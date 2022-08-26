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Новини
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ЗСУ на Донеччині захопили в полон росіянина, - СБУ

сбу,сбу_лого

Служба безпеки України допитує полоненого росіянина, який добровільно приїхав убивати українців. Колишній військовий свого часу проходив службу в Афганістані, а тепер вирішив згадати навички в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ

Встановлено, що мешканець Ростова приїхав до родичів в окупований Донецьк через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Через порушення комендантської години в стані алкогольного сп’яніння потрапив до комендатури. А потім вирішив "загладити" провину та добровільно мобілізувався на війну. Після проходження підготовчого полігону його призначили на посаду стрільця в "100 ОМСБр 1 АК НМ "ДНР" та залишили ще радянське військове звання старшого лейтенанта.

На передовій основним завданням його підрозділу було спостереження та виявлення вогневих позицій Збройних сил України. Після такої розвідки бойовики проводили масовані артилерійські обстріли українських військових.

Наприкінці серпня за наказом командира загарбники намагалися штурмувати позиції української армії неподалік Невельського на Донеччині. Але потрапили під артилерійський вогонь і залишили росіянина в бліндажі.

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Під час часткового наступу військові ЗСУ схопили рашиста в полон. Тепер він надає СБУ важливі свідчення. 

Автор: 

армія рф (17236) полон (1548) СБУ (12783) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+11
Новина з розряду-"Будь ласка не забудьте що в Україні є така організація,як СБУ".
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26.08.2022 16:06
+5
За великим рахунком цю падаль треба було б повісити на першій же гілляці,але може все ж таки хоч кого небудь на нього обміняють...
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26.08.2022 16:13
+3
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26.08.2022 16:03
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26.08.2022 16:03 Відповісти
А скільки йому років? 60-65?
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26.08.2022 16:41 Відповісти
мінімум 54
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26.08.2022 17:12 Відповісти
хоча... якщо брати мінімум-мінімум, то може бути і 51
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26.08.2022 17:27 Відповісти
Новина з розряду-"Будь ласка не забудьте що в Україні є така організація,як СБУ".
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26.08.2022 16:06 Відповісти
👏👏👏
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26.08.2022 16:45 Відповісти
СБУ - Служба Бубочку Ублажает.
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26.08.2022 16:52 Відповісти
За великим рахунком цю падаль треба було б повісити на першій же гілляці,але може все ж таки хоч кого небудь на нього обміняють...
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26.08.2022 16:13 Відповісти
Ну що тут скажешь, слава СБУ. Аж цілого росіянина, та ще й у полон...
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26.08.2022 16:22 Відповісти
Аж цікаво, які "важливі свідчення" цей алкаш може надати....
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26.08.2022 16:31 Відповісти
Ага ! Тільки у полон ЗСУ брало а не СБУ (( Кому війна , а кому нагороди ((
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26.08.2022 16:49 Відповісти
А СБУ к этому каким боком?
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26.08.2022 16:53 Відповісти
з 2014 р. багато приїхало через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
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26.08.2022 16:36 Відповісти
"...добровільно мобілізувався на війну." Добровільно - свинособаку на гілляку!
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26.08.2022 16:37 Відповісти
На обмін -- треба шоб був непокоцании
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26.08.2022 16:39 Відповісти
Таке собі...
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26.08.2022 16:49 Відповісти
...під час часткового наступу...під Нєвєльським
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26.08.2022 16:50 Відповісти
Эту ***** нужно было повесить еще в 1989 году, а не липить из нее афганца, хероя- интернационалиста!
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26.08.2022 16:50 Відповісти
Такого обменяют разве-что с довеском. Проще застрелить при попытке бегства или нападения.
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26.08.2022 16:51 Відповісти
перед тим як зайти в бліндаж, закидують гранату - надійніше, певно забули
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26.08.2022 17:35 Відповісти
сбу на коні,чєргового забулдигу впіймали,а зрадників що бігають по Укрїні не бачать,нє організація а посміховисько.
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26.08.2022 19:34 Відповісти
у нас надто цивілізовані закони та правила ...
А якщо віддати його афганцям ...
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26.08.2022 20:09 Відповісти
СБУ. Застрельте того покидька при спробі втечі скоренько і займіться Верещук, вона зливає місця компактного розташування евакуйованих.
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26.08.2022 20:31 Відповісти
 
 