Джонсон засудив культурний вандалізм Росії при вторгненні в Україну
Прем’єр Британії Борис Джонсон звинуватив російські війська у спробі знищити українську культуру на території, яку вони захопили.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про повідомляє Sky News.
У відеозверненні до Единбурзького міжнародного культурного саміту, який проходить у парламенті Шотландії, Джонсон сказав, що відбувається "культурний вандалізм".
"Протягом історії ми бачили, що відбувається, коли агресори намагаються пригнічувати та знищувати культуру. Ми бачили це з нацистами під час Другої світової війни, червоними кхмерами в Камбоджі, талібами в Афганістані" - зазначив британський прем’єр.
"Сьогодні світ знову став свідком непростимих актів культурного вандалізму, цього разу в Україні" - заявив він.
"Значна частина перекрученого обґрунтування Путіна для його вторгнення ґрунтується на мерзенному твердженні, що Україна чомусь не є справжньою країною. Це брехня, яку він прагне зробити правдою, систематично стираючи всі сліди багатовікової української культури з території, яку окуповують його війська" - наголосив Джонсон.
Він додав, що Велика Британія фінансуватиме "заходи з охорони культурної спадщини", а також військову та гуманітарну допомогу Україні.
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Возмущению нет предела. В то время, как часть Азова сожгли в Еленовке, а другую часть, собираються показательно судить, наша власть устраивает экскурсии с заездом в Лавру для тех, кто убивал сознательно наших людей . Нет у нашей власти желания защитить Азов, а вот по сюсюкаться с врагом есть. Это унижение своего воюющего народа