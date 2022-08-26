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В госизмене подозревают экс-главу Львовской областной организации "ОПЗЖ" Иваночко. ФОТО

Сообщено о подозрении в госизмене бывшей главе областной организации запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" и общественной организации "Украинский выбор право народа", главой которых является народный депутат, обвиняемый в совершении государственной измены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Согласно данным из открытых источников, речь идет об Инне Иваночко.

В госизмене подозревают экс-главу Львовской областной организации ОПЗЖ Иваночко 01

"По данным следствия, женщина руководила Львовским союзом пророссийских организаций. По указаниям спецслужб страны агрессора она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, где распространялись ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране. Подозреваемая организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галиции и ее отсоединение в отдельную автономию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во исполнение заказов страны агрессора, за финансовое вознаграждение с мая 2015 по август 2022 года, используя возможности общественных организаций, а также личных контактов в ветеранских организациях, Иваночка осуществляла подрывную деятельность против Украины.

"Для прикрытия собственной подрывной деятельности, а также распространения дезинформации в интересах агрессора, подозреваемая использовала журналистские удостоверения. А связь с российскими кураторами поддерживала через соцсети и электронную почту, куда и посылала отчеты о проведенной подрывной деятельности. Во время обысков у нее выявили и изъяли материалы, подтверждающие совершение уголовного преступления.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении государственной измены", - добавляют в прокуратуре.

государственная измена (1540) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Офис Генпрокурора (2466) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+33
Та що тут підозрювати... Відкриваєте список членів (у буквальному сенсі ) ОПЗЖ і всі поголовно - зрадники
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26.08.2022 14:17
+18
морду!!!!
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26.08.2022 14:17
+13
Партія ригоаналів-жопезеже всі вони колаборанти та зрадники, тому що нормальний до них не піде! Такі ж і ті що за них і проголосував.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
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26.08.2022 14:28
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морду!!!!
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26.08.2022 14:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk

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26.08.2022 14:29 Ответить
Дякую.
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26.08.2022 14:47 Ответить
вiдкрийте МОРДУ цiй потворi
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26.08.2022 15:03 Ответить
ну там же зверху лінк там ціле відео з цією потворою.
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26.08.2022 15:04 Ответить
та повну інфу ж надали..можна знайти..хз навіщо замазали
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26.08.2022 14:33 Ответить
Їбало зрадниці -проше пана!
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26.08.2022 16:41 Ответить
Та що тут підозрювати... Відкриваєте список членів (у буквальному сенсі ) ОПЗЖ і всі поголовно - зрадники
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26.08.2022 14:17 Ответить
п#доры Бойко ,Левочкин, Шуфрич ………ещё живые⁉️
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26.08.2022 15:17 Ответить
Та не треба її чіпати, вона вже прозріла. Та не як" патріоти" ще в лютому
евакуіровались до Монако.
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26.08.2022 14:19 Ответить
вона на Верещук покази дасть?
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26.08.2022 14:25 Ответить
И почему она не в тюрьме?
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26.08.2022 14:25 Ответить
І що, невже посадять?
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26.08.2022 14:27 Ответить
Партія ригоаналів-жопезеже всі вони колаборанти та зрадники, тому що нормальний до них не піде! Такі ж і ті що за них і проголосував.
А як у Львові "отаке" пройшло в депутати?!
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26.08.2022 14:28 Ответить
так вони ж мають підтримку медіа, підтримку олігархів, рахуйте бандитів, місцевих корупціонерів, і так далі, в це все гівно вливається купа грошей в першу чергу русскіх, а у них тих грошей як наср..но. Як би з розумом вони були, то давно би вже Дубаї побудували би, але Бог покарав і їх тільки на москву і пітер і то вже не вистачає.т І так це і проходить і не тільки у Львові і не тільки в депутати, але й в Президенти.
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26.08.2022 14:46 Ответить
дуже активно працювали баканафф та інші "любі друзі" і "новиє ліца"...
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26.08.2022 14:29 Ответить
та шо ж такоє, ніколи жопоблоківці не зраджували - і ось знову!
до речі, слуги - така сама фігня
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26.08.2022 14:29 Ответить
Тупі клоуни, якщо зазначаєте "фото", то для чого закриваєте обличчя
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26.08.2022 14:33 Ответить
СУДИТЬ ПО ЗАКОНОМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТЫМ СУДОМ. ЧТОБЫ ВСЕ ВИДЕЛИ И ЗНАЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.08.2022 14:33 Ответить
Всегда утверждал, что этих мразей везде хватает. Хоть во Львове , хоть в Донецке. И вреда от хитрой и умной Аньки Герман гораздо больше от недалекого "команданте " Захарченко. Кстати , болван Илья Кива родился в Полтаве. Так что не география главная
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26.08.2022 14:34 Ответить
Курви позаймали теплі місця і заробляють. Нагадує мені одну щуку керівника нашого осбб, якого суд поновлює і поновлює, а громадянам постійно виписує про погашення заборгованості перед колишнім керівником. Вішати таких треба, по тихому.
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26.08.2022 14:37 Ответить
Может я чего не понял, если не прав, извините. Но тут, в статье, речь идёт о якобы сепаратистской деятельности - придание отдельного статуса, выделение галичины в автономию и призывы к смене власти в стране. Не совсем понятно, где тут рука кремля. Тут не попала ли женщина под раздачу за антиправительственные выступления?
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26.08.2022 14:41 Ответить
сепаратистська діяльність і є рука кремля, а кому ще вигідно щоб ми одне з одним билися, а русскіє би воздихали би, ах...гражданская вайна, ах нада спасать-асвабаждать, не видите как Данбас бамбят 8 лет?
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26.08.2022 14:43 Ответить
Я согласен с вами, но я не совсем о том. Все таки Львов, там и во времена сэсэра, в застойные годы, антирусские настроения были. И вряд ли патриоты там испарились. И наверняка многие из них недовольны действиями органов госвласти по защите интересов украины. Поэтому я и думаю, что вполне возможна ситуация подтосовки фактов, и за критику власти людей могут карать, как за госизмену
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26.08.2022 14:53 Ответить
Україна з великої літери пишеться. За критику влади можуть людей карати, бл..ей за критику влади не карають. Бо вони не критикують владу.
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26.08.2022 14:58 Ответить
Я с телефона пишу. Он сам выставляет заглавные буквы. Иногда упускает, а я недосмотрел. К сожалению здесь нет возможности редактировать текст, так что не примите за обиду. А в остальномм все верно. И под раздачу за якобы предательство вполне могут попасть и патриоты
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26.08.2022 15:05 Ответить
Ось це вона, і вона не патріот.
https://www.youtube.com/watch?v=TLeC0xGSObk
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26.08.2022 15:07 Ответить
Посмотрел уже. Все вопросы отпали. В тюрьму тварину
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26.08.2022 15:16 Ответить
Витримав тільки перші хвилини 🤢🤮
Ніт, тут не "заклики змінити державний будуй" (у значенні вичистити зелень)... Із цієї тварюки можна чавити березовий сік і настоянку бояри, а із жмиху ще й лапті плести.
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26.08.2022 16:05 Ответить
Это все равно что гагаузы отделятся от Молдовы.
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26.08.2022 15:08 Ответить
Пока я не посмотрел видео, предполагал, что женщина могла действовать таким образом высказывая недовольство действиями властей, понимаете. Но эта баба реально тварь. Посмотрел ее на ютубе
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26.08.2022 15:19 Ответить
"За даними слідства, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. За вказівками спецслужб країни агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, де поширювалися неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні. Підозрювана організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію" в так далі і тому подібне.
Ось ці люди винні в тому що проросійське гівно типу опзж, ригі, жопа_мураєва_за_мир і так далі мають підтримку серед населення. Але в першу чергу винні ті люди, які мають своїм обов"язком це присікати на самому початку, а вони розпоряджаються щоб тих людей не чіпали, і служби нічого не можуть зробити. Бо "де пастух ....ак, там і собаки - дури". Люди теж винні що досі слухають те, що голосно кричить і дивляться на те, що яскраво блищчить. Але винні тільки в тому що глупі і ...ліниві, їм ліньки розбиратися чи то правда чи ні.
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26.08.2022 14:41 Ответить
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26.08.2022 15:00 Ответить
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26.08.2022 15:09 Ответить
За ногу і об ріг хати...
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26.08.2022 15:10 Ответить
А что за херовая привычка морду прятать?Или уже суку под залог тоже отпустят?????????.................................................................................................................
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26.08.2022 15:16 Ответить
Дивно що пащу закрили їй. Та то ж та ******, що з нею пані Фаріон вічно вела війну на передачі «Великий Львів».
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26.08.2022 15:37 Ответить
Яка "несподівана" новина!
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26.08.2022 15:44 Ответить
А що до єрмака? Є вже якісь підозри?
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26.08.2022 15:58 Ответить
Татаров, портнов, богатирьова, шефір-брат, який розповідав про дружбу з росією, коломойський, боголюбов, симоненко, який в жопі генпрокурора, дубинський, бужанський, тищенко , зеленський, юзик і інша нечисть.
А що з ними? Чи вони білі і пушисті стали після приходу зе до влади?
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26.08.2022 16:07 Ответить
Був у мене однокурсник в Львівській Політехніці Іваночко з Надвірної ніби Десь 1952року нар.В 76 році загримів по 206 ст. ,десь синкам совітської еліти начистив писки. Попав на "хімію" в волгодонск на кацапії . То невже то його якась родичка?
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26.08.2022 16:43 Ответить
Та ні. Якась муйня- Іваночко з Надвірної і якась колаборантка ?
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26.08.2022 16:45 Ответить
Посадити її у Стрийськім парку... на трембіту і нехай ворон відлякує, шобись файним львівським хлопам і кобітам на мешти і би сь не срали
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26.08.2022 16:55 Ответить
 
 