В госизмене подозревают экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко. ФОТО

Сообщено о подозрении в госизмене бывшей главе областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", главой которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.

"По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. По указаниям спецслужб страны агрессора она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялись ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях, Иваночка осуществляла подрывную деятельность против Украины.

"Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной подрывной деятельности. Во время обысков у нее выявили и изъяли материалы, подтверждающие совершение уголовного преступления.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены", - добавляют в прокуратуре.