер Новинскийт даже Семён Могилевич и Роман Абрамович...и далее по списку....
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26.08.2022 13:22 Відповісти
Але, зараз ні чого не робе...
Має ж бути здоровий глузд?
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26.08.2022 13:41 Відповісти
А хто ж забезпечить голоси для підтримки безумних проектів зелених "слуг"?.. Нє, не проголосують.
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26.08.2022 13:33 Відповісти
привели свого дружбана,кровавого гопника,з війною,за це всього мандат забрати.А вища міра під час війни?За вбивствокатуваннямародерство.....,даунбас з відки вони родом,зрівняли з землею,а вони чомусь у нашій конче заспі,яку загадково не бомбили.Мандати має здати вся рада.
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26.08.2022 13:48 Відповісти
Можуть, але не будуть. От побачите
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26.08.2022 13:54 Відповісти
Значит рыжей идиотке учительнице - подозрение, а депутатам ОПЗЖ, которые во время войны ездили в Москву - всего лишь может лишат мандата?
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26.08.2022 13:59 Відповісти
как дети епрст... да там всю партию надо на карандаш и по каждому возбудить дело, каждого проверить, если причастен к предательству - наказать сроком и лишением всех прав. Полгода войны епрст, ох и воеваки...
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26.08.2022 14:16 Відповісти
І заборонити балотуватись в ради всіх рівнів.
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26.08.2022 14:50 Відповісти
Хочу побачити як за цю постанову проголосує Небатьківщина,Неслуги народу,Недовіра та Не за майбутнє
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26.08.2022 15:15 Відповісти
Пол года война идет, все сопли жуют, можем ,не можем .
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26.08.2022 15:16 Відповісти
Нарешті, роздуплилися
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26.08.2022 15:20 Відповісти
Це треба було зробити давним-давно.
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26.08.2022 15:32 Відповісти
цього недостатньо, колишні опзж-кі так само мають бути позбавлені мандатів. І свободи відповідно теж. Бо колишніх у них не буває. А то одну літеру поміняли і вже все? інша партія? але люди-то ті самі. То ми знову будемо варити борща з гівна і палок а потім дивуватися і навіть кричати одне на одного що гівно вийшло?
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26.08.2022 16:17 Відповісти
Корбана лишили гражданства за день,а этих мразей за пол года могут позбавить мандата
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26.08.2022 16:39 Відповісти
Вже півроку війна з кацапами,і тут гальмануті несподівано вирішили позбавити дупутатських мандатів відвертих ворогів України.
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26.08.2022 17:41 Відповісти
вся опожопная ******** во главе с главным ******** пукина шуфричем единогласно теперь голосует з сн поэтому никто эту шоблу не запретит . этим гандонам януковоща по барабану . они пристроятся к любой власти и поехав один раз в сторону фронта побегут получать удостоверение УБД . как литвин в свое время ликвидатора чаэс --- РЕВОЛЮЦИЯ ГИДНОСТИ В СВОЕ ВРЕМЯ НЕ ПРИШЛА К СПРАВЕДЛИВОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ
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26.08.2022 17:50 Відповісти
Хочеться уточнить,могут лишить,или лишат,это разные понятия.
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26.08.2022 18:22 Відповісти
Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити життя!
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26.08.2022 18:26 Відповісти
Однако оперативно парламент погнал пахать работать! Война подстегивает. Бойкий бойко даже с Карловых Вар руководит, подсказывает. Нестор тоже азбукой Морзе посылает мессиджи. Победа не за горами. Что особо обрадовало, так суд в Киеве. Ну буквально резко 5 июля этого года что просто великолепно запретил ком-партию. Симоненко глазом не успел повести там в Вене. Кофейком по венски поперхнулся. Говорят жэка мура-мураев по спине стал дубасить---отпустило. Победой быстрой запахло по стране. Зря мы сомневались в тез кого так строго отбирали в Раду. Зрад-ив народ, поверил. жги пуздро дальше, мы тебе вспомним если что.
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26.08.2022 19:03 Відповісти
Методами НКВС ОПЗЖ мона перемогти, а дермократичними законами аж ніяк!
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26.08.2022 20:24 Відповісти
тріскотня то для лохів... ефективна для ворогів тільки куля, на місці і без всяких там слідств і судів. Вже багато виродків таким чином знешкоджено.
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26.08.2022 22:01 Відповісти
Отак у нас ведётся борьба с колаборантами. ВР ещё думает, толи уволить, толи пусть зажопники ещё побудут. И в итоге оставят, а то кто ж поддержит "Слуг урода" при голосовании за бюджет в свой карман? Квоты ж-то, у ,,Слуг урода" давно нет. Позорище!!
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26.08.2022 22:13 Відповісти
А В ТЮРМУ ЇХ САДЖАТИ ЗА ВСЕ ГАРНЕ ДЛЯ УКРАЇНИ МАБУТЬ СЛАБО 🤔
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26.08.2022 23:09 Відповісти
Можуть?))… це вже давно треба було з робити , з конфіскацією майна , всі вони працювали з фсб росссіі… хтось думае, що по інакшому вони би були в клубі Медведчук?
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27.08.2022 02:19 Відповісти
Це ж скільки треба було гризти Україну кацапським вошам, щоб Верховна Рада додумалассь, що треба виводити українські гниди.

А все дійство ВР зводиться до того, щоб спочатку дати їм втекти, а потім засудити та ще й зробити собі на цьому пиар. Свої ...
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27.08.2022 06:01 Відповісти
 
 