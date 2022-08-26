УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16082 відвідувача онлайн
Новини
2 766 7

Усі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму" на окупованих росіянами територіях України, майже завершені, - Скібіцький

россия,референдум

Розвідка України відслідковує процеси підготовки до "референдуму" на окупованих територіях.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підготовка до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена.

"Якщо говорити про "референдуми", вони можуть відбутися на різних територіях. По-перше, це так звані "ЛНР" та "ДНР". Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей", – зазначив Скібіцький.

Читайте також: Більшість маріупольців не збирається брати участь у так званому "референдумі", - ГУР

За його словами, дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними. Наприклад, 11 вересня або інші варіанти. Воєнна розвідка України чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. Вже створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені, наголосив він.

Тимчасово окуповані території постійно відвідують російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

окупація (6670) розвідка (3856) референдум (627) росія (64958) Скібіцький Вадим (293)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце так розвіддані - перечитали московитські і сєпарські сайти і вуаля - готово.
А місцезнаходження активних колаборанів і їх начальників- рашистів вичислили? Яким чином маємо перешкоджати цим акціям ворога?
показати весь коментар
26.08.2022 16:52 Відповісти
Що робить Київ для 'перешкоджання цим акціям ворога'? Оголошує евакуацію під соусом 'аля опалення'.....хтось ще вірить у слова ЗеЛоха про контрнаступ і деокупацію??
показати весь коментар
26.08.2022 18:16 Відповісти
зелена наволочь сдало Південь та ничого не робить щоб його звільнити
показати весь коментар
26.08.2022 17:05 Відповісти
Треба збільшити кількість розвідників... і да, візьміть офіційно в штат гогілашвіллі - заслужив!
показати весь коментар
26.08.2022 17:23 Відповісти
всю бюлетені надруковані і заповнені,
а результати вже «підраховані»
показати весь коментар
26.08.2022 18:28 Відповісти
Ну проведут "референдум" и что ? Что - то для Украины изменится ?
показати весь коментар
26.08.2022 19:20 Відповісти
Наша розвідка лише відслідковує і доповідає як нас, вибачте, ЇБУТЬ? Що поробляє керівництво України, щоб не допустити катастрофічних наслідків цього "референдуму"? Збирається вчергове "не визнавати" , як у Криму? Який смисл союзникам давати мільярди на зброю і втрачати мільярди на санкціях для цієї ******* з ОП, якщо вона сама себе не вміє (а де і не хоче...) захищати?
Потрібно розгромити всі дільничні і окружні виборчі комісії і знищити їх голів і заступників, щоб в час т.з. "референдуму" туди ніхто не прийшов... Нах. нам такі спецслужби, які тільки доповідають про готовність ворога до проведення виборів чи референдумів на нашій землі???
показати весь коментар
27.08.2022 17:12 Відповісти
 
 