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Новини Війна
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Інтерв’ю Героя України, артилериста Олега Голінея: Іноді достатньо однієї системи М777, щоб впродовж дня знищити дві батареї окупантів

голіней

Артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.

Про це в інтерв'ю Главкому розповів Герой України, артилерист, підполковник Олег Голіней, інформує Цензор.НЕТ.

Він захищає Україну з 2014-го року.

Повномасштабну війну Голіней зустрів під Сєверодонецьком. Пригадує, що вже о 5 ранку 24 лютого був на ногах, оскільки почався авіаналіт на військову базу. Командування поставило задачу – тримати Рубіжне і дати можливість нашим військам перегрупуватися.

Український захисник працює з гаубицею M777. 

"На жаль у 2014-2015 роках у достатній кількості всього цього у нас не було. Зараз іноді достатньо однієї системи М777, щоби за день знищити дві батареї противника, за умови якісної розвідки і корегування вогню. ... Наш підрозділ хоч і не навчався за кордоном, але ми мали змогу у районі бойових дій освоїти М777, складного нічого не має", - зазначив він.

Перевагою M777 є те, що вона з першого-другого пострілу влучає в ціль, а дальність стрільби дозволяє дістати всю ствольну артилерію ворога.

Водночас, зазначив Голіней, артилеристів ЗСУ достатньо для стримування сил ворога, але бракує для наступу.

Також він розповів про системи HIMARS: "Я знаю тих, хто працює з цими системами, але, щоби ви розуміли, я навіть не телефоную цим людям і не питаю про те, як воно працює, настільки все, що стосується Himars засекречено. Якщо зустріну, то при особистій зустрічі поспілкуємося, розпитаю. Але поки не хочу уточнювати всі ці процеси, вони працюють і мені подобається як вони це роблять. ... Наразі альтернативи немає. Це дієвий засіб вогневого ураження. Те, що вони працюють точно, є великим плюсом. Ні в кого подібних систем немає на пострадянському просторі".

Дивіться також: Жоден ПТРК не має на своєму рахунку стільки спаленої бронетехніки, скільки має українська "Стугна", - Чорновол. ВIДЕО. (Оновлено)

Автор: 

Сєверодонецьк (508) військовослужбовці (4715) HIMARS (307) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+23
Якби зберігалися темпи реалізації програми України 2018-середини 2019 років по виготовленню стволів на Новокраматорському заводі на 2С22, то на озброєнні ЗС України вже було б близько двух сотень 2С22 «Богдана». Снаряди під неї бралося забезпечити ДАХК "Артем".
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26.08.2022 16:40
+19
Героям слава !!!
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26.08.2022 16:36
+6
Так перепаліт іх шоб не наступали
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26.08.2022 16:36
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Героям слава !!!
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26.08.2022 16:36 Відповісти
Смерть маскалям.
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26.08.2022 19:34 Відповісти
Так перепаліт іх шоб не наступали
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26.08.2022 16:36 Відповісти
Так і займаються саме цим.
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26.08.2022 17:02 Відповісти
Якби зберігалися темпи реалізації програми України 2018-середини 2019 років по виготовленню стволів на Новокраматорському заводі на 2С22, то на озброєнні ЗС України вже було б близько двух сотень 2С22 «Богдана». Снаряди під неї бралося забезпечити ДАХК "Артем".
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26.08.2022 16:40 Відповісти
Тоді головним було: "Просто надо перестать стрелять"👹
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26.08.2022 17:18 Відповісти
обладнання яке на Артемі не може массово виробляти снаряди. Це фікція. А щоб Богдана стала нормальною САУ її треба повністю переробити, починаючи з КРАЗа. інформацію про це можна знайти в інтернеті. Для порівняння можна подивиись скільки французи робили свій Цезар (з 80х років). А всілякі заклики урапатріотів нагадуюсь россіян з їх аналоговнетамі
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26.08.2022 17:58 Відповісти
Якщо ніхєра три роки не робити, то можна взагалі всю країну проїбатиперетворити на фікцію. А шлях долає тільки той, хто йде, а не жере з руки жалюгідних стендаперів шашликилайно штибу "надапєрєстатьстрілять". До вашого відома перший зразок французської "богдани" був зроблений у 94 році, і тільки у 2002-му перші "цезарі" почали надходити до армії Франції. А що стосується шасі, то спочатку "цезар" теж був не невдалому "унімогу", потім на "мерседесі", і тільки в 2011-му вже став на шасі десятого "шерпа", яким ми бачимо його зараз. І тим не менше у ланцюжку АЗ "цезаря" ми все одно бачимо одну людину, яка мавпою стрибає із снарядом в руках. Так що вважаю ваше зауваження як мінімум недоречним.
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26.08.2022 19:35 Відповісти
А тепер ще раз перечитай сам себе ! Розробили в 94 - тому , перші зразки в 2002 році ! Тобто через 8 років ! А тут ти зібрався за 3 роки мати пару сотень ? Тим більше допилювали ще 9 років , і ти ще зауважуєш , що бачиш людину , яка як мавпа стрибає зі снарядом ? А ти знаєш який екіпаж у «Цезаря»? 3 чоловіка ! А скільки чоловіків подає снаряд в ствол «Богдана» ? 4 людей. ! Тому що заряджаючого механізма нема , а піднімати майже на 2 метри ! І це тільки один недолік , не рахуючи решту , КРАЗу також ! Тебе поставити одного заряджати Богдану і вимагати 5-6 пострілів на хвилину , в кінці дня , якщо будеш живий , запитати , що вибереш
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26.08.2022 20:58 Відповісти
Ще раз пишу повільно - перший зразок був показаний у 1994 році, а через 8 років, не поспішаючі та ходячі кругами в жовтих желєтах та воюючи за приналежність марки "шампанськоє", і не маючі поряд через кордон ********* сусіда, франузська армія отримала на озброєння перші "арчери". Через 8 років.
За три роки можна зробити на машзаводі "Зоря" три турбіни, які в "Мрію" не залізуть, а за три роки зробити на Краматорському заводі зробити двісті стволів не є якимось понадзавданням. Просто треба не слухати на Новий рік у нетверезому стані дешевих стендаперів.
Розрахунок "цезаря" шість бійців - https://mezha.media/2022/04/22/155-mm-sau-caesar/ загинай на пальцях. А тебе було б непогано поставити на місце того заряджаючого, який скаче з 44-кілограмовим снарядом, подаючи його з касети до лотка АЗ, і вимагати 5-6 пострілів на хвилину , а в кінці дня , якщо будеш живий , запитати , чим відрізняється лоток "цезаря" від лотка "богдани".
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26.08.2022 22:01 Відповісти
А тепер подивись відео як заряджаються Богдана і порахуй скільки людей
https://youtu.be/bbmlO0atZfM
І подивись скільки людей на Цезарі , і з відки бере снаряди і порівняй з Богданою ! Снаряди одинакові ! Хто бистріше задрочиться ?
https://youtu.be/DBosYJKhdZk

До того ж французи зробили менше ста Цезарів за стільки років , а ти зібрався за пару років наштампувати пару сотень ! Який ти швидкий ?! От як би ви не видьоргувалися , то могли мати принаймі пару десятків Данна , або Сюзанну , які розглядали до закупівлі і потім виготовлення в Шосткі .
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26.08.2022 23:59 Відповісти
розрахунок такий же самий - шестеро людей, не з'їжджай з свого ж пройоба.
Французи взагалі могли зробити і десять "цезарів" бо вони їм ***** не треба, також як німцям PzH, бо що в одних, та у других кацапи завжди друзями були. А за 152мм "даною" такі відкатні вуха стирчали, що той контракт ні в які ворота не проліз, не дивлячісь на лобізм усіляких чмутів.
У Шостці нема підприємства, спроможного локалізувати таке виробництво.
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27.08.2022 00:20 Відповісти
Це ти не з їжай зі свого пройоба ! Відео і одне і друге дивився уважно ? На Цезарі чувак витягнув снаряд і зразу положив в лоток , далі все автоматично , на "********" "Богдані" чувак біжить зі снарядом , подає двом , які його пихають в дуло ! А коли дощ ? Один на.бнеця зі снарядом , або другі двоє підслизнуться на залізній платформі і кацапам не треба паритися знищувати таку САУ, самі себе знищать . На Цезарі завданя можуть виконати і 3 чоловіків , один ложе снаряд , другий запал , третій дьоргає за мотузку , а в Богдані тільки в заряджані потрібно мінімум троє , а ще наводчик (сидіння зліва) , чувак з мотузкою і так далі . Так хто бистріше здохне через годину , заряджаючий на Цезарі , чи три тіпа на Богдані ? Відповідь я думаю ясна !
На рахунок "Дани" Вона полуавтоматична , подібна Цезарю , та в добавок можливість стріляти 152мм снарядами . Строіти завод з виробництва снарядів 155мм (на 2020 рік, а не зараз) тільки одної Богдани ? А локалізація Дани планувалася в Шостці !
Ну і де б ти хотів бути заряджаючим , на Цезарі , чи сам на місці тих двох ,на Богдані ?
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27.08.2022 13:31 Відповісти
Чмут, ти?
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27.08.2022 13:35 Відповісти
Ні! А ти щось маєш проти сказаного ? Та ваш ідол ,Богдан Буткевич , пару неділь тому говорив те саме про Богдану . Проста аналітика і порівняння одного з другим . Так що , визнаєш свою не првоту , чи й далі будете носитися з Богданою , як дурень з писаною торбою ? Сира розробка , ще допилювати і допилювати , особливо зараз, можна взяти найкраще з кожної моделі і доробити .
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27.08.2022 15:59 Відповісти
якщо цим займатись, то реально через років 15 і пысля кількох невдалих спроб може вийти нормальна САУ. А на порожньому місці нічого не з'являється. Хороших інжинерів треба ростити починаючи зі школи, а це не про нас
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27.08.2022 20:13 Відповісти
та де ж достатньо. з останніх сил наші там відбиваються на тому бахмутському напрямку, на чистому героїзмі.
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26.08.2022 16:44 Відповісти
А кому ж тоді вірити
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26.08.2022 16:45 Відповісти
всьо нє так однозначно...
мабуть, артилерист хотів нам донести, що для наступу недостатньо, це його основна думка була. а щодо стримування, ну стримуємо ж якось. хоча це навіть не військовому ясно, що 100 гаубиць - це реально дуже мало навіть для стримування. знаючи, скільки у ворога арти і снарядів, і як вони випалюють все шквальним вогнем. і читаючи, як наші волають звідти. (але не здаються)
ех(
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26.08.2022 16:57 Відповісти
Їх більше, 100+ це М777, є ще ФН70 і велика номенклатура САУ.
але безперечно, треба якомога більше.
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26.08.2022 22:47 Відповісти
Гедь сліпа. Прочитала "Галатей". І пригадавсь мені главнокомандуючий Галатей, який обіцяв пройти парадом по Криму. Цікаво, він теж в Монако марширує?😁
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26.08.2022 16:49 Відповісти
таких тисячі..
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26.08.2022 16:52 Відповісти
Гелетей)) точно геть сліпа і...)))
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26.08.2022 21:32 Відповісти
якби було достатньо то результат був би інший...при всій повазі до захисника
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26.08.2022 16:52 Відповісти
При всій повазі до коментатора, там є слово "іноді".
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26.08.2022 17:00 Відповісти
всё равно кацапы уже в курсе: Чехия поставила нам не то два, не то три десятка восьмиколесных военных тягачей-платформ Татра. Причем, они были поставлены именно в виде платформы, без кузова. Очевидно, что все то, что будет на них смонтировано, производится в Украине, а сам тягач подозрительно похож на то, что является платформой для тяжелых РСЗО, ПКР Гарпун, тяжелых РСЗО или же ОТРК, типа Гром.
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26.08.2022 17:01 Відповісти
Ну, то что будет на них смонтировано, также могут завозить. Будем посмотреть.
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26.08.2022 17:03 Відповісти
то нам как бы не совсем годится, потому что мы то получаем с ограничениями. А что на них монтировать - мы сами знаем и умеем.
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26.08.2022 17:11 Відповісти
дякую... на самий сок заходимо в гості щодня...соку лайк
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26.08.2022 17:06 Відповісти
грім-2 або сапсан - крутецько
до речі Україна один комплекс грім-2/сапсан/ виготовила для саудитів і деякі знаючі люди стверджують що саудити на прохання України повернули комплекс і його роботу відчули в Криму
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26.08.2022 17:44 Відповісти
Тоже натыкался на такие слухи, причем в Американской прессе.
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26.08.2022 18:37 Відповісти
і нехай то будуть слухи
а бавовна в криму реальна
чи ви не вірите в бавовну в криму?
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26.08.2022 19:01 Відповісти
Тут все как у Голды Мейер. Ракет такой дальности у ЗСУ нет. Но если надо, они их применяют. Но их нет.
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26.08.2022 19:04 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу і особливо кількість та номінал
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26.08.2022 19:09 Відповісти
CША отказались предоставлять Украине ракеты ATACMS, назвав причину.
Украина не получит ракет ATACMS от США: американские власти считают, что ВСУ достаточно другого оружия.
Читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
https://www.dialog.ua/war/257743_1661517438
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26.08.2022 17:07 Відповісти
та да, лучше больше GMLRS и GMLRS-ER. Ну и HARMов бы еще.
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26.08.2022 17:14 Відповісти
ага)пентагон вам не пацани із рогатками щоб все розповідати
зброя як і гроші любить тишу
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26.08.2022 17:39 Відповісти
А може, для себе бережуть, бо самі хочуть застосувати?
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26.08.2022 20:46 Відповісти
свиноцабаки и получают мандюлей - Киев за 3 дня...\а по факту в рот путина взяли...\
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26.08.2022 17:48 Відповісти
слава гармашам ЗСУ!
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26.08.2022 17:36 Відповісти
Пентагон и издание Уолл стрит Джорнел пишут что США готовятся напасть на рабZeю...спецоперация ещё не имеет название но не Буря в Пустыне

Скорее всего назовут рабZee кранты...
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26.08.2022 17:51 Відповісти
Якщо так, тоді чому расєяни все ще на 25% території України...?
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26.08.2022 21:34 Відповісти
 
 