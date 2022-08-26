Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 7694 о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа за жизнь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
Как отмечается, документ зарегистрирован в Раде 24 августа.
Авторами соответствующей инициативы являются нардепы от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, а также "Слуга народа" Олег Дунда.
Как сообщалось, ранее суд запретил деятельность ОПЗЖ.
Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Это решение касалось, в частности, ОПЗЖ. 28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.
21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.
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Они до сиз пор получают зарплату депутата?
Всплывет на Параше или в Израеле
Трудно себе представить, что зимой в 1941 году, когда фашисты были под Москвой, в Верховном Совете продолжали бы быть сторонники Гитлера.
И только по тому, что колизия.
Когда начинается война в любой стране, 5-ю колонну никто не сохраняет у власти, да еще с правом допуска к секретной информации.
Чи займалась СБУ Портновим, чи займаються Єрмаком?
В такий страшний для України час, не завжди можна залишитись в бєлом пальто и бєлих рукавичках
Може згадаєте про 1918 рік, і т.п. коли ми втрачали Україну?
Хочете повторить? Граблі завжди знайдуться...
Посилання у проекті Постанови на вихід з фракції та не входження до інших також не відповідає Конституції, бо там прямо визначено:"У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення."
Авжеж робити довибори у військовий час заборонено.
Чи просто хочуть що би позбавити Слуг тушок-перебізчиків, які зараз всі голосують в унісон зі Слугами?
Як що ВР взагалі не зможе працювати та приймати закони, буде набагато гірше!
а також "Слуга народу" Олег Дунда.
А где остальное болото типа За майбутнє и пр. шушара?
Их все устраивает? Так и их вместе с ОПЗЖ тоже выгнать вон
С написанием законов льогко справятся и без этой пакости
1) покликання на пункт 4, в якому записано таку підставу для припинення повноважень депутата, як "припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;", хибне, оскільки ці депутати не припиняли своє громадянство, а виїзд на ПМП за кордон відбувається за спецпроцедурою, чого не було;
2) покликання на пункт 6 про вихвд з фракції, як підставу для припинення повноважень, слушне, якщо метою є позбавлення депутатства саме перелічених у постанові депутатів, за умови, що існують їхні заяви про вихід з фракції опзж. Адже, в цьому випадку ЦВК зобов'язане завести у ВРУ таку ж кількість кандидатів від опзж згідно виборчого списку партії і тоді ця проросійська фракція знову з'явиться у ВРУ.
Подана апеляційна скарга: https://www.radiosvoboda.org/a/news-opzzh-skarha-zaborona-/31947267.html
Когда будете идти на следующие выборы, помните об этом
Мені просто цікаво, скільки - той самий нардеп зе-урод, бізнесмен-суддя в минулому запросив за підпис цього проекту постанови?
Когда эти щурі опзежешные будут бежать из Украины, они и нащадков своих заберут
Так шо , до цього часу, коли вони привели "монголо-татарський мир" на свинопсах в Україну, досі живі, ні у в'язниці, ні повішані, а користуються мандатами до цього часу? Хлопці да ви що, ЗДУРІЛИ???
Має ж бути здоровий глузд?
А все дійство ВР зводиться до того, щоб спочатку дати їм втекти, а потім засудити та ще й зробити собі на цьому пиар. Свої ...