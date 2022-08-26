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Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления

опзж

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 7694 о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечается, документ зарегистрирован в Раде 24 августа.

Авторами соответствующей инициативы являются нардепы от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, а также "Слуга народа" Олег Дунда.

Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления 01
Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления 02
Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления 03

Также смотрите: 5 депутатам Мариупольского горсовета от "ОПЗЖ" сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Как сообщалось, ранее суд запретил деятельность ОПЗЖ.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Это решение касалось, в частности, ОПЗЖ. 28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.

21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.

Арьев Владимир (659) ВР (29228) мандат (384) Гончаренко (535) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Федына София (72)


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Топ комментарии
+37
стільки часу минуло, а вони тільки можуть
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26.08.2022 12:27
+27
Читаю и удивляюсь - вижу в списке Медведчука, Суркиса, Шуфрича
Они до сиз пор получают зарплату депутата?
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26.08.2022 12:33
+24
Якшо ця секта заборонена, то і в Раді робити їм нічого.
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26.08.2022 12:30
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Правила форума Совет форумчан
стільки часу минуло, а вони тільки можуть
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26.08.2022 12:27 Ответить
Це ще тільки бажання...
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26.08.2022 12:33 Ответить
Ще не має остаточної цифри відкату....
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26.08.2022 12:47 Ответить
та й суди скасують таке рішення Ради, пункт 4 недоказуємий, по п.6 усіх позафракційних депутатів треба позбавити мандату
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26.08.2022 13:02 Ответить
А що була можливість така раніше? Чи може мудрий народ цих виродків не обирав ? А чому не виникає питання про те, чому це не робить більшість парламентська ? І от голосування , якщо провалиться, не дай Боже, то будете питати у своїх слуг ЧОМУ?!! Чи усі питання до влади то як крик у пустелі? І , саме страшне, шо навіть коли хтось його чує, то просто хихикає і НІЧОГО НЕ РОБИТЬ!!!А смиренне стадо ще й нахвалює Того ЩоНеВтік!!
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26.08.2022 13:08 Ответить
Поправочка - Щеневтік.
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26.08.2022 21:44 Ответить
Та ніхто їх ніколи не обирав,-ляльководи поставили,та й усе.
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27.08.2022 00:33 Ответить
Эти ублюдки должны быть арестованы с конфискацией майна !!! Так же как кгб МП
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26.08.2022 15:25 Ответить
А це колишні ригоанали, що перефарбувалися, пустили коріння до поліції, судів та інших злочинних окупаційних формувань
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26.08.2022 17:38 Ответить
А УБД в батальоне Монако, оставят?
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26.08.2022 12:29 Ответить
Якшо ця секта заборонена, то і в Раді робити їм нічого.
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26.08.2022 12:30 Ответить
Без них не має потрібних голосів для провальних проектів слуг богзнаякогонароду.
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26.08.2022 12:50 Ответить
Читаю и удивляюсь - вижу в списке Медведчука, Суркиса, Шуфрича
Они до сиз пор получают зарплату депутата?
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26.08.2022 12:33 Ответить
А мені дуже б хотілось спитати:-Вони ще живі?
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26.08.2022 12:40 Ответить
Не волнуйтесь - они живее всех живых, такое не тонет.
Всплывет на Параше или в Израеле
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26.08.2022 12:45 Ответить
Около 10 депутатов ОПЗЖ за границей, а двое уже перешли к русне.
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26.08.2022 13:01 Ответить
Так i зеленi шмарклi "перешли" ...
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26.08.2022 14:11 Ответить
А чему вы удивляетесь? Пока ОПЗЖ голосовала синхронно с СН - их никто и не трогал.
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26.08.2022 12:56 Ответить
а на місцевих депутатів опхж це теж поширювалось би ?
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26.08.2022 12:35 Ответить
Ну надо так прописать постанову, чтоб поширювалось.
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26.08.2022 12:46 Ответить
Забрати мандат в тих хто підігравав ворогу це добре ,а як же бути з іншими українофобами як : бужанський ,дубінський,шевченко ,арахамія та інші.
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26.08.2022 12:35 Ответить
Этих ЗЄ не тронет, это все свои.
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26.08.2022 12:47 Ответить
При всій мої нелюбові до ОПЗЖ вцілому, і відвертому бажанню повільно вбити деяких депутатів цієї партії, чи відповідає дана постанова Конституції України? Чи можуть одні народні обранці, примусово припинити повноваження інших народних обранців?
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26.08.2022 12:36 Ответить
Я так собі розумію що якщо партію заборонили то й обрані за її партійними списками можуть іти лісом
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26.08.2022 12:45 Ответить
Закон зворотної сили не має. Обирались вони до рішення суду, і на сьогодні являються Народними депутатами України. Ось така колізія.
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26.08.2022 12:50 Ответить
Сегодня война, а не колизия.
Трудно себе представить, что зимой в 1941 году, когда фашисты были под Москвой, в Верховном Совете продолжали бы быть сторонники Гитлера.
И только по тому, что колизия.
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26.08.2022 15:34 Ответить
В Радянському Союзі була демократія та чесні вибори?!!! Ти ідіот чи просто совкодрочер?
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27.08.2022 11:51 Ответить
Ты редкий слепой и тупой придурок. Еще и хамло.
Когда начинается война в любой стране, 5-ю колонну никто не сохраняет у власти, да еще с правом допуска к секретной информации.
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27.08.2022 11:59 Ответить
Два в одном. Мало того що ідіот так ще й смердючий совок. А хто пята колона? ОПЗЖ? А може ти разом зі своїм Зе-************, і такими ж депутатами? Хто буде визначати пяту колону? Власне, через таку мразоту як ти, в нас зараз гинуть люди.
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27.08.2022 12:14 Ответить
Виборцi цiЭi партii теж повиннi iти в тому ж напрямку..
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26.08.2022 14:16 Ответить
А то что онт работают против Украины - это соответствует Конституции?
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26.08.2022 12:48 Ответить
Розумієш, синку, немає колективної відповідальності, вона завше індивідуальна. Є факти роботи на ворога? СБУ - карна справа - суд. Іншого шляху, нажаль, немає.
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26.08.2022 12:52 Ответить
Поки ми будемо чекати на СБУ, яка не зрозуміло чим займається, яка дискредитована Наумовим- Баклановим, ми втратимо країну.

Чи займалась СБУ Портновим, чи займаються Єрмаком?

В такий страшний для України час, не завжди можна залишитись в бєлом пальто и бєлих рукавичках

Може згадаєте про 1918 рік, і т.п. коли ми втрачали Україну?
Хочете повторить? Граблі завжди знайдуться...
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26.08.2022 13:03 Ответить
Втратимо країну... який "високий" штиль. Синку, знаєш за що ми стояли на Майдані? Все просто, за принцип - ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСИХ. А за що воюємо з 2014-ого року? Теж все просто - щоб не бути мордором. Знаєш що відрізняє нас від мордора? Ми хочемо верховенства права, а вони авторитаризму та політичної доцільності. Ти впевнений, що тобі з нами по дорозі?
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26.08.2022 13:14 Ответить
Хотілося б побачити як ти б росказував рашистам на фронті про верховенство права.
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26.08.2022 13:34 Ответить
А що тобі заважало? Пішов би зі мною в 14-ому і дивився би. Або з 24.02.22..... в Київській області. Я досить добре "розповідав". Зараз, правда, вже чотири місяці маринують в ТрО, але війна ще не скінчилася, в тебе є шанс.
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27.08.2022 10:50 Ответить
Когда по тебе стреляют Искандерами и Калибрами, когда выжигают Солнцепеками, ты продолжаешь говорить о верховенстве права
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26.08.2022 15:38 Ответить
А ти про що волієш розмовляти? Про військовий комунізм та культ особистості? Чи про що ти шочех розмовляти, всираючись вдома під ліжком?
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27.08.2022 10:54 Ответить
Відповідь на Ваші питання є досить вичерпною у ст.81 Конституції України. Лише у 2 випадках:1. складення повноважень за особистою заявою депутата 2. припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України рішення приймається Верховною Радою.Але є одне але-посилання на виїзд за кордон у зв"язку з постійним місцем проживання повинно бути підтверджене Міграцйною службою, а не лише фактом перетину держаного кордону.Щоб виїхати на постійне місце проживання за кордон треба отримати дозвіл від зазначеної служби, що можливо лише після виконання усіх процедур.
Посилання у проекті Постанови на вихід з фракції та не входження до інших також не відповідає Конституції, бо там прямо визначено:"У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення."
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26.08.2022 12:56 Ответить
Дякую. Вичерпна відповідь. Друзі, вивчайте Конституцію України.
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26.08.2022 13:05 Ответить
А що про це каже закон у разі впровадження воєнного стану? Наприклад : чи був законним перетин кордону? Так , більшість цих виродків втекли до запровадження воєнного стану. За пару днів. Питання політичне тільки, НАЖАЛЬ, до влади: ЧОМУ НЕ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ СТАН коли ТОЧНО знали , що буде атака?! Тоді хіба можливо перемогти ворога зовнішнього, коли його агенти до сьогодні в країні?!! І вони не сидять вдома чи навіть не на якихось дрібних посадах КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ?!!! От, наприклад, зупиниться, або скінчиться війна і ці виродки спокійно приїдуть в країну і будуть створювати хаос знову? Наприклад саме вони НЕ ДАДУТЬ можливість створити Спец комісію по розслідуванню дій влади по підготовці країни до захисту!!! І тим більше , якщо там буде , наприклад, Спартц!!! В такому разі Захід перестане допомагати ТОЧНО! Навіть сьогодні не поспішають. Чому? Може щось знають?
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26.08.2022 13:20 Ответить
так як вони були обрані як представники партії ОПЗЖ і вийшли з цієї партії то хто вони є зараз?
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26.08.2022 13:03 Ответить
А кім заміняти?
Авжеж робити довибори у військовий час заборонено.
Чи просто хочуть що би позбавити Слуг тушок-перебізчиків, які зараз всі голосують в унісон зі Слугами?
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26.08.2022 12:37 Ответить
Немає ким заміняти ціх уродів?Так що ти пропонуєш?Перевести їх у розряд незамінних,не вбиваємих,вічних?Яка гідота,а не коментар.
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26.08.2022 12:47 Ответить
Типіл, не маєш другої звивини, що би думати?
Як що ВР взагалі не зможе працювати та приймати закони, буде набагато гірше!
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26.08.2022 13:25 Ответить
Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності"

а також "Слуга народу" Олег Дунда.

А где остальное болото типа За майбутнє и пр. шушара?
Их все устраивает? Так и их вместе с ОПЗЖ тоже выгнать вон

С написанием законов льогко справятся и без этой пакости
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26.08.2022 12:38 Ответить
Не минуло і 9 років! А якби хоча б одного повісили, то вже з ОПЗЖ нікого у ВР не було. А СН половина б збіжала.
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26.08.2022 12:38 Ответить
Они вторичны. Начинать нужно с причины, с тех, кто привел это говно в Раду своими голосами.
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26.08.2022 13:04 Ответить
Якби почали вішати у 2014 році, то можеш не сумніватися , України вже не було б! Навіть якщо дуже хотілося б то зробити!! Чому не було б? Подивися , що саме спрацювало ПРОТИ незалежної Ічкерії! Захід підтримав росію у боротьбі проти "ісламських радикалів та терористів "! Саме такий образ вміло було створено рашистами за допомогою вбивств ВЛАСНИХ громадян, щоб саме Захід в це повірив!!! І тому , сьогодні немає Ічкерії, а є і реальності кадирівська Чечня. Сумніваєшся, що в нашому випадку було б інакше? Заходу не потрібні радикали. І саме тому УСЯ рашистька пропаганда вбиває це європейцям в голови на протязі 30 років про Україну! Але наші політики після 2014 року були розумнішими і народ то підтримав. Тому Захід нас підтримує, поки що....І тільки брехня і обпльовування зробленого привели до влади ригівських покидьків! Можна плюнути і на Захід і гордо вмерти під ракетами рашистів звичайно, а українські діти хай ростуть і стають німцями, поляками, чехами і будь ким, але коли не буде такої країни , як Україна то буде набагато швидше!
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26.08.2022 13:30 Ответить
Та їх не лише мандату потрібно позбавляти, а визнавати агентами росії та співучасниками вбивств українців з повною конфіскацією всіх активів та оголошенням в розшук!
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26.08.2022 12:38 Ответить
Дякую ЄС за цей законопроект 👍
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26.08.2022 12:39 Ответить
Політично вірний крок, хоча є зауваження до постанови:
1) покликання на пункт 4, в якому записано таку підставу для припинення повноважень депутата, як "припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;", хибне, оскільки ці депутати не припиняли своє громадянство, а виїзд на ПМП за кордон відбувається за спецпроцедурою, чого не було;
2) покликання на пункт 6 про вихвд з фракції, як підставу для припинення повноважень, слушне, якщо метою є позбавлення депутатства саме перелічених у постанові депутатів, за умови, що існують їхні заяви про вихід з фракції опзж. Адже, в цьому випадку ЦВК зобов'язане завести у ВРУ таку ж кількість кандидатів від опзж згідно виборчого списку партії і тоді ця проросійська фракція знову з'явиться у ВРУ.
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26.08.2022 12:41 Ответить
Стосовно п.2 - ніяких нових "заведень" у ВРУ не буде, тому що діяльність партії ОПЗЖ заборонено судом.
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26.08.2022 18:35 Ответить
Наразі рішення суду про заборону опзж не набрало законної сили.
Подана апеляційна скарга: https://www.radiosvoboda.org/a/news-opzzh-skarha-zaborona-/31947267.html
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26.08.2022 19:24 Ответить
Народ, смотрите на будущее - все, кто не проголосует за изгнание из Рады пророссийских агентов - ОПЗЖ, являются ничем не лучше ОПЗЖ.

Когда будете идти на следующие выборы, помните об этом
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26.08.2022 12:42 Ответить
А як бути з нащадками ОПЗЖ?
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26.08.2022 12:45 Ответить
"Авторами відповідної ініціативи є нардепи від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв та Софія Федина, а також "Слуга народу" Олег Дунда."

Мені просто цікаво, скільки - той самий нардеп зе-урод, бізнесмен-суддя в минулому запросив за підпис цього проекту постанови?
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26.08.2022 12:48 Ответить
Давайте решать вопросы по мере поступления.

Когда эти щурі опзежешные будут бежать из Украины, они и нащадков своих заберут
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26.08.2022 12:52 Ответить
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26.08.2022 12:56 Ответить
І півроку війни не прошло, oh wait...
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26.08.2022 13:00 Ответить
Эти крысы путлера разбрелись по фракциям...дамбасс в основном голосовал за этих утырков...По факту партия регионов которую создали финансировали Йося Кабздон и Ринат Ахметов.сдохла...
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26.08.2022 13:17 Ответить
Йося Кабздон был хитрым маланцем и в гробу он видал что-то "финансировать" . Всей его щедрости хватило на пластмасовую пирамидку для мальчика . Ну и на радость при встрече с обгорелым бурятом ...
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26.08.2022 14:42 Ответить
Ты пльохо знаешь деяния Кабздона...от слова совсем ...не знаешь что было к примеру на шабаше в Северодонецке 2004 года....а про миллион долларов для войны путлера в Украине уже после Майдана...а помогал ему в этом Его братан Семён Могилевич... Мафия Кабздона это уникальное явление в истории Сссра дохлого...
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27.08.2022 09:00 Ответить
Та ви що?! На святе посягнули! Коаліцію розвалити надумали!. Хто ж тоді голоси на потрібні зе системі рішення давати буде???
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26.08.2022 13:18 Ответить
Не зрозумів як це, позбавити мандата?
Так шо , до цього часу, коли вони привели "монголо-татарський мир" на свинопсах в Україну, досі живі, ні у в'язниці, ні повішані, а користуються мандатами до цього часу? Хлопці да ви що, ЗДУРІЛИ???
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26.08.2022 13:20 Ответить
Фишка в том что многими частными предпиятиями и компаниями Украины на сегодня владеют юридически регионалы и крысы путлера...типа миллиардер Новинскийт даже Семён Могилевич и Роман Абрамович...и далее по списку....
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26.08.2022 13:22 Ответить
Але, зараз ні чого не робе...
Має ж бути здоровий глузд?
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26.08.2022 13:41 Ответить
А хто ж забезпечить голоси для підтримки безумних проектів зелених "слуг"?.. Нє, не проголосують.
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26.08.2022 13:33 Ответить
привели свого дружбана,кровавого гопника,з війною,за це всього мандат забрати.А вища міра під час війни?За вбивствокатуваннямародерство.....,даунбас з відки вони родом,зрівняли з землею,а вони чомусь у нашій конче заспі,яку загадково не бомбили.Мандати має здати вся рада.
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26.08.2022 13:48 Ответить
Можуть, але не будуть. От побачите
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26.08.2022 13:54 Ответить
Значит рыжей идиотке учительнице - подозрение, а депутатам ОПЗЖ, которые во время войны ездили в Москву - всего лишь может лишат мандата?
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26.08.2022 13:59 Ответить
как дети епрст... да там всю партию надо на карандаш и по каждому возбудить дело, каждого проверить, если причастен к предательству - наказать сроком и лишением всех прав. Полгода войны епрст, ох и воеваки...
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26.08.2022 14:16 Ответить
І заборонити балотуватись в ради всіх рівнів.
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26.08.2022 14:50 Ответить
Хочу побачити як за цю постанову проголосує Небатьківщина,Неслуги народу,Недовіра та Не за майбутнє
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26.08.2022 15:15 Ответить
Пол года война идет, все сопли жуют, можем ,не можем .
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26.08.2022 15:16 Ответить
Нарешті, роздуплилися
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26.08.2022 15:20 Ответить
Це треба було зробити давним-давно.
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26.08.2022 15:32 Ответить
цього недостатньо, колишні опзж-кі так само мають бути позбавлені мандатів. І свободи відповідно теж. Бо колишніх у них не буває. А то одну літеру поміняли і вже все? інша партія? але люди-то ті самі. То ми знову будемо варити борща з гівна і палок а потім дивуватися і навіть кричати одне на одного що гівно вийшло?
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26.08.2022 16:17 Ответить
Корбана лишили гражданства за день,а этих мразей за пол года могут позбавить мандата
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26.08.2022 16:39 Ответить
Вже півроку війна з кацапами,і тут гальмануті несподівано вирішили позбавити дупутатських мандатів відвертих ворогів України.
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26.08.2022 17:41 Ответить
вся опожопная ******** во главе с главным ******** пукина шуфричем единогласно теперь голосует з сн поэтому никто эту шоблу не запретит . этим гандонам януковоща по барабану . они пристроятся к любой власти и поехав один раз в сторону фронта побегут получать удостоверение УБД . как литвин в свое время ликвидатора чаэс --- РЕВОЛЮЦИЯ ГИДНОСТИ В СВОЕ ВРЕМЯ НЕ ПРИШЛА К СПРАВЕДЛИВОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ
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26.08.2022 17:50 Ответить
Хочеться уточнить,могут лишить,или лишат,это разные понятия.
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26.08.2022 18:22 Ответить
Всіх нардепів ОПЗЖ можуть позбавити життя!
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26.08.2022 18:26 Ответить
Однако оперативно парламент погнал пахать работать! Война подстегивает. Бойкий бойко даже с Карловых Вар руководит, подсказывает. Нестор тоже азбукой Морзе посылает мессиджи. Победа не за горами. Что особо обрадовало, так суд в Киеве. Ну буквально резко 5 июля этого года что просто великолепно запретил ком-партию. Симоненко глазом не успел повести там в Вене. Кофейком по венски поперхнулся. Говорят жэка мура-мураев по спине стал дубасить---отпустило. Победой быстрой запахло по стране. Зря мы сомневались в тез кого так строго отбирали в Раду. Зрад-ив народ, поверил. жги пуздро дальше, мы тебе вспомним если что.
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26.08.2022 19:03 Ответить
Методами НКВС ОПЗЖ мона перемогти, а дермократичними законами аж ніяк!
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26.08.2022 20:24 Ответить
тріскотня то для лохів... ефективна для ворогів тільки куля, на місці і без всяких там слідств і судів. Вже багато виродків таким чином знешкоджено.
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26.08.2022 22:01 Ответить
Отак у нас ведётся борьба с колаборантами. ВР ещё думает, толи уволить, толи пусть зажопники ещё побудут. И в итоге оставят, а то кто ж поддержит "Слуг урода" при голосовании за бюджет в свой карман? Квоты ж-то, у ,,Слуг урода" давно нет. Позорище!!
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26.08.2022 22:13 Ответить
А В ТЮРМУ ЇХ САДЖАТИ ЗА ВСЕ ГАРНЕ ДЛЯ УКРАЇНИ МАБУТЬ СЛАБО 🤔
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26.08.2022 23:09 Ответить
Можуть?))… це вже давно треба було з робити , з конфіскацією майна , всі вони працювали з фсб росссіі… хтось думае, що по інакшому вони би були в клубі Медведчук?
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27.08.2022 02:19 Ответить
Це ж скільки треба було гризти Україну кацапським вошам, щоб Верховна Рада додумалассь, що треба виводити українські гниди.

А все дійство ВР зводиться до того, щоб спочатку дати їм втекти, а потім засудити та ще й зробити собі на цьому пиар. Свої ...
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27.08.2022 06:01 Ответить
 
 