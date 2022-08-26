ЗСУ на Донеччині захопили в полон росіянина, - СБУ

Служба безпеки України допитує полоненого росіянина, який добровільно приїхав убивати українців. Колишній військовий свого часу проходив службу в Афганістані, а тепер вирішив згадати навички в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ

Встановлено, що мешканець Ростова приїхав до родичів в окупований Донецьк через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Через порушення комендантської години в стані алкогольного сп’яніння потрапив до комендатури. А потім вирішив "загладити" провину та добровільно мобілізувався на війну. Після проходження підготовчого полігону його призначили на посаду стрільця в "100 ОМСБр 1 АК НМ "ДНР" та залишили ще радянське військове звання старшого лейтенанта.

На передовій основним завданням його підрозділу було спостереження та виявлення вогневих позицій Збройних сил України. Після такої розвідки бойовики проводили масовані артилерійські обстріли українських військових.

Наприкінці серпня за наказом командира загарбники намагалися штурмувати позиції української армії неподалік Невельського на Донеччині. Але потрапили під артилерійський вогонь і залишили росіянина в бліндажі.

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