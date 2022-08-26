Всех нардепов ОПЗЖ могут лишить мандата. В Раде зарегистрирован проект постановления

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 7694 о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа за жизнь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечается, документ зарегистрирован в Раде 24 августа.

Авторами соответствующей инициативы являются нардепы от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, а также "Слуга народа" Олег Дунда.







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Как сообщалось, ранее суд запретил деятельность ОПЗЖ.

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Это решение касалось, в частности, ОПЗЖ. 28 марта сопредседатель партии Вадим Рабинович заявил, что политсила прекращает свою деятельность.

21 апреля нардепы ОПЗЖ создали в Раде группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко.