Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити мандату. В Раді зареєстровано проєкт постанови

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови 7694 про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа - за життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Як зазначається, документ зареєстровано в Раді 24 серпня.

Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Софія Федина, а також "Слуга народу" Олег Дунда.







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Як повідомлялося, раніше суд заборонив діяльність ОПЗЖ.

Нагадаємо, 19 березня Рада національної безпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. Це рішення стосувалось зокрема ОПЗЖ. 28 березня співголова партії Вадим Рабінович заявив, що політсила припиняє свою діяльність.

21 квітня нардепи ОПЗЖ створили в Раді групу "Платформа за життя і мир" на чолі з Юрієм Бойко.