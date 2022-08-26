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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 009 11

Джонсон засудив культурний вандалізм Росії при вторгненні в Україну

джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон звинуватив російські війська у спробі знищити українську культуру на території, яку вони захопили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про повідомляє Sky News.

У відеозверненні до Единбурзького міжнародного культурного саміту, який проходить у парламенті Шотландії, Джонсон сказав, що відбувається "культурний вандалізм".

"Протягом історії ми бачили, що відбувається, коли агресори намагаються пригнічувати та знищувати культуру. Ми бачили це з нацистами під час Другої світової війни, червоними кхмерами в Камбоджі, талібами в Афганістані" - зазначив британський прем’єр.

"Сьогодні світ знову став свідком непростимих актів культурного вандалізму, цього разу в Україні" - заявив він.

"Значна частина перекрученого обґрунтування Путіна для його вторгнення ґрунтується на мерзенному твердженні, що Україна чомусь не є справжньою країною. Це брехня, яку він прагне зробити правдою, систематично стираючи всі сліди багатовікової української культури з території, яку окуповують його війська" - наголосив Джонсон.

Він додав, що Велика Британія фінансуватиме "заходи з охорони культурної спадщини", а також військову та гуманітарну допомогу Україні.

Також читайте: Джонсон про переговори України та РФ: Не можна вести переговори з тим, хто хоче забрати ваше життя

Автор: 

культура (432) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+10
Бедные несчастные вандалы. Обычный германский народ, один-единственный раз похулиганил спьяну в Риме и навеки заслужил всемирную обструкцию. А в сравнении с русней вандалы - просто детский сад, штаны на лямках.
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26.08.2022 19:18
+9
Молодец, Боря! Наконец хоть кто-то об этом сказал! Кассабы как раковая опухоль - захватывают чужое и первым делом начинают это "переваривать", превращая в подобие своего. Уничтожают учебники в школах, памятники и всё, что ассоциируется с захваченным народом. Мрази!
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26.08.2022 19:35
+6
https://t.me/truexanewsua/58211 🔞Разорванные на куски оккупанты на мосту около Каховской ГЭС. ВСУ шлёт оккупантам ответное поздравление за День Независимости.
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26.08.2022 19:03
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https://t.me/truexanewsua/58211 🔞Разорванные на куски оккупанты на мосту около Каховской ГЭС. ВСУ шлёт оккупантам ответное поздравление за День Независимости.
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26.08.2022 19:03 Відповісти
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

(П. Тичина)
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26.08.2022 19:12 Відповісти
Бедные несчастные вандалы. Обычный германский народ, один-единственный раз похулиганил спьяну в Риме и навеки заслужил всемирную обструкцию. А в сравнении с русней вандалы - просто детский сад, штаны на лямках.
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26.08.2022 19:18 Відповісти
РюZZkие это не народ...и никогда им не был до 1932 года..это быдло писало в паспорте великоросс...при выезде за границу...включая Максима Горького...Владимира Маяковского Сергея Есенина и прочих мавзолейных хмырей...
Нет такого народа РюZZkий...забудьте...
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26.08.2022 19:27 Відповісти
Молодец, Боря! Наконец хоть кто-то об этом сказал! Кассабы как раковая опухоль - захватывают чужое и первым делом начинают это "переваривать", превращая в подобие своего. Уничтожают учебники в школах, памятники и всё, что ассоциируется с захваченным народом. Мрази!
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26.08.2022 19:35 Відповісти
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26.08.2022 20:46 Відповісти
Москалі? Міністр Ткаченко по питаннях культури дає москалям фори: https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR1mPvmvDZaxw01l7BK0WROGtTk_M8PUVGLdBb3urBQ8G0-dxcoLcX3xKtY https://frankivskivsktv.blogspot.com/2022/06/blog-post.html?fbclid=IwAR1mPvmvDZaxw01l7BK0WROGtTk_M8PUVGLdBb3urBQ8G0-dxcoLcX3xKtY

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26.08.2022 20:13 Відповісти
Ткаченко у відставку
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26.08.2022 20:47 Відповісти
ОНУФРІЙ прийняв у ЛАВРІ російських полонених!!! ХТО ЇХ ТУДИ ПУСТИВ!?

https://youtu.be/xQ8pTnkga8M

https://www.youtube.com/channel/UCHmr659Tbf8xWKxkFTgLPJg Елена Кучерова

Возмущению нет предела. В то время, как часть Азова сожгли в Еленовке, а другую часть, собираються показательно судить, наша власть устраивает экскурсии с заездом в Лавру для тех, кто убивал сознательно наших людей . Нет у нашей власти желания защитить Азов, а вот по сюсюкаться с врагом есть. Это унижение своего воюющего народа

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26.08.2022 20:50 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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27.08.2022 10:02 Відповісти
 
 