Інтерв’ю Героя України, артилериста Олега Голінея: Іноді достатньо однієї системи М777, щоб впродовж дня знищити дві батареї окупантів

Артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.

Про це в інтерв'ю Главкому розповів Герой України, артилерист, підполковник Олег Голіней, інформує Цензор.НЕТ.

Він захищає Україну з 2014-го року.

Повномасштабну війну Голіней зустрів під Сєверодонецьком. Пригадує, що вже о 5 ранку 24 лютого був на ногах, оскільки почався авіаналіт на військову базу. Командування поставило задачу – тримати Рубіжне і дати можливість нашим військам перегрупуватися.

Український захисник працює з гаубицею M777.

"На жаль у 2014-2015 роках у достатній кількості всього цього у нас не було. Зараз іноді достатньо однієї системи М777, щоби за день знищити дві батареї противника, за умови якісної розвідки і корегування вогню. ... Наш підрозділ хоч і не навчався за кордоном, але ми мали змогу у районі бойових дій освоїти М777, складного нічого не має", - зазначив він.

Перевагою M777 є те, що вона з першого-другого пострілу влучає в ціль, а дальність стрільби дозволяє дістати всю ствольну артилерію ворога.

Водночас, зазначив Голіней, артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.

Також він розповів про системи HIMARS: "Я знаю тих, хто працює з цими системами, але, щоби ви розуміли, я навіть не телефоную цим людям і не питаю про те, як воно працює, настільки все, що стосується Himars засекречено. Якщо зустріну, то при особистій зустрічі поспілкуємося, розпитаю. Але поки не хочу уточнювати всі ці процеси, вони працюють і мені подобається як вони це роблять. ... Наразі альтернативи немає. Це дієвий засіб вогневого ураження. Те, що вони працюють точно, є великим плюсом. Ні в кого подібних систем немає на пострадянському просторі".

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