Тіктокера, який виправдовував агресію Росії, затримали на Одещині, - СБУ
На Одещині викрили чоловіка, який в соцмережі "ТікТок" виправдовував агресію Росії та розпалював міжнаціональну ворожнечу.
Про це повідомили в СБУ в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення мешканець Ізмаїлу в Тіктоці та в забороненій в Україні соціальній мережі розповідав про так зване "визвольне" вторгнення російських військ та підтримував загарбницьку політику. Крім того, він публікував дописи, спрямовані на розпалення міжнаціональної ворожнечі та приниження гідності української нації та її історичного минулого.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+20 Roman Skripnik
показати весь коментар26.08.2022 19:07
+11 Роман Арах
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+10 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар26.08.2022 19:10
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сотні тисяч як ти пишеш (***********)
воюють за нас з тобою, за Україну
треба ціле покоління щоб відійти від парашського язіка
і не факт що вийде.
візьми закарпаття
там теж на ворожій, мадярській чешуть цілі райони
це цитата на яку я відповідав
А таким треба висувати -антидержавна діяльність, та державна зрада!