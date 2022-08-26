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Тіктокера, який виправдовував агресію Росії, затримали на Одещині, - СБУ

сбу

На Одещині викрили чоловіка, який в соцмережі "ТікТок" виправдовував агресію Росії та розпалював міжнаціональну ворожнечу.

 Про це повідомили в СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення мешканець Ізмаїлу в Тіктоці та в забороненій в Україні соціальній мережі розповідав про так зване "визвольне" вторгнення російських військ та підтримував загарбницьку політику. Крім того, він публікував дописи, спрямовані на розпалення міжнаціональної ворожнечі та приниження гідності української нації та її історичного минулого.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Також читайте: Співробітнику СБУ повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Одеська область (3186) СБУ (12783) соціальні мережі (1182)


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Топ коментарі
+20
Азербайджанская армия вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под оккупацией Армении
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26.08.2022 19:07
+11
ну **** ни как не дождусь вот таких заголовков поймали тварь и 25 лет с конфискацией!когда?А так поговорили, условно, отпустили или свои своих не сажают ?
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26.08.2022 19:08
+10
Ну, їй-бо, коли Рада вже прийме закон, щоб рашафілів видворяти до роzії?!
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26.08.2022 19:10
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Азербайджанская армия вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под оккупацией Армении
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26.08.2022 19:07 Відповісти
Законы надо менять под ВОЕННОЕ время,за оправдание вторжения кацапии ОТ 10 до 20 л,за корректировку огня оккупантов от 20 до пожизненного ( с отработкой на урановых рудниках) и т.д,а то ГЛАДЯТ по головке и дают условный срок, ЭТИ СКОТЫ ТОЛЬКО только силу боятся
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26.08.2022 19:30 Відповісти
...люлей надо отвешивать, конкретных, для ума...
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27.08.2022 08:02 Відповісти
Нічого дивного. Хіба нормальна людина дивитиметься ту помийку? Очевидно ж, що тікток робився для ідіотів.
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26.08.2022 19:07 Відповісти
"ТікТок" совсем не причем, все дело в черепной коробке, и генах
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26.08.2022 19:10 Відповісти
Ну не знаю. Серед моїх знайомих абсолютно ніхто не користується цією помийкою і всі нормальні люди. А як не спіймають рашистське лайно, то воно в тіктоку обов'язково сиділо. Савпадєніє? Нє думаю!©
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26.08.2022 19:18 Відповісти
умные не ведутся на пропаганду, умеют анализировать разные источники, делать выводы.
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26.08.2022 19:22 Відповісти
Які "істочнікі" можуть бути в 15 секундному відео?
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26.08.2022 21:16 Відповісти
но этого времени хватило на виправдання агресії Росії. И все кто смотрел понял о чем речь.
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26.08.2022 21:42 Відповісти
там є і по три хвилини.
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26.08.2022 21:50 Відповісти
Відірвати тому "тік-токеру" тік-токи нахрен!
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26.08.2022 20:27 Відповісти
краще, при затриманні перешкоджав працівникам поліції і самоубілся
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26.08.2022 21:20 Відповісти
ну **** ни как не дождусь вот таких заголовков поймали тварь и 25 лет с конфискацией!когда?А так поговорили, условно, отпустили или свои своих не сажают ?
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26.08.2022 19:08 Відповісти
А якщо нема чого вилучати,то маємо 25років годувати це лайно? Може краще зразу утілізувати по законам військового часу? Амову українську вчити треба якщо вважаєш себе українцем.бо (<************ українці )вже себе показали чого вони варті і на чиїй стороні такі як опздж.
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26.08.2022 19:15 Відповісти
не все так просто
сотні тисяч як ти пишеш (***********)
воюють за нас з тобою, за Україну
треба ціле покоління щоб відійти від парашського язіка
і не факт що вийде.
візьми закарпаття
там теж на ворожій, мадярській чешуть цілі райони
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26.08.2022 21:25 Відповісти
Хто хоче той шукає можливість а хто не хоче шукає причину щоб відмазатись. Кіля кровосіся з аваковим все життя прожили в Україні а мови так і не вивчили а те що як ти кажеш ********** воюють,то вони воюють не тільки за Україну а і за свою свободу і жоден з них не скаже що він проти української мови.
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27.08.2022 06:32 Відповісти
це не якажу, **********,
це цитата на яку я відповідав
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27.08.2022 07:48 Відповісти
Эээ герой с "************* именем" не умничай
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26.08.2022 22:30 Відповісти
************** тваринка дає поради що мені робити в себе дома? Ти раптом не ох@уїв пацак смердючий?
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27.08.2022 06:25 Відповісти
Вони ********** сидіти на пляшці,чому б не задовольнити сруський мір?
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26.08.2022 19:09 Відповісти
Ну, їй-бо, коли Рада вже прийме закон, щоб рашафілів видворяти до роzії?!
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26.08.2022 19:10 Відповісти
пишіть - затримали любітєля сруццкого міра
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26.08.2022 19:12 Відповісти
Отправить на ПМЖ в лаптестан,но сначала добряче отхерачить!
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26.08.2022 19:13 Відповісти
Был тик-токер, на зоне, надеюсь, станет просто петушок
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26.08.2022 19:19 Відповісти
відріжте яйка - і вже не буде тік-ток
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26.08.2022 19:21 Відповісти
Чому вчора сбу з поліцією ходу на Почаїв не розігнали? Від них то шкоди на порядки бвльше. В москальському патріархаті повно агентів.
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26.08.2022 19:30 Відповісти
тиктокеры - странные люди. По крайней мере те, что мне попадались.
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26.08.2022 19:39 Відповісти
"Розпалювання міжнаціональної ворожнечі"-на мій "хлопський розум" це вже не актуальне бо *уйло таку міжнаціональну пожежу влаштував що вона і через тисячу років палатиме.
А таким треба висувати -антидержавна діяльність, та державна зрада!
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26.08.2022 19:53 Відповісти
Надеюсь он падал три раза на асфальт случайно,а потом ещё с разбегу бился об приклад.
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26.08.2022 20:38 Відповісти
він йшов по дорозі і асфальт піднімався
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26.08.2022 20:50 Відповісти
Условный срок негодяю! Пусть другие трепещут!
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26.08.2022 20:52 Відповісти
Побить засранца палками!
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26.08.2022 21:07 Відповісти
Китайці вигадали тік-ток для повної деградації людства.
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26.08.2022 21:29 Відповісти
***** гнойный кацапский.
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26.08.2022 21:51 Відповісти
 
 