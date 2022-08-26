Усі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму" на окупованих росіянами територіях України, майже завершені, - Скібіцький

Розвідка України відслідковує процеси підготовки до "референдуму" на окупованих територіях.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підготовка до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена.

"Якщо говорити про "референдуми", вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані "ЛНР" та "ДНР". Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей", – зазначив Скібіцький.

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За його словами, дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними. Наприклад, 11 вересня або інші варіанти. Воєнна розвідка України чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. Вже створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені, наголосив він.

Тимчасово окуповані території постійно відвідують російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.