В госизмене подозревают экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко. ФОТО
Сообщено о подозрении в госизмене бывшей главе областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", главой которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.
"По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. По указаниям спецслужб страны агрессора она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялись ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях, Иваночка осуществляла подрывную деятельность против Украины.
"Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной подрывной деятельности. Во время обысков у нее выявили и изъяли материалы, подтверждающие совершение уголовного преступления.
В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены", - добавляют в прокуратуре.
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евакуіровались до Монако.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
до речі, слуги - така сама фігня
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk
Ніт, тут не "заклики змінити державний будуй" (у значенні вичистити зелень)... Із цієї тварюки можна чавити березовий сік і настоянку бояри, а із жмиху ще й лапті плести.
Ось ці люди винні в тому що проросійське гівно типу опзж, ригі, жопа_мураєва_за_мир і так далі мають підтримку серед населення. Але в першу чергу винні ті люди, які мають своїм обов"язком це присікати на самому початку, а вони розпоряджаються щоб тих людей не чіпали, і служби нічого не можуть зробити. Бо "де пастух ....ак, там і собаки - дури". Люди теж винні що досі слухають те, що голосно кричить і дивляться на те, що яскраво блищчить. Але винні тільки в тому що глупі і ...ліниві, їм ліньки розбиратися чи то правда чи ні.
А що з ними? Чи вони білі і пушисті стали після приходу зе до влади?