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Новини Війна
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Обов’язкову евакуацію планують оголосити у частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, - Верещук

донеччина,дснс,евакуація

Українців евакуйовуватимуть з районів, де не почнеться опалювальний сезон.

Про це віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Усім переселенцям виплатять матеріальну допомогу від держави та розселять у тимчасове житло. Люди зможуть доїхати безкоштовно, отримати психологічну та медичну допомогу.

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"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина. Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося. Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно. Якщо це обов’язкова евакуація, 2200 грн на кожну особу відразу по прибутті потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також 2000 грн на кожну дорослу особу, 3000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", - додала Верещук.

Миколаївська область (2260) евакуація (2305) Запорізька область (3574) Верещук Ірина (683) Херсонська область (5711)


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Топ коментарі
+13
Хто вже заткне. цю (сучку зелену) евакуаторку з Маріуполя?
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26.08.2022 17:15
+8
кто-пибудь там, кто ближе - ******* её зонтиком.
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26.08.2022 17:16
+8
Мері Поппінс, ти впевнена? А раптом паніка? Найвеличніший боневтік від цього буде втрачати по $7млрд! Він знає, що ти його таким чином "ніщєбродом" хочеш зробить?

Де ж ви, курви, були восени минулого року? Або, хоч принаймні, взимку цього року? До шашликів готувалися та Чонгар розміновували?

Всі загиблі в Бучі, Гостомелі, Мощуні, Маріуполі, Харкові та інших зруйнованих містах - на вашій совісті, ублюдки брехливі!
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26.08.2022 17:23
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Хто вже заткне. цю (сучку зелену) евакуаторку з Маріуполя?
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26.08.2022 17:15 Відповісти
кто-пибудь там, кто ближе - ******* её зонтиком.
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26.08.2022 17:16 Відповісти
Де ж розселяти будуть таку кількість людей?
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26.08.2022 17:21 Відповісти
Мері Поппінс, ти впевнена? А раптом паніка? Найвеличніший боневтік від цього буде втрачати по $7млрд! Він знає, що ти його таким чином "ніщєбродом" хочеш зробить?

Де ж ви, курви, були восени минулого року? Або, хоч принаймні, взимку цього року? До шашликів готувалися та Чонгар розміновували?

Всі загиблі в Бучі, Гостомелі, Мощуні, Маріуполі, Харкові та інших зруйнованих містах - на вашій совісті, ублюдки брехливі!
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26.08.2022 17:23 Відповісти
Евакуювати вже нарешті потрібно всю цю ZEлену наволоч, за межі України, а перед тим - судити за підготовку країни до здачі москалям. Бо ця грьобана антиукраїнська ZE-патороч вже реально ЗА@бла... Чим раніше цих підмоскальських щурів виженемо з країни, тим раніше переможемо москальську орду...
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26.08.2022 17:25 Відповісти
Заткните вонючую пасть кремлевской консерве с зонтиком !
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26.08.2022 17:36 Відповісти
Ага... "контрнаступ", наказ про "деокупацію" і на виході "пшик" - "зелені" звільняють території для комфортної окупації... арєстовічі, зєлєнські, рєзнікі, шіфєри, шмігалі... А де ж ну ... хоча б "ляшко з вилами"?
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26.08.2022 17:48 Відповісти
Повністю погоджуюся з вами! Опалення лише привід! Небажання київської центральної влади деокуповувати південь, а значить не бажання захищати від щоденних обстрілів і руйнувань і як наслідок повзуча окупація далі на північ, а це вже Дніпропетровська область...
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26.08.2022 18:07 Відповісти
оголошене "зелене звільнення окупованих територій України "насправді передбачає дальніший злив української землі рашистам ,від українських громадян,котре "зелені" прикривають так званою " евакуацією"
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26.08.2022 19:05 Відповісти
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26.08.2022 19:24 Відповісти
Анекдот трохи "неактуальний" - в Україні навіть на Поліссі вже копають "картоплі" Травлять жука у червні
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26.08.2022 21:42 Відповісти
так... це ще травневий ))))
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26.08.2022 22:33 Відповісти
 
 