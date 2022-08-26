Інтерв’ю Героя України, артилериста Олега Голінея: Іноді достатньо однієї системи М777, щоб впродовж дня знищити дві батареї окупантів
Артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.
Про це в інтерв'ю Главкому розповів Герой України, артилерист, підполковник Олег Голіней, інформує Цензор.НЕТ.
Він захищає Україну з 2014-го року.
Повномасштабну війну Голіней зустрів під Сєверодонецьком. Пригадує, що вже о 5 ранку 24 лютого був на ногах, оскільки почався авіаналіт на військову базу. Командування поставило задачу – тримати Рубіжне і дати можливість нашим військам перегрупуватися.
Український захисник працює з гаубицею M777.
"На жаль у 2014-2015 роках у достатній кількості всього цього у нас не було. Зараз іноді достатньо однієї системи М777, щоби за день знищити дві батареї противника, за умови якісної розвідки і корегування вогню. ... Наш підрозділ хоч і не навчався за кордоном, але ми мали змогу у районі бойових дій освоїти М777, складного нічого не має", - зазначив він.
Перевагою M777 є те, що вона з першого-другого пострілу влучає в ціль, а дальність стрільби дозволяє дістати всю ствольну артилерію ворога.
Водночас, зазначив Голіней, артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.
Також він розповів про системи HIMARS: "Я знаю тих, хто працює з цими системами, але, щоби ви розуміли, я навіть не телефоную цим людям і не питаю про те, як воно працює, настільки все, що стосується Himars засекречено. Якщо зустріну, то при особистій зустрічі поспілкуємося, розпитаю. Але поки не хочу уточнювати всі ці процеси, вони працюють і мені подобається як вони це роблять. ... Наразі альтернативи немає. Це дієвий засіб вогневого ураження. Те, що вони працюють точно, є великим плюсом. Ні в кого подібних систем немає на пострадянському просторі".
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проїбатиперетворити на фікцію. А шлях долає тільки той, хто йде, а не жере з руки жалюгідних стендаперів шашликилайно штибу "надапєрєстатьстрілять". До вашого відома перший зразок французської "богдани" був зроблений у 94 році, і тільки у 2002-му перші "цезарі" почали надходити до армії Франції. А що стосується шасі, то спочатку "цезар" теж був не невдалому "унімогу", потім на "мерседесі", і тільки в 2011-му вже став на шасі десятого "шерпа", яким ми бачимо його зараз. І тим не менше у ланцюжку АЗ "цезаря" ми все одно бачимо одну людину, яка мавпою стрибає із снарядом в руках. Так що вважаю ваше зауваження як мінімум недоречним.
За три роки можна зробити на машзаводі "Зоря" три турбіни, які в "Мрію" не залізуть, а за три роки зробити на Краматорському заводі зробити двісті стволів не є якимось понадзавданням. Просто треба не слухати на Новий рік у нетверезому стані дешевих стендаперів.
Розрахунок "цезаря" шість бійців - https://mezha.media/2022/04/22/155-mm-sau-caesar/ загинай на пальцях. А тебе було б непогано поставити на місце того заряджаючого, який скаче з 44-кілограмовим снарядом, подаючи його з касети до лотка АЗ, і вимагати 5-6 пострілів на хвилину , а в кінці дня , якщо будеш живий , запитати , чим відрізняється лоток "цезаря" від лотка "богдани".
https://youtu.be/bbmlO0atZfM
І подивись скільки людей на Цезарі , і з відки бере снаряди і порівняй з Богданою ! Снаряди одинакові ! Хто бистріше задрочиться ?
https://youtu.be/DBosYJKhdZk
До того ж французи зробили менше ста Цезарів за стільки років , а ти зібрався за пару років наштампувати пару сотень ! Який ти швидкий ?! От як би ви не видьоргувалися , то могли мати принаймі пару десятків Данна , або Сюзанну , які розглядали до закупівлі і потім виготовлення в Шосткі .
Французи взагалі могли зробити і десять "цезарів" бо вони їм ***** не треба, також як німцям PzH, бо що в одних, та у других кацапи завжди друзями були. А за 152мм "даною" такі відкатні вуха стирчали, що той контракт ні в які ворота не проліз, не дивлячісь на лобізм усіляких чмутів.
У Шостці нема підприємства, спроможного локалізувати таке виробництво.
На рахунок "Дани" Вона полуавтоматична , подібна Цезарю , та в добавок можливість стріляти 152мм снарядами . Строіти завод з виробництва снарядів 155мм (на 2020 рік, а не зараз) тільки одної Богдани ? А локалізація Дани планувалася в Шостці !
Ну і де б ти хотів бути заряджаючим , на Цезарі , чи сам на місці тих двох ,на Богдані ?
мабуть, артилерист хотів нам донести, що для наступу недостатньо, це його основна думка була. а щодо стримування, ну стримуємо ж якось. хоча це навіть не військовому ясно, що 100 гаубиць - це реально дуже мало навіть для стримування. знаючи, скільки у ворога арти і снарядів, і як вони випалюють все шквальним вогнем. і читаючи, як наші волають звідти. (але не здаються)
ех(
але безперечно, треба якомога більше.
до речі Україна один комплекс грім-2/сапсан/ виготовила для саудитів і деякі знаючі люди стверджують що саудити на прохання України повернули комплекс і його роботу відчули в Криму
а бавовна в криму реальна
чи ви не вірите в бавовну в криму?
Украина не получит ракет ATACMS от США: американские власти считают, что ВСУ достаточно другого оружия.
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https://www.dialog.ua/war/257743_1661517438
зброя як і гроші любить тишу
Скорее всего назовут рабZee кранты...